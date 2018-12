La abstención punitiva, causa del terremoto en la Junta

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada Ángel Cazorla ha situado en el "altísimo descontento social y la desafección", y en la abstención "punitiva" los motivos principales para explicar el "terremoto político" producido en las últimas elecciones autonómicas andaluzas.

Este experto, que ha sido director del trabajo de campo del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa), se ha referido a la situación "inédita" a la que se ha llegado en esta comunidad, donde nunca antes se había producido la posibilidad de un gobierno que no fuera socialista, ya que aunque el PP ganó en el 2012 no logró los apoyos para llegar a la presidencia.

El PP se "desangra" por el flanco del centro y de la extrema derecha

Los comicios del pasado domingo supusieron los peores resultados de la historia para el PSOE, pero también fueron los más malos desde los años 90 para el PP que, ha señalado Cazorla, cree que tampoco debería tener motivos para una "alta satisfacción" porque se "desangra" por el flanco del centro y de la extrema derecha.

Entre las principales causas del que ha denominado "terremoto electoral" andaluz se ha referido la "erosión enorme" que vive el PSOE, un partido que ha sido "más de adscripción que ideológico" y con unos vínculos con su electorado que se han ido rompiendo desde sus bases.

Esto se ha traducido, en su opinión, en una abstención no estructural sino "punitiva" y "meditada" con la intención de castigar al gobierno, aunque sin esperar que ese reproche fuera "tan fuerte", no solo para el PSOE sino para el resto de la izquierda, donde no se han activado "trasvases" de votantes.

Vox ha irrumpido en un contexto de altísima desafección y descontento.

En cuanto a Vox ha señalado que su auge ha sido "multifactorial" porque, en un panorama abstencionista de castigo a la izquierda, ha irrumpido en un contexto de altísima desafección y descontento.

"Vox se alimenta de un clima de desafacción enorme, con un discurso cada vez más polarizado, donde las posiciones son blancas o negras respecto a temas como la territorialidad de España o la inmigración", ha indicado este experto.

Ese contexto, con pérdida progresiva de peso en la ideología y en los anclajes partidistas del voto tradicional, unido a la corrupción que ha salpicado a los dos grandes partidos, es el caldo de cultivo para los partidos de extrema derecha e izquierda, que entronca con un alto clima de sentimiento negativo hacia la política, el escepticismo y el hartazgo general de la población.

"Con un clima de alta participación Vox habría tenido bastantes menos apoyos y, si se celebraran elecciones hoy, los resultados para ese partido serían bastante distintos por aritmética electoral", ha indicado Cazorla, que no cree "tajantemente" que la formación que preside Santiago Abascal haya tocado techo de votantes.

"Ahora mismo Vox está en la ola creciente, que también lo empuja hacía una normalización, que es el dato más preocupante", ha opinado este profesor que, después de 40 años de democracia en los que esto no se había producido, ve que mucha gente pueda entender que es "algo normal" y que "no pasa nada" por votar a un partido de esas características.

A nivel nacional Vox si pueda pasar a ser "una amenaza", aunque depende de la activación de la izquierda

En este sentido, ha advertido de que a nivel nacional esta formación si pueda pasar a ser "una amenaza", aunque su representatividad parlamentaria dependa también de lo que se active la izquierda en futuros comicios.

Preguntado sobre el coste electoral que podría tener un nuevo gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta apoyado por Vox, ha considerado que esto podría ser más problemático para el partido de Juan Marín y Albert Rivera, donde pueden enfrentarse sectores de esta formación.