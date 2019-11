¿Con quién preferiría sentarse para negociar futuros acuerdos?

Los número 1 al Congreso por Granada responden hoy a la tercera pregunta con la que este periódico quiere conocer sus posicionamientos. Si la formación del Gobierno dependiera de los candidatos por Granada, ¿con quién preferiría sentarse a hablar para llegar a un acuerdo?

José Antonio Montilla. PSOE

Nosotros con quien queremos hablar es con la ciudadanía, aspiramos a ganar las elecciones con claridad de manera que podamos formar el gobierno estable y fuerte que España necesite, un Gobierno par cuatro años que sólo se puede conseguir con el Partido Socialista.

Carlos Rojas. PP

Con Fran Hervías estaría muy cómodo para llegar a acuerdos y pactos por Granada, pero es verdad que con todos aquellos que respeten los valores constitucionales y quieran aportar cosas por Granada, con esos diputadas y diputadas siempre tendremos el diálogo abierto de forma permanente si es por nuestra provincia con el objetivo de mejorar las cosas.

Fran Hervías. Cs

No es quién pactas, sino para qué pactas. En Ciudadanos los hemos demostrado todos estos años, llegando a acuerdos con nuestra izquierda y nuestra derecha, acuerdos con los que se ha logrado que, d día de hoy, ningún imputado por corrupción política se siente en nuestras instituciones, acuerdos que han logrado bajar impuestos a nuestras clases medias en Andalucía, también a nuestros autónomos y a nuestras empresas que han conseguido crear riqueza en nuestra provincia, para que se destinan como nunca antes recursos para políticas sociales. Personalmente me sentaré con toda formación política que anteponga los intereses de Granada a los de las siglas de su formación. Ha llegado el momento de que nuestra voz se escuche con fuerza en Madrid, que nuestros recursos se inviertan en Granada. Por eso después de las elecciones tenderé la mano a todas las fuerzas políticas para poner a nuestra provincia en marcha.

Pedro Honrubia. Unidas Podemos

Ha quedado suficientemente claro en los últimos cuatro meses que nosotros queremos sentarnos a negociar un gobierno de coalición con el PSOE, a la vez que creemos que ha quedado suficientemente claro que si hoy en día estamos en una repetición electoral es porque el Gobierno socialista ha negado la posibilidad real de que hubiera ese gobierno. Por eso la pregunta real es si el PSOE a partir del 10 de noviembre va a aceptar los resultados y va a entender que este país vota de forma diferente, que ya no da mayorías absolutas, que el bipartidismo ha muerto y es necesario que diferentes partidos lleguen a un acuerdo. Por nuestra parte no habrá problemas, esperamos que esta voz no haya problemas por parte del PSOE.

Macarena Olona. Vox

Si la formación del Gobierno de España dependiera de los candidatos que concurrimos por Granada tengo que descartar a los candidatos de Podemos y Más País porque no los conozco,. A la hora de responder con quién me sentiría más cómodo excluyo a estos dos porque no los conozco. Igualmente descarto al candidato de Ciudadanos Fran Hervías, porque durante la negociación que pude vivir en primera persona de la conformación de ayuntamientos y comunidades autónomas pude comprobar que Cs solo piensa en sí mismo y no en el interés general. Quedan el señor Carlos Rojas del PP y el señor Montilla del PSOE, y seguramente me quedaría con el señor Montilla porque como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes está acostumbrado a mantener diálogo. Está claro que enfrente tendría a Vox, y nosotros podemos asegurar que no traicionamos a España ni nos ponemos de rodillas por unos sillones públicos.

Ana Terrón. Más País

Somos la única formación que garantiza que a partir del 11 de noviembre vamos a seguir avanzando para desbloquear esta irresponsabilidad a la que nos han traído. Nuestros diputados y diputadas nos vamos a poner de acuerdo con un gobierno progresista, justo y más feminista, mientras otros siguen hablando de cómo se van a repartir los sillones y, en caso contrario, nos llevarán a otras elecciones.