El día después de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada

Fue un día normal, dentro de una anormalidad que empezó hace cinco años. Este jueves fue el primer día en casi cuatro décadas en la que la Escuela Andaluza de Salud Pública dejó de ser independiente para convertirse en una rama más dentro del recién creado Instituto de Salud de Andalucía, un órgano superior en el cual se diluye la institución granadina, y que fue aprobada ayer en el Parlamento andaluz. La Junta insiste en que la EASP mantiene su estatus, sus recursos y sus trabajadores, y que no será gestionada desde Sevilla. Sin embargo, el día a día en la Escuela dista de ser el mismo que hace cinco años. "Desde entonces ha ido perdiendo la esencia que tenía", afirma el profesor y antiguo director, Joan Carles March.

"Lo que se dio ayer en el Parlamento forma parte de un proceso de cinco años", insiste. En este tiempo la EASP, situada en el Campus Universitario de Cartuja, ha visto cómo buena parte de los cursos han pasado a gestionarse desde la consejería en Sevilla, se han interpuesto hasta setenta demandas a la Escuela por la gestión de recursos humanos, y algunos cargos relevantes han sido "apartados, por decirlo suave", describe el propio March, quien lamenta que su carga de trabajo podría ser muy superior.

El ambiente el día después de la creación de la ISA ha sido "triste" en la EASP. "Es una pena que el Partido Popular no haya entendido lo que hemos dicho los profesionales", entre los que cita desde coordinadores de la OMS en otros centros de España, o el director en acción de crisis del organismo dependiente de las Naciones Unidas. Un sello que se pierde ahora que la institución queda diluida, término que se usa en el texto legal de creación del nuevo Instituto.

Y eso que la actividad, admite March, se mantiene, ya que se siguen haciendo actividades "con un dinero muy parecido al que yo tenía hace siete años". Además, se han incrementado el número de personas que acuden a la Escuela, ya que el aumento de actividades virtuales ha supuesto también más alumnos. "Pero eso no es lo importante", estima el profesor March, que dice que "no es verdad lo que dice Antonio Sanz", consejero de Presidencia, sobre que la EASP mantendrá los mismos recursos, personal y gestión granadina de la institución.

Entre los trabajadores de la Escuela también hay cierto temor a que se puedan producir traslados. Por ejemplo, las nóminas de los trabajadores se gestionaban desde Granada y ahora se hará desde Sevilla. Ese "contrapoder" con el que nació la EASP ya no será tal. Y es que, en el fondo, a nadie le ha cogido de sorpresa: "Solo se ha formalizado lo que han ido haciendo progresivamente, en una decadencia de la Escuela".

En el Parlamento

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que la creación del Instituto de Salud de Andalucía "no implica la eliminación de funciones" de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, sino su "potenciación" en tareas propias como las de formación y consultoría en las que incluso contará "con mayor coordinación y recursos compartidos".

Así lo ha defendido en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta del PSOE relativa a "centralización de los organismos de Granada" que le ha formulado la parlamentaria Olga Manzano, después de que, este pasado miércoles, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobara la ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía, un organismo resultante de la fusión de la EASP y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, además de aglutinar también una parte de la estructura de la Consejería de Salud, la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud.

Con aspectos transversales que afectan a la salud pública entre sus cometidos, las funciones de la EASP tras este cambio "seguirán siendo las mismas" y "así lo dicen" los objetivos generales del proyecto de ley, según ha detallado Sanz, por lo que "de centralización nada", ha espetado a los socialistas a quienes no ha aceptado "lecciones ningunas" de defensa a Granada, afeándoles "haber robado" a la ciudad de la Alhambra la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en referencia a la decisión del Gobierno de ubicarla en A Coruña tras un proceso en el que se postuló esta capital andaluza.

Ha pedido también al PSOE no fomentar un "posible conflicto entre dos provincias" pues la EASP, ha reiterado, "va a seguir donde está" con unos trabajadores y unos recursos que "se seguirán gestionando desde Granada", ha respondido Sanz a Manzano, a quien ha acusado de no haberse leído el proyecto o no haber estado presente en el debate en que se dio luz verde a la creación del nuevo Instituto de Salud.

También de difundir "desinformación" calificando de "bulo" una referencia de la parlamentaria socialista a los remanentes del Patronato de la Alhambra y Generalife, pues, ha mantenido Sanz, con el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, "todo el remanente" del monumento nazarí "ha ido dirigido a inversión para la provincia de Granada".

Pregunta el PSOE

En su intervención, Manzano ha preguntado al titular andaluz de Presidencia "por qué" en la Junta "roban" a los granadinos "aquellos organismos que han crecido" y "se han consolidado" y "dado prestigio a Granada", descapitalizando, ha mantenido la parlamentaria socialista, sus "fortalezas".

El "golpe más duro" en este capítulo ha sido el referente a la EASP para "diluirla" en el nuevo Instituto de Salud, con sede en Sevilla, según ha resaltado Manzano, quien ha advertido que en la Junta "serán los culpables además cuando no sea elegida Granada como sede de la Agencia Española de la Salud Pública".

Todo ello, ha detallado Manzano, tras haberse "cargado" la EASP en el marco de un "proceso perfectamente planificado" para quitar autonomía e independencia a organismos también como el Parque de las Ciencias o Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, manteniendo en este contexto la dirigente socialista granadina que "Moreno Bonilla roba a la provincia de Granada".