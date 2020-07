El Palacio de Congresos de Granada, un futuro Zero Emisiones

El Palacio de Congresos se adapta al siglo XXI y a las necesidades medioambientales de, no sólo la ciudad, si no del planeta, y adoptará medidas encaminadas a la producción de energía limpia y renovable tras un acuerdo con el Grupo Cuerva que se ha rubricado esta mañana. Un edificio Zero Emisiones que producirá su propia electricidad, que será autosuficiente, y que servirá como carta de presentación para atraer inversión.

El director del Palacio de Congresos, Francisco Barranco, y el directo de CHC Energía del Grupo Cuerva, Ignacio Cuerva, firmaron el acuerdo en presencia del alcalde de la ciudad, Luis Salvador, el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García, y la delegada de Economía y Empleo en la provincia, Virginia Fernández, entre otras figuras importantes de la economía granadina como el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García.

La primera medida presentada es una revisión de tarifas y parámetros de referencia en el suministro eléctrico en la que el Palacio apuesta "por un proveedor de servicios eléctricos con profundas y comprometidas raíces con Granada permitiendo sustancial ahorro en nuestros costes de explotación" como es el Grupo Cuerva, según ha anunciado el director del Palacio, Francisco Barranco.

El segundo cambio se producirá en la iluminación, que pasará a ser tipo LED en las salas y en las zonas de mayor uso del Palacio de Congresos. El objetivo a alcanzar por la gestión del mismo es un ahorro en el consumo energético en iluminación del 70%, posibilitar una bajada de potencia contratada, además de mejorar la calidad, el sistema de control y la estética del sistema de iluminación. El ahorro anual estimado es de 286 MWh al año y evitar la emisión de 67 toneladas de CO2 al año. "Iluminar más y mejor con menos", ha sentenciado.

El tercer lugar la "producción de energía limpia con un nulo impacto visual" con la instalación de una planta fotovoltaica en la cubierta del Palacio de Congresos y movilidad eléctrica bajo la modalidad de autoconsumo de 80 KWp de potencia y una generación anual de 132 MWh. "Con ello podremos alimentar con energía renovable toda la iluminación del edificio durante un año, tanto las salas de espectáculos, como zonas comunes y oficinas", explican los responsables del edificio.

Por último, se instalará una estación de carga rápida vehículos eléctricos, que estará en la zona de carga del propio Palacio de Congresos. Esto permitirá circular 6.500 kilómetros al año sin contaminar, y eliminar una emisión de 30 toneladas de dióxido de carbono anualmente.

"Son casi 30 años de vida de este espectacular edificio, concebido de impulsor económico de la sociedad granadina, y que no puede estar ajeno a los nuevo resto de la civilización", por ese debe "revisar modelo de transición energética", ha explicado Francisco Barranco, que añade que "el Palacio da un paso decidido por la sostenibilidad con acciones que demuestran compromiso medioambiental".

Por su parte Ignacio Cuerva ha mostrado "un gran orgullo que se haya contado con Grupo Cuerva para dar un paso adelante" en el Palacio de Congresos. "Para nosotros la relación y el proyecyo es a largo plazo. Va mas allá. El Palacio lo concebimos como un emblema y ejemplo de lo que va a ser el futuro cliente del sistema eléctrico", ha desgranado durante la presentación.

"El Palacio de Congresos fue concebido como un cliente pasivo, como un gran consumidor de energía eléctrica. Eso ya no existe. Se está transformando. Ahora es cliente activo que juega con la red eléctrica para prestar sus servicios. Algunos espectáculos pueden gestionarse con energía propia, o que los vehículos del Palacio se muevan por la ciudad con energía generada en él", ha relatado Cuerva.

También tomó la palabra la delegada de Economía y Empleo Virginia Fernández. Para ella, en el Palacio "se han hecho múltiples reformas para el competitivo mundo del turismo de congresos", lo que "ha ayudado a mejorar programas turísticos, la planta hotelera, y el tejido productivo" de la ciudad.

"En este marco encontramos este proyecto especial de ahorro energético y modelo medioambiental en el que se va a mejorar su consumo y su eficiencia lumínica, y que supondrá un ahorro de de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera", añadió Fernández, que mostró su "apoyo total" al proyecto porque "la sostenibilidad es fundamental".

El delegado de la Junta en Granada, Pablo García, se ha congratulado ante los presentes de que "ya se van haciendo realidad los proyectos" que tenían en mente. "Tenemos claro que la apuesta por la reactivación de la economía es en todos los sectores, y uno es el Palacio. Necesitamos que esté adaptado a la nueva realidad. Tenemos que articular un Palacio potente, unido, y apoyamos estos cambios que se irán materializando poco a poco que este unido a todos los potenciales de esta ciudad".

"Granada hoy es un atractivo para toda España. Tenemos una situación complicada pero tenemos que potenciarnos. Esto pasará y el Palacio es fundamental. Nos vamos a volcar con el Palacio como ese generador de recursos económicos", ha anticipado García.

Luis Salvador, alcalde de Granada, ha dicho que las grandes infraestructuras de la ciudad necesitan intervenciones porque "si no actuamos, dejamos pasar las cosas y se quedan en un estado que no es el más optimo". "Granada es modernidad y futuro. El Palacio de Congresos era una gran infraestructura pero nunca estuvo exento de polémica. Una infraestructura económica muy potente que es versátil y no le hemos sacado todo el jugo. Ha tenido que venir esta crisis, en la que hemos tenido que reinventarnos, para encontrar nuevas soluciones. Y apareció el Palacio con propuestas. Tiene que haber una nueva etapa, porque es la adaptación al siglo XXI. Nos tiene que permitir poner el hora el reloj", ha sentenciado el regidor de la capital.