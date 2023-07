Elecciones 23J en Granada: A la fresquita, con un favorito y sin margen para la diversidad

Más de 700.000 granadinos o extranjeros residentes en esta provincia están llamados a elegir los nombres de los siete diputados y cuatro senadores que representarán a Granada en las Cortes Generales españolas durante los próximos cuatro años. Hoy comienza una campaña peculiar, en plena canícula y con buena parte de la población de vacaciones. Se prevén actos electorales con la fresquita o bajo techo, con aire acondicionado y en streaming, para llevar los mensajes hasta la orilla del mar. También arranca con un favorito señalado en las encuestas, el Partido Popular; y con una pregunta en el aire: ¿volveremos al bipartidismo de antaño?

La repetición de las últimas elecciones generales de 2019, que se celebraron a los seis meses por el bloqueo y la imposibilidad de formar Gobierno en España, es un antecedente que por sí mismo puede convertirse en un llamamiento al voto útil entre la población. Pero la reciente experiencia de los comicios municipales y autonómicos de mayo, y los pactos derivados en el último mes, pueden constituir otro factor decisivo que acabe por inclinar la balanza electoral hacia el rojo y o el azul.

La palabra pacto se ha convertido en un asunto peliagudo para muchos votantes. Tanto por todo lo vivido con el actual Gobierno de España durante los últimos cuatro años de coalición entre PSOE y Podemos (más los controvertidos acuerdos con otros grupos para sacar adelante muchas iniciativas), como por la posible alianza del partido de Núñez Feijóo con Vox, que ya se está poniendo en práctica en muchos municipios y autonomías de España tras el 28 de mayo.

En Granada, una circunscripción electoral que elige a siete diputados del Congreso, esa tendencia al bipartidismo comenzó a romperse con la llegada de los nuevos partidos políticos hace casi una década y el ejemplo más claro fueron los resultados del 28 de abril de 2019 (primera cita electoral de aquel año). El PSOE obtuvo la victoria y se llevó tres escaños, pero los otros cuatro se repartieron por completo: uno solo para el PP, mientras que Ciudadanos, Vox y Podemos se llevaron otro cada uno.

A los seis meses, los resultados del 10 de noviembre del mismo año provocaron un pequeño cambio derivado del hundimiento de Ciudadanos, que no había aprovechado su condición de bisagra para facilitar el gobierno del PSOE. Ese escaño del entonces candidato Fran Hervías se lo llevó el PP en el segundo intento electoral. Vox y Podemos sí consiguieron mantener su escaño. La gran duda para estos comicios de 2023 es si estos partidos lograrán representación, como prevé el CIS, o si Granada volverá a repartir todos sus diputados entre PSOE y PP, igual que en tiempos pasados.

En cuanto a los candidatos, el PP es el único partido que mantiene a su cabeza de lista respecto a hace cuatro años. Carlos Rojas, que aparece como el favorito esta vez, podría ir acompañado al Congreso de María Lourdes Ramírez Martín y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, en caso de obtener los tres escaños que le otorga la última encuesta del CIS. La entrada de alguno de los siguientes de la lista, Inmaculada Hernández Rodríguez (número 4) y Antonio Manuel Membrilla Fernández (5) supondría para el PP una consolidación absoluta de ese éxito electoral que espera el partido de Núñez Feijóo.

En el PSOE, José Antonio Montilla, que fue el cabeza de lista en 2019, ha quedado relegado esta vez al número 4, lo que complica mucho su reelección. La número uno de este partido por Granada es un nombre de peso a nivel nacional, la exministra Carmen Calvo, y le sigue el ex alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, que sí ha conseguido posicionarse en un puesto de salida, pese que en Granada su posición en el asunto de la AESIA fue muy controvertida. Le sigue en el número tres Olvido De la Rosa Baena, que ha destacado estos años por su papel en la Diputación Provincial.

En el caso de Vox, la diputada que resultó elegida en 2019 fue Macarena Olona, que cuatro años después está fuera de ese partido y además encabeza una candidatura propia a la presidencia del Gobierno. Caminando Juntos es el nuevo partido creado por ella, que ha decidido de nuevo presentarse por Granada, pese a la dificultad de salir elegida en una circunscripción pequeña como ésta. Es previsible que esta candidatura sí pueda restar votos a Vox, cuya lista la encabeza Jacobo Gonzalez-Robatto Perote. Él fue el antiguo jefe de campaña de Olona y han sido sonadas las discrepancias que ésta manifestó respecto al modo en que se condujo el ahora candidato de Vox.

Sumar, la confluencia que abandera Yolanda Díaz e integra a Podemos, tiene en Granada a una de las pocas dirigentes del partido morado que encabezan listas. Es Martina Velarde Gómez, la secretaria general del Podemos Andalucía. El resultado obtenido por este formación en esta provincia tendrá un doble interés, el del peso global que Sumar obtenga en el próximo Congreso de los Diputados y el de la fuerza que Podemos consiga mantener dentro de ese grupo donde es más que evidente que no hay una clara sintonía. Esta circunstancia, con la división que hubo en Granada en las últimas municipales (no hace ni dos meses), puede hacer que parte del voto se vaya a la abstención o se transforme en papeletas para el PSOE, ante el llamamiento de este partido de unificar el voto para evitar un posible Gobierno nacional con la participación de Vox. Los socialistas no lo llaman voto útil. Van más allá y hablan de "voto único".

Similares argumentos esgrime el PP para apelar a la concentración del voto en sus propias siglas. Proponen alejar la posibilidad de pactos a varias bandas del PSOE con partidos de izquierdas e independentistas. Aunque también se acercan al votante de centro con la llamada al voto masivo para impedir la necesidad de dar cabida a Vox en su Gobierno.

En total hay once partidos que han presentado candidaturas a las Cortes por Granada para el próximo 23 de julio. Pero es improbable que más allá de los citados, cualquier otro obtenga algún escaño.