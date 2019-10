El dispositivo policial en la marcha del 'procés' enfrenta a Ayuntamiento y Subdelegación

La manifestación que se registró en la tarde de ayer en Granada contra la sentencia del procés ha abierto un nuevo enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento de Granada y la Subdelegación del Gobierno después de que hace unas semanas se abriera una brecha política por el dispostivo policial contra la violencia de género.

Si por la mañana el concejal de Seguridad, César Díaz, ha dicho que ha pedido explicaciones a la Subdelegación por el dispositivo en la concentración denunciando que la Policía Nacional se puso "de perfil", una hora después el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dado un paso más acusando directamente a la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López-Calahorro, de no ser contundente en las órdenes policiales.

Ante esto, López-Calahorro se ha mostrado sorprendida por las declaraciones de Salvador, al que ha acusado de tener una postura "poco seria" ya que se había comunicado a la Policía Local la concentración, para la que rebate que sí había permiso ya que la habían comunicado previamente. Para lo que no había permiso era para la manifestación que se organizó después y recorrió las calles del centro de la ciudad amenazando incluso con salir a la autovía.

El alcalde, Luis Salvador, ha dicho esta mañana que con el "respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad", "faltaría más que salgan un grupito de personas reducido instalados en la cultura del odio para hacer daño también con alguna actitud delictiva en la ciudad de Granada".

"Ayer dije que me avergonzaba y por una parte trasladar todo mi respeto a los cuerpos de seguridad porque son profesionales y hacen lo que se les dice, pero sí decirle a la subdelegada del gobierno que no haga como Pedro Sánchez poniéndose de perfil mirando hacia otro lado sobre lo que está pasando en Cataluña. Si pasa en Granada el responsable no es Pedro Sánchez, es ella, y ella ayer se puso de perfil para dejarlo pasar a pesar de que estuviera ocasionando un problema en Granada", ha dicho el alcalde.

Salvador ha acusado también a López-Calahorro de seguir "la teoría del sanchismo de que decimos que queremos hacer una cosa y detrás vemos cómo quedar bien con los nacionalistas, bildu, ETA y con todo lo que en este país ha sido una causa de dolor y de resentimiento por parte de mucha gente que ha hecho mucho daño".

Tras estas acusaciones, la subdelegada se ha mostrado "muy sorprendida" por la actitud del alcalde "que felicita a la Policía por su actuación y después dice que se pone de perfil". "Es una actitud poco seria y lamentable cuando la Policía Nacional lo que hace es mantener la seguridad", ha asegurado López-Calahorro en declaraciones a este periódico.

Según la subdelegada, la concentración sí había sido comunicada a la Subdelegación y que a su vez se avisó a la Policía Local de la misma. "La Policía Local lo sabía, lo que no se supo hasta ese momento es que iba a derivar en una manifestación", ha asegurado la subdelegada.

Cuando se activó la manifestación hacia Gran Vía se siguió el protocolo. "En esos casos se controla que no tenga incidencias ni contra las personas ni contra el mobiliario", y a pesar de algunos enfrentamientos puntuales, no hubo daños. "Estuve en contacto en todo momento con la Policía Nacional que me iba informando del desarrollo de la protesta y lo que teníamos que hacer era controlarla hasta que se disolvió. Se siguió el recorrido con ellos y la Policía Local", ha explicado, acusando al alcalde y al concejal de Seguridad de que estos protocolos "deben saberlos".

Con todo, la subdelegada del Gobierno ha dicho que está a la espera de recibir el informe policial sobre la protesta y que se abrirá expediente sancionador contra los organizadores y responsables de la misma "por incumplir la autorización" que se había dado de concentración y derivar en manifestación.

Para concluir, ha dicho que todas las instituciones "debemos ir a una" y que no quiere "entrar en debate" pero ha insistido en la defensa de la "seguridad y de la libertad, de los derechos y de las libertades" con "firmeza democrática, unidad y proporcionalidad".