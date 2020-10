Alerta por la economía de Granada, "varios pasos" por detrás de Andalucía y España

Lo de Granada venía de lejos. Los indicadores económicos ya no eran tan benignos antes de la pandemia y con el turismo no daba para desatascar el mercado laboral de una provincia que lleva años instalada entre las diez españolas con más paro. Lógicamente, como al resto del territorio, el mazazo de la pandemia no ha hecho sino agravar el contexto y en el caso de Granada de un modo más profundo que en lugares cercanos. La segunda reunión del Gabinete para la Reconstrucción Económica, la herramienta creada por la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) para abordar la crisis, ha dado como resultado un informe del estado de la provincia que apunta su paso de caracol respecto a otros sitios en el que la caída no es tan acusada.

La conclusión de la patronal tras este encuentro, que llega apenas unos días después de otra serie estadística mensual del paro que no invita al optimismo, es que Granada va "varios pasos por detrás" en recuperación respecto al resto del territorio. Para esta afirmación, la Confederación se apoya en un informe exhaustivo realizado por el propio organismo en base a los datos oficiales de diferentes marcadores económicos y comparándose con las provincias cercanas.

La CGE lanzó, por tanto, un comunicado manifestando su preocupación ante el hecho de que los datos de desempleo, afiliación y empresas afiliadas a la Seguridad Social constatan que la provincia de Granada está evolucionando peor que el resto del territorio. En concreto, según señalo la organización empresarial el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia no es bueno para nadie y todas las provincias están con la luz de alarma encendida, pero considera que el caso de Granada está siendo especialmente duro.

"De nuevo vamos varios pasos por detrás del resto de Andalucía y España", constató el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y presidente de los pequeños y medianos empresarios (Cepyme) de España, Gerardo Cuerva, quien hizo una valoración al respecto apuntando que "todavía hoy la provincia registra 20.000 parados más que en febrero; hay 8.500 trabajadores en situación de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo); nuestro tejido económico sigue teniendo 3.299 empresas menos que antes de la pandemia; y la creación de nuevas empresas ha caído casi un 40%". Un balance desolador que hace más ardua la difícil tarea de la reconstrucción para la que se ha formado este gabinete de agentes económicos y sociales de la provincia.

Previsión de Analistas Económicos En el escenario más favorable, la caída del PIB en la provincia será del 9,5%, mientras que en el escenario menos favorable este descenso será del 12,6%.

El Gabinete para la Reconstrucción Económica concluyó en su análisis que esta situación obliga, más que nunca, a trazar "una estrategia de recuperación coordinada entre todos los agentes institucionales, económicos y sociales que lleve a Granada no solo a salir de esta crisis, sino a crear un modelo sólido que le permita afrontar futuros vaivenes económicos con mayor solvencia".

Entre las seis provincias donde más crece el paro Granada es una de las seis provincias donde más ha crecido sólo por detrás de Almería (35,12%), Álava (29,79%), Guipúzcoa (26,60%), Huelva (25,77%) y Huesca (24,23%).

Es decir, a apostar por modelos productivos que puedan compensar una economía demasiado basada en profesiones estacionales y con una temporalidad a corto o medio plazo o, lo que es lo mismo, el sector servicios y las campañas de la agricultura.

Entre las ocho onde más cae la afiliación a la Seguridad Social Está entre las ocho provincias españolas donde menos se ha recuperado el empleo, por detrás de Huelva, Almería, Las Palmas, Tenerife, Barcelona y Valencia.

"Tenemos ante nosotros la posibilidad de hacer las cosas bien. Los empresarios, a través de la Confederación y su Gabinete para la Reconstrucción y de Cámara Granada, debemos dar un paso más para establecer las líneas maestras de la reconstrucción económica a corto, medio y largo plazo y transmitírselas a las administraciones", explicó el líder empresarial de la CGE que también actúa como presidente de la Cámara de Comercio de Granada.

Todavía más de 8.500 trabajadores en ERTE Al cierre de septiembre había en Granada 3.106 empresas y 8.597 trabajadores en ERTE. En mayo se alcanzó el pico: entonces había 9.534 empresas y 42.788 trabajadores-

En este sentido, apuestas como las infraestructuras encabezadas por el acelerador de partículas IFMIF-Dones, las plantas de energías renovables que se han proyectado en distintos puntos de la provincia o el aumento y la mejora de las comunicaciones se antoja clave para seguir apuntalando esa transición hacia un modelo productivo con empleos más estables y de mayor calidad.

Se cierran más de 3.000 empresas El número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, que mantienen su actividad, es

todavía hoy un 11,1% inferior a antes de la pandemia. De 29.563 a 26.264.

"Los empresarios no nos vamos a quedar quietos. Necesitamos un liderazgo sin protagonismos, que ponga a Granada en el centro", remarcó Cuerva en su discurso institucional tras la reunión del Gabinete para la Reconstrucción, además de asegurar que es vital transmitir a la sociedad y a los distintos gobiernos "que de esta solo salimos con la empresa".

Ritmo bajísimo de creación de empresas La constitución de sociedades mercantiles se ha desplomado un 39,8%. Entre marzo y julio se han creado 386 nuevas empresas, frente a las 641 del mismo periodo de 2019.

Para reafirmar este mensaje, la CGE desgrana en su informe este golpe del coronavirus particularmente duro para Granada. En el estudio detallado se explica que la provincia, por su estructura económica, que depende en buena medida del turismo y el sector servicios, está evolucionando peor que el resto del territorio. Si bien, hace un pequeño apunte de que se puede hablar de una ligera reactivación respecto a los meses más duros del confinamiento, aunque matiza redondeando su análisis que el compendio de datos corroboran que Granada todavía no ha emprendido de forma clara el camino de la recuperación.