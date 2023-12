Granada se queda sin representación en Sumar: Velarde pasa al grupo mixto por la salida de Podemos de la coalición

Martina Velarde fue la candidata de Sumar por Granada en las elecciones generales y obtuvo acta de diputada por la provincia de Granada al obtener algo más de 57.000 votos. Pero quien votó a Sumar en la cita electoral de julio se ha quedado sin representante en la coalición con la que concurrió a las elecciones ya que Velarde, junto al resto de diputados de Podemos, han salido de Sumar para integrarse en el grupo mixto por las diferencias insalvables entre Yolanda Díaz y la dirección de los morados. Velarde es Secretaria General de Podemos Andalucía y fue designada candidata por Granada para cumplir la cuota de Podemos en la coalición, siendo de las pocas cabezas de lista por Podemos dentro de Sumar a nivel nacional.

Podemos anunció este martes que sus cinco diputados, entre ellos Velarde, dejaban Sumar y entraban en el grupo mixto "para tener la capacidad de hacer política" ya que consideran que “las reglas no son iguales dentro de la coalición y a Podemos no se le ha permitido hacer política”, explicó el portavoz de los morados, Javier Sánchez de la Serna. Se materializa por tanto las diferencias ya insalvables que ha habido desde el principio entre Podemos y Díaz. Ahora Sumar se queda con 26 diputados.

Velarde: "Fue la campaña más difícil de mi vida"

En su perfil de la red social X, la propia Velarde se ha manifestado sobre esta decisión de Podemos: "Hay gente que me pregunta si estoy contenta con la decisión. Contenta claro que no, nadie puede estar feliz de que nos hayan obligado a salir de un espacio para poder trabajar. Fue la campaña más difícil de mi vida y ha sido los meses más difíciles que he pasado en política". "Seguir adelante sabiendo que han vetado a compañeros valiosos que se han dejado la piel por este país, seguir, habiendo sido expulsadas del gobierno, seguir, sabiendo que vas a tener que pedir perdón y permiso para trabajar, y que solo van a bloquear las iniciativas de Podemos", ha puesto en su perfil.

"No estoy contenta pero menos lo he estado estos meses horribles. Soy incapaz de cobrar una nómina por no trabajara e incapaz de bajar a Andalucía sabiendo que no podré presentar en la legislatura ninguna iniciativa para mi tierra solo porque proviene de Podemos y será fiscalizada. No es un buen día pero no se puede estar donde no te quieren, por salud mental", escribió.

Velarde continúa asegurando: "Han escrito 40.000 veces que dejásemos de quejarnos porque no nos dejasen trabajar, que si no estábamos conformes que nos fuésemos al misto y que no nos íbamos por una cuestión de pasta. Hoy los mismos dicen que no debíamos habernos ido. Aclaraos", responde a las opiniones recibidas estos meses en redes sociales.

Revela que "Podemos fue muy responsable accediendo tras vetos e imposiciones a concurrir en coalición para parar a las derechas. Lo hicimos, quien no ha sido responsable es quien desde agosto no nos ha dejado presentar ni una PNL. Vinimos a trabajar, no a calentar un sillón. Seguimos".

Y defiende que la militancia "ya votó hace un mes la hoja de ruta de Podemos, documento trabajado con más de 60.000 enmiendas y más de 30.000 votos. Se decidió que si no nos dejaban trabajar teníamos que tener autonomía porque lo más importante es poder hacer política".