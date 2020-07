Los empresarios de Granada crearán un gabinete para la “reconstrucción” de la economía

Casi 3.000 empresas menos en Granada por culpa del Covid-19. Ese es balance de la crisis provocada por la pandemia global y por cuatro meses de actividad económica, si no frenada, avanzando sólo en primera marcha. Una situación que va a obligar al empresariado granadino empezar casi de cero, a unirse más si cabe, y a exponer medidas que vayan en dirección de la creación de empleo y riqueza en estos tiempos. Por eso ayer, cerca de una treintena de empresas y organizaciones económicas de Granada se han unido para, a través de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), crear el llamado Gabinete de Seguimiento para la Reconstrucción Económica.

Este proyecto se presentó ayer con los presidentes de asociaciones empresariales sectoriales y territoriales. Se trata de un grupo de trabajo que evaluará la situación económica de Granada, "canalizando las propuestas y peticiones de los distintos sectores para agilizar la recuperación tras la profunda crisis provocada por el Covid-19", informa la CGE en un comunicado.

La constitución de este gabinete, una propuesta que se hará extensiva a los sindicatos en el marco del diálogo social, fue tratada ayer en la reunión de trabajo que el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, mantuvo con una treintena de presidentes de organizaciones miembro de la Confederación, en la que analizaron el impacto de la paralización de la actividad en sus sectores y se planteó el papel que deben jugar en la reactivación económica de Granada.

"Desde la CGE, como entidad que reúne a todos los sectores y a todos los territorios, estamos dando un paso adelante para liderar el proyecto de reconstrucción de Granada", explicó Gerardo Cuerva. Como punto de partida, la Confederación ha realizado un informe en el que refleja las perspectivas económicas de una treintena de sectores y territorios, recogiendo también sus propuestas de cara a la reactivación de la economía granadina.

"No habrá reconstrucción económica sin empresas. No habrá reactivación real si no recuperamos antes todo el tejido empresarial que hemos perdido durante la crisis; si no facilitamos, con medidas económicas y laborales eficaces, que las empresas recuperen la actividad y, con ello, el empleo", explicó Cuerva.

Según los datos de la CGE, el impacto del Covid-19 en Granada se ha traducido en la pérdida de casi 3.000 empresas. En concreto se ha pasado durante este tiempo de 29.563 empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero a 26.603 en mayo. Este representa el 10% del tejido productivo de la provincia. "Tenemos que redoblar esfuerzos para que esas empresas vuelvan a subir la persiana y, sobre todo, para evitar que los empresarios que están intentando por todos los medios sacar adelante su negocio se vean abocados al cierre en los próximos meses", indicó Cuerva, recordando que de las empresas depende el mantenimiento del empleo y la reducción de las cifras del paro, que vuelven a superar la barrera de los 100.000 desempleados.

2.960 empresas han cerrado entre febrero y mayo a causa de la crisis del Covid-19 en Granada

El presidente de la CGE comentó que la economía granadina, al igual que la española, necesita que se adopten medidas que pueden agruparse en tres grandes bloques: urgentes, necesarias e imprescindibles. "Lo urgente es salvar la empresa, y eso solo es posible si hacemos que la liquidez llegue a las pymes y a los autónomos y permitimos que se adapten a las circunstancias económicas con una mayor flexibilidad laboral y con medidas eficaces que puedan implementarse", explicó Cuerva.

Además, hay que adoptar medidas necesarias para la creación de un marco jurídico estable que facilite la actividad empresarial y que haga a Granada "atractiva para la inversión". Por último, Gerardo Cuerva calificó como imprescindible la modernización de la economía, con la puesta en marcha de reformas estructurales, la mejora de la reforma laboral y la lucha contra la economía sumergida; así como una apuesta decidida por la innovación, la digitalización, la internacionalización y la conexión Universidad-Empresa.

La Confederación Granadina de Empresarios, a través de su Gabinete para la Reconstrucción, monitorizará las actuaciones de las administraciones públicas y trabajará para que durante los próximos meses se den los pasos necesarios para construir la Granada del futuro. "Estamos en un momento crítico. Tenemos que tomar una decisión: o recorrer el camino del cortoplacismo, que no sabemos dónde nos va a llevar, o adoptar decisiones valientes que nos lleven a una economía moderna, sostenible y más fuerte", subrayó Cuerva.

En opinión de los empresarios granadinos, la provincia debe apostar por la Industria del Conocimiento, que tiene como bases un potente sector tecnológico, una Universidad de prestigio internacional y el futuro proyecto del acelerador de partículas IFMIF-Dones; pero también tiene que potenciar sus sectores tradicionales, modernizando actividades claves para el PIB provincial como el turismo, el comercio y la construcción.

El presidente de la CGE, que destacó el potencial de la unidad empresarial como motor de desarrollo, pidió también "eficiencia" a las administraciones públicas. "No podemos permitirnos que haya proyectos que se queden en el cajón por la falta de eficiencia de los organismos públicos", señaló Gerardo Cuerva, que ha asegurado que "este es el momento de invertir en la empresa si queremos un modelo económico sostenible".

En el encuentro de trabajo participaron representantes de las organizaciones empresariales de turismo y hostelería; comercio; industria agroalimentaria; almazaras; construcción; automoción y talleres; sector TIC; autoescuelas; estaciones de servicio; instaladores; ingenieros técnicos industriales; economistas; centros de formación; transporte de viajeros; publicidad y marketing; seguridad privada; mediadores de seguros; empresas familiares; jóvenes empresarios; y de los polígonos industriales de Juncaril y Asegra; además de las organizaciones territoriales de la Costa Tropical, Sierra Nevada, Loja, Altiplano, Guadix, Ribera Baja del Genil y Río Monachil.