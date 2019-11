Empleo y políticas sociales, la campaña en Granada el día después del debate

En el día de la resaca del debate electoral, la campaña en Granada anduvo entre el bloque más izquierdista tirando el desmarque hacia las políticas sociales, y el bloque de la derecha aprovechando el momentum para atacar al PSOE por los datos de paro del mes de octubre, que en la provincia ha crecido un 3,4% con respecto al mes anterior.

Es lo que tiene estar en el poder, que hay que aguantar el chaparrón cuando los parámetro son malos. Por eso los socialistas, a través de la experimentada diputada Elvira Ramón, hablaron de defensa de la sanidad pública frente a los ataques de PP y Vox hablando de sus medidas de empleo y económicas. Mientras tanto, Más País se centró en la reprobación del ‘pin parental’ impulsado por la Junta, Unidas Podemos defendió la regulación de los alquileres y Ciudadanos habló de igualdad.

PSOE, SALUD Y EUTANASIA

Elvira Ramón y la parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio se hicieron la foto frente al Hospital de Traumatología para “defender” al sistema público de salud frente al “desmantelamiento de las derechas”.

“Estas elecciones son determinantes para elegir un modelo de progreso y avance para el país y una sanidad pública con recursos suficientes, que es la apuesta del PSOE frente, a la política de privatización, recortes y deterioros que es el modelo que claramente promueve la derecha”, dijo Ramón.

Dentro de las medidas es resolver el déficit de personal sanitario sobre todo en el ámbito rural, ofrecer atención bucodental dentro del sistema, además de incluir las enfermedades raras, actualizar la Estrategia de Salud Mental, y la aprobación de una Ley de Eutanasia.

PP y el empleo interior

A Carlos Rojas le tocó carretera y manta ayer para irse hasta Loja, donde, junto con el alcalde Joaquín Camacho, afirmó que el PP “es la única opción real para garantizar el futuro de España ante un PSOE que sigue destruyendo empleo”.

El candidato por Granada lamentó el dato de paro conocido ayer en la provincia, que es fruto de la “inactividad” del gobierno de Sánchez, el “bloqueo institucional” y la ausencia de proyecto para España que ha desembocado en que “regresemos a las cifras de desempleo de los tiempos de la feroz crisis que nos trajo Zapatero”.

Por su parte, el alcalde lojeño recordó que “en la política nacional se tienen que plantear también las necesidades del rural” como las que tiene su localidad, que gracias a medidas como la Ley de Biodiversidad se ha “conseguido repoblar con trucha arcoíris en Riofrío”, lo que ha contribuido al “desarrollo hostelero, económico, turístico y deportivo de uno de los pueblos con mayor potencial de la zona”.

Hervías, por la igualdad

El candidato de Cs por Granada corroboró la apuesta de su formación por una igualdad “real” entre mujeres y hombres que haga avanzar el país hacia una modernidad “sin fisuras de género” y en la que “la conciliación y la lucha contra la violencia machista sean dos de los ejes principales”.

Lo hizo en la mesa redonda ‘Mujeres’, en la que estuvo acompañado por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz; la portavoz de Igualdad de Cs en el Congreso, Patricia Reyes; y la número dos Mar Sánchez.

Las medidas propuestas giraron sobre la conciliación familiar, con la “equiparación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada progenitor; el apoyo a las mujeres cuando se reincorporen al trabajo tras la maternidad con bonificaciones a la Seguridad Social o la ampliación universal y gratuita a las escuelas infantiles de 0-3 años”.

Bajar los alquileres

Unidas Podemos se fue a La Chana para reivindicar medidas que frenen la subida del precio de los alquileres. Por ello, Pedro Honrubia y Manuel Morales dijeron que su formación quiere poner los tres millones de viviendas en manos del banco malo a disposición de un parque de vivienda público que resuelva el problema de acceso a una vivienda digna, y regular el mercado del alquiler “interviniendo directamente en el precio, ampliando los contratos hasta los siete años con mantenimiento del precio y que la subida sólo pueda ser del IPC”.

Vox, contra PSOE y PP

En la cresta de la ola, la formación dijo que las políticas de los dos partidos mayoritarios van a “llevar a España” a otra crisis. La candidata Macarena Olona propuso una rebaja de impuestos (suprimir el impuesto de sucesiones y reducir el IBI para determinadas familias), menos burocracia para crear empresas, cuotas progresivas para autónomos y eximir del pago del IRPF a las pensiones contributivas.

Desobediencia

Más País, con su candidata Ana Terrón, clamó contra el ‘pin parental’ de la Junta, “el derecho que otorga a los padres no incluir a sus hijos e hijas en actividades no curriculares que no se ajusten a sus principios, entre las que se encuentran talleres de educación sexual e igualdad”.

Por eso prometió “llevar una Ley que garantice y blinde que en las escuelas no se reproduzcan los prejuicios que se dan en casa y garanticen la libertad de los menores”