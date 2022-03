El efecto de la subida del IPC en los servicios del Ayuntamiento de Granada: 8 millones más caros

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada ha alzado hoy la voz de alarma sobre el efecto de la subida del IPC al 9,8% en las arcas municipales. El portavoz del PP, César Díaz, ha asegurado que el elevado dato, el más alto de los últimos 37 años, "inquieta" al Consistorio ya que se producirá un encarecimiento de los servicios municipales y habrá que buscar cómo pagarlos en una situación ya delicada ya que las cuentas actuales son las de 2020, los presupuestos de la pandemia, y no recogían precisamente la realidad económica actual.

Díaz ha advertido que "todos los servicios municipales que no estén limitados en el contrato a la revisión o actualización correspondiente al IPC se verán obligados a aplicar esta subida o realizar una revisión", por lo que ha pedido al equipo de Gobierno de Paco Cuenca un "plan de contingencia".

"Al final son los problemas y las cuestiones que inquietan a los ciudadanos y no hay que estar en otras ocurrencias sino centrarse en lo que inquieta a los ciudadanos: la seguridad, la limpieza y que no se vean en peligro servicios sociales básicos de la ciudad por no poder abarcar su coste".

Incremento en el capítulo 2 del presupuesto

Según los cálculos del PP, el incremento del IPC tendrá una repercusión de unos 8 millones en las arcas públicas. "Es necesario plantear un plan de contingencia para resolver esta preocupante situación con consecuencias preocupantes en la maltrecha situación económica del Ayuntamiento. El capítulo 2 del presupuesto, que lleva los contratos de servicios de la ciudad, supone 80 millones de euros. De esos, si se aplica el incremento del IPC, supondrá una repercusión de 8 millones de euros en incremento de servicios", explica Díaz.

Si a eso "sumamos los 8 millones que se deben al transporte público y que se quedaron el año pasado sin presupuesto, llevan a una situación de un agujero muy significativo que exige de un plan de contingencia para poder resolver las consecuencias del aumento del IPC en los servicios municipales. La necesidad de salvar un IPC al alza exige un plan de contingencia, un plan de acción", insiste Díaz.

Aunque no han podido cuantificar cuántos contratos pueden solicitar este incremento, depende de cada contrato y su literalidad la posibilidad de reclamar la subida. Así, hay contratos municipales que tienen limitada esa subida y aunque pasen cuatro años o los de vigencia de contrato la empresa cobra lo mismo sea cual sea el cambio del IPC, estos son los menos y la mayoría incluyen la revisión, por lo que es la empresa la que llegado el momento de la revisión anual puede solicitar esa subida del IPC mientras dure la vigencia del contrato. Y como no se prevé que baje, llegando la revisión de cada uno de los contratos se abre la posibilidad de esta reclamación.

"Contratos de servicios son todos y hay muchos: limpieza, semáforos, señalización, seguridad en edificios, por lo que alertamos al gobierno de que buena parte de esos contratos se pueden estar viendo afectados por esta subida dislocada del IPC y hay muchos servicios que se van a ver obligados a una revisión al alza como consecuencia del aumento y hay que hacer frente a esto", apunta Díaz.

Actualización de nóminas

Otro asunto es el efecto en las nóminas. A comienzo del año ya subió un 2% la nómina a los trabajadores del Ayuntamiento pero "ahora estamos en torno al 10% y eso supone que la vida te sube un 10% pero la nómina no, por lo que los sindicatos también podrían reclamar una actualización del poder adquisitivo".

"Por todo esto, y por la subida del coste de los servicios, hay que anticiparse porque todo apunta a que la situación va a seguir empeorando", asegura.

Respecto a si la subida del IPC y su tendencia afectará a los grandes contratos que tienen que licitarse ahora, el de recogida de basura y el de transporte, Díaz ha dicho que dependerá de si en las cláusulas se incluye la revisión anual del IPC o no.

A lo que sí va a afectar es al nuevo presupuesto para 2022 que tiene que presentar el Ayuntamiento ya que habrá que incluir estas previsiones de incremento de gasto en servicios y ver las partidas que se pueden modificar para detraerlos ya que la situación económica del Ayuntamiento, con su plan de ajuste y las obligaciones de pago de deuda, servicios y nóminas, no deja mucho margen, por lo que es un punto más a la dificultad de cuadrar las cuentas.