Martina Velarde: "Si Sumar es la tercera fuerza política, se garantiza un gobierno progresista"

-¿Cómo se trabaja en una campaña en pleno mes de julio y con avisos de alerta naranja, alerta roja, 50 grados en la calle?

-Pues complicado, sobre todo en sitios como como Granada. Ni siquiera el otro día que fuimos a la costa tampoco pudimos quedar con nadie por la tarde porque hacía unas temperaturas altísimas, pero bueno, eso evidencia también el problema que tenemos con con el cambio climático, con la sequía, con las altas temperaturas, que sobre todo afecta no solamente a Granada sino a toda Andalucía.

-¿Le va a salir bien el tiro a Pedro Sánchez por convocar las elecciones en esta en estas fechas?

-La gente está muy concienciada de lo que nos jugamos a futuro. Entiendo también que después de los resultados de las municipales, Pedro Sánchez haya adelantado las elecciones. De todas maneras, no son las primeras elecciones que hacemos en verano. Voy a acordarme también de las de finales de junio, de las andaluzas del año pasado, también las de julio que convocó en su momento Feijóo y eso no impidió que la gente fuese a votar. Como ahora nos jugamos mucho, creo que la gente, por responsabilidad, con el voto por correo, que la participación será alta.

-¿Cuáles son los principales problemas de la provincia?

-Lo primero que creo que hay que hacer en Granada, y que hemos venido haciendo en esta legislatura, es intentar dignificar la vida y el trabajo de de la gente. Eso lo hemos hecho subiendo salario mínimo interprofesional, subiendo por la revalorización de las pensiones al IPC, lo hemos hecho también protegiendo en plena pandemia con los ERTEs protegiendo a la empresa y a los trabajadores. Eso dignifica y eso ha afectado a la mayoría de los trabajadores de toda la provincia. Pero además hay cosas que son más estructurales y demandas que llevan décadas como puede ser el tren que tiene que unir Guadix con Lorca. Estuvimos también el otro día viendo los puntos de vista de de los ecologistas en la costa de cómo sería el proyecto del del tren de Motril con Granada... Y ha tenido que llegar en esta última legislatura Unidas Podemos al Gobierno para que en la presa de Rules se empiecen a ejecutar las canalizaciones y ahora iremos a por la segunda fase.

-¿Por qué un votante de Granada apueste por Sumar?

-El voto a Sumar vale triple. Lo primero porque garantiza que haya un gobierno progresista durante otros cuatro años y que se puedan seguir avanzando en derechos, y que se consoliden los que hemos aprobado durante estos cuatro años con muchísimo esfuerzo y en un momento muy complicado de crisis. También se garantizan que no se vaya a retroceder en derechos, y vamos a parar también esa ola reaccionaria, de vuelta al blanco y negro y al pasado.

-Dice Sumar que están en Granada disputándose el escaño con Vox.

-Es una realidad que el voto está discutido. De hecho, todas las encuestas que están saliendo así lo están demostrando. Siempre está bailando entre tercera fuerza política a Sumar o Vox. Si tercera fuerza política de nuestro país es Sumar se garantiza sí o sí un Gobierno progresista, por eso es tan importante el voto a sumar y no al bipartidismo.

-¿Cree que tardó mucho tiempo en formarse Sumar?

-La posibilidad de adelanto de elecciones estaba ahí. He sido diputada durante cuatro años y sabía que era una de las opciones políticas que podían ser, pero la construcción de Sumar no se hace de un día para otro. Nosotras ya habíamos trabajando años con Podemos, Izquierda Unida, Galicia en Común o los Comunes de Barcelona. Sumar ha sumado a más fuerzas políticas en el espectro de la izquierda como puede ser Más País o Compromís. La base estaba consolidada.

-¿Pero se han cosido la diferentes facciones que hicieron que en Granada, en las elecciones municipales, concurrieran por separado?

-Cuando he llegado a Granada lo que me he encontrado es colaboración por parte de todas las fuerzas políticas que componen Sumar, disposición de toda la militancia, voluntarios y mucha gente que está haciendo muchísimo trabajo en su pueblo. Cosidas creo que están. Estoy muy agradecida y muy contenta.

-¿Por qué no viene Yolanda Díaz por Granada?

-Tiene una agenda impresionante en muy poco tiempo. Se ha intentado también que pueda estar en casi todos los sitios, desde el norte hasta Andalucía. Hay otras provincias. No está en Granada al igual que no está en las otras cinco restantes. Ojalá pudiera venir, pero imposible.

