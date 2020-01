La dimisión de Sebastián Pérez deja dividido al grupo municipal del PP

Tras conocer la dimisión de Sebastián Pérez como presidente del PP la pregunta era, ¿qué pasará en el bipartito? ¿Y en el grupo municipal del PP, donde ya han sido varias las muestras de división interna?

El portavoz del grupo del PP, César Díaz, ha dicho que esto no supondrá "ninguna alteración" en el equipo de gobierno y ha querido quitar importancia al asunto. "Dentro de un equipo que no es monocolor es fácil que no en todo se coincida y hay que verlo con normalidad. Dentro de un grupo hay diferentes maneras, más cuando son varios grupos. Lo veo con normalidad, hay que desdramatizar, lo importante es centrar los esfuerzos en gobernar, sacar los grandes proyectos y nada más", ha dicho.

Pero sí hay más. En sus declaraciones anunciando su dimisión, Sebastián Pérez ha hecho referencia a fuertes "presiones" del partido nacional y regional a los concejales para que apoyaran la comisión en contra de lo que habían defendido hasta ahora. Ha hablado de que se les ha "obligado". Y Díaz lo ha negado. "No puedo dar por válido haber recibido presiones porque no las ha habido. Hemos valorado en el seno del grupo y del partido que se propone una comisión que formaba parte del acuerdo de gobierno y desde el primer momento esa comisión de transparencia recaería en Vox dentro del acuerdo de investidura", ha dicho.

Y resulta curioso que en sus palabras Pérez sólo se haya referido expresamente a Francisco Fuentes, a Pepa Rubia y a Carlos Ruiz Cosano, para los que a tenido palabras de agradecimiento. Para el resto "no ha tenido tiempo", dejando una muestra más de la diferencia de criterios.

En lo personal, Díaz ha dicho "respetar el criterio personal de la decisión. Hay que destacar la trayectoria política impecable, con grandes logros, y hay que ponerla en valor". Díaz ha insistido en que "en un grupo de gobierno hay matices y en esa diversidad está la lógica, lo respetamos", asegurando que al final la comisión ha sido una decisión "razonable" para que la presida el alcalde. Sobre la delegación después del alcalde en Onofre Mirales, dice que esa decisión la valorarán "en su momento, pero lo importante es que no suple" las competencias.

Tras terminar el Pleno, tocaba saber la opinión de los concejales del PP. Y entre la mayoría, silencio. Ha hablado Díaz como portavoz y tímidamente a los medios Francisco Fuentes sólo ha referido el agradecimiento a Pérez (a él si le ha agradecido expresamente Sebastián su apoyo), y Eva Martín ha dicho que "se ha tomado decisión colegiada entre todos los concejales" y ha preferido "no mirar para atrás, vamos a pensar en Granada y mirar para adelante", ha dicho sobre las afirmaciones de Pérez de que el pasado junio "se vendió" a Granada con el pacto de Alcaldía que impuso la dirección nacional del PP. Pepa Rubia