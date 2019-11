¿Afectará la crisis de Cataluña al voto de los granadinos en las elecciones?

Los número 1 al Congreso por Granada responden hoy a la cuarta pregunta con la que este periódico quiere conocer sus posicionamientos. Los comicios llegan en plena crisis por el procés, con tensiones incluso en las calles de Granada por una manifestación por el derecho a decidir. ¿Creen que este será un tema que el votante granadino tendrá en cuenta a la hora de depositar su voto?

José Antonio Montilla. PSOE

Todo influye en unas elecciones y me parece que la ciudadanía tiene que valorar positivamente la firmeza y la serenidad con la que el Gobierno de España está afrontando la crisis de Cataluña. Pero sin duda las elecciones van más allá de Cataluña, porque a la ciudadanía de Granada le importan sus infraestructuras, su desarrollo económico y las medidas sociales que el Gobierno socialista va a implementar.

Carlos Rojas. PP

Estoy convencido de que sí porque Cataluña es una región muy querida, una región excepcional, pero no se puede estar con la violencia en las calles y la falta de respeto a la autoridad pública. El Gobierno y Pedro Sánchez han estado ausentes y por supuesto que va a influir. En nuestro programa electoral llevamos la mejora y la solución de esta situación.

Fran Hervías. Cs

Lo que pasa en Cataluña nos afecta a todos, sea en Madrid, Galicia, Euskadi, Andalucía... Por eso desde Ciudadanos vamos a tender la mano al PP y a al PSOE para seguir defendiendo la libertad, la igualdad y la concordia y la justicia al fin y al cabo en el conjunto de España. Desde Cs llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, hemos visto como el PP y el PSOE han ido alimentando a los nacionalistas a cambio de un sitio en Moncloa. Tendemos la mano a los constitucionalistas para defender la convivencia de los españoles vivan donde vivan. El problema es que Pedro Sánchez, cuando tienen que elegir entre un gobierno constitucionalista y uno independentistas siempre elige siempre lo segundo. Lo hemos visto en Navarra donde ha preferido pactar con Otegui en lugar de hacerlo con UPN y Cs que ganamos las elecciones. Y en Cataluña gobierna 40 ayuntamientos y diputaciones con Torra, los mismos que montan barricadas. Desde Cs vamos a seguir defendiendo la concordia y la convivencia en Cataluña porque no podemos dejar olvidado ningún rincón de nuestro país.

Pedro Honrubia. Unidas Podemos

Es normal que sea un tema importante porque vemos cómo determinados partidos políticos y medios de comunicación hacen hasta lo imposible para que solo se hable de este tema. El lunes vimos en el debate a cinco candidatos y cómo se tiraban banderas entre sí cuatro y que sólo Pablo Iglesias abordaba el tema con responsabilidad y apelando al diálogo y a partir de asumir que habrá que sentarse a dialogar. Da la impresión de que Pedro Sánchez quiere utilizar el conflicto catalán para justificar ese pacto con las derechas, esa gran coalición que ya se ve venir. Pero también es importante entender que hay temas fundamentales y urgentes para los y las granadinas que están más allá de Cataluña. Ese es el caso del paro, la Granada vaciada, las pensiones, los cortes de luz en la zona norte, la pobreza infantil que afecta al 40% de los niños de Granada y que en pueblos del área llega incluso a afectar a 8 de cada 10 niños, etc. Y esto es de lo que algunos no quieren hablar estas elecciones. Nosotros