-¿Pero hubiera ayudado a conseguir ese voto discutido con Vox aquí en la provincia?

-El voto está discutido en todas las provincias. Es tan importante ir a Cádiz, a Sevilla, o a Almería que a Granada. Evidentemente siempre ayuda que nuestra futura presidenta venga a cualquiera de los territorios, pero nadie se puede dividir y estar en un cuatro sitios a la vez. Por lo tanto, el apoyo de Yolanda y de su equipo lo tenemos.

-Ha dicho "nuestra presidenta", pero precisamente Yolanda Díaz, en una entrevista este pasado fin de semana, ha hablando muy a las claras de que gobernarán con el PSOE. ¿Es contraproducente hablar de pactos o favorece el voto a la izquierda?

-Es una cuestión de transparencia, y eso lo llevamos por bandera. Creo que es importantísimo que cuando la gente mete un voto en la urna sepan qué se va a hacer con él. El hecho de que el Partido Popular esté ahora mismo intentando marear a la gente cuando sabemos perfectamente que su coalición es pactar con Vox, porque lo ha hecho cuando ha podido en las municipales y a nivel autonómico. Cuando habla de hay que dejar un gobernar a la lista más votada, ¿por qué no la han hecho en donde no han sido ellos la lista más votada? Nosotras somos clarísimas. Rompimos el bipartidismo y ahora hay más pluralidad política. Creo que el Partido Popular, ausentándose de los debates, que lo más importante en política, que la gente sepa cuáles son tus propuestas, creo que tienen miedo. Es normal que cuando las madres en en Galicia lucharon contra la droga, había un señor que aspira a ser presidente, que lo que estaba haciendo era tener relaciones personales y políticas con con un narco. Y es normal que no quiera ir a que le pregunten por eso ni a que le pregunten por lo que están haciendo con la división de las víctimas de ETA, que no les importa absolutamente nada el dolor de las víctimas solamente por un rédito electoral. No me preocupa tanto que pacten con Vox, sino las políticas crueles que ya hizo el PP en la anterior crisis y que nos jugamos, que ya lo ha dicho Aznar, nos jugamos en la vuelta a la austeridad. Vamos a pasar lo mismo que en el 2008. Nosotros hemos desplegado el escudo social y todas esas políticas de mejora de la vida de la gente con el voto en contra del PP.

-¿Eso es lo que se juega el país el 23J?

-Nos estamos jugando los derechos LGTBI, los derechos de las mujeres, de los pensionistas, de los trabajadores y las trabajadoras que ahora son indefinidos gracias a nosotros. No nos jugamos solamente todo ese retroceso, sino también que se apliquen políticas de austeridad con Europa porque ya lo han hecho, ya han ido a Europa en el peor momento para pedir que no llegasen los fondos europeos a nuestro país, que eso es ser un antipatriota. Queremos lo mejor para nuestro país y para eso necesitamos vidas felices, que no todo sea trabajar, que haya reducción de jornada laboral progresivamente hasta 32 horas, que la gente pueda salir una hora antes para estar con su familia, para tener ocio, para hacer deporte, para tener una vida sana.

-¿Se están encontrando con mucha crítica, tanto interna como externa, con las consecuencias de la polémica de Ley del Sí es Sí?

-Es una ley absolutamente necesaria para las mujeres. La derecha, cuando digo que hace políticas crueles, las hace no solamente con las víctimas de ETA. No les importa utilizar el dolor de las víctimas ni de las mujeres diciendo eso como si fuese un cálculo electoral. Esta ley tiene que existir para que el abuso sea abuso y la violación sea violación. Antes todo era abuso. Hay una sentencia donde se ha rebajado la condena a un violador de una menor un montón de tiempo y ahí no está aplicando la Ley del Solo Sí es Sí, pero se está utilizando para crear alarma social e ir en contra de las mujeres. ¿Por qué no se habla de lo que dice la ley con respecto a la protección integral que tienen ahora las mujeres contra la violencia? Es que el problema no es que la ley solo si nos proteja, sino que cuando llegue el Partido Popular, se están quitando ya con Vox de los las consejerías de Igualdad, no se está ya contemplando la violencia machista. En el momento en el que dejen de proteger a las mujeres, que no haya punto donde puedan ir a formarse o a denunciar. Ahí es cuando de verdad se va a desproteger a las mujeres.