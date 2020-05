El director médico de Atención Primaria en Granada, cesado del cargo tras sus polémicas declaraciones

El director médico del Distrito Granada-Metropolitano de Atención Primaria, José María Lara, ha sido cesado su cargo tras las polémicas declaraciones en una reunión en las que señaló que el personal que estaba haciendo los test de exposición al coronavirus a sus compañeros los hacían mal y por eso fallaban. Desde el sindicato CCOO habían pedido su dimisión y este periódico ha podido saber este viernes que Lara ya no seguirá al frente de la Atención Primaria. Es por ello que el sindicato ha manifestado su satisfacción por este movimiento.

La Atención Primaria, los famosos médicos de familia y profesionales sanitarios más cercanos al paciente, se ha convertido en uno de los principales temas de debate en los últimos días de la pandemia del Covid-19. Este departamento será el que gestione la desescalada y por ello se ha previsto un nuevo plan según el cual se harán test en 24 horas y habrá un rastreador en cada centro de salud. Una organización médica que en el Distrito Granada-Metropolitano -la capital y el Cinturón- llevará a cabo otra persona toda vez que José María Lara abandona el cargo de director médico.

En CCOO, habían señalado hace una semana que "los niveles de competencia y aptitud del director médico del Distrito Granada-Metropolitano no están a la altura del cargo que desempeña, ni son los adecuados para hacer frente a las circunstancias actuales" en la petición de una dimisión por unas declaraciones que el sindicato consideraba totalmente fuera de lugar al hacerse en un ámbito público.

Es por ello que la sección de Sanidad del sindicato Comisiones Obreras en Granada, representada por Félix Alonso, había solicitado que se apartara a Mata de su cargo, ya que "los profesionales del Distrito Granada-Metropolitano no se merecenn la desconsideración y el maltrato que esta persona les depara".

"Es vergonzoso, lamentable e intolerable que el director médico del Distrito Granada-Metropolitano cuestione y ponga en duda la habilidad y la capacidad de los profesionales que están realizando los tests a sus compañeros", clamaban desde CCOO tras conocer que el ya exdirectivo había dicho en la reunión del Comité de Seguridad que los profesionales estaban haciendo mal los test.

"Con esta afirmación, puso en tela de juicio la capacidad y profesionalidad de trabajadores que están arriesgando su vida -en Granada hemos lamentado una muerte de trabajador sanitario- y han dado la talla en una guerra a la que se les ha enviado sin los equipos de protección adecuada (han faltado batas impermeables, mascarillas que no sirven etc.)", denunciaban desde el sindicato hace una semana.

La polémica se produjo en una reunión de delegados de prevención, el Comité de Seguridad y Salud en los centros del SAS donde se reúnen los directores del centro y los delegados sindicales de prevención de riesgos laborales. Fue en una de estas comisiones técnicas cuando Lara afirmó dijo que los test se hacían mal porque el personal que se encargaba los hacía mal. No porque no funcionases los test. Nos pareció que estaba fuera de lugar. Hablamos de un personal que ha estado en primera línea sin material de protección. El comentario no lo ha hecho en intimidad, lo hizo en público" señala Félix Alonso, de CCOO.

El responsable sindical asegura además que un estudio del Instituto Carlos III hablaba de la poca fiabilidad de test y que se podía conseguir mejores resultados con extracciones en sangre. "Mandamos una carta al SAS para que se hicieran serologías. Aquí paralizaron los test porque se puso eso en cuestión la fiabilidad y la forma de cómo se estaba haciendo. Los volvieron a hacer de la misma manera", apunta Alonso.

Asimimo, indica que anteriormente el ya exdirector médico de Atención Primaria en la capital y el Cinturón había tenido otra afirmación desafortunada. "Llegó un día a un centro de salud que había salido un positivo y dijo que había que investigar a ver si habían utilizado bien los equipos de protección. Como diciendo que se habían contagiado porque no había utilizado cuando no había EPIs", detalla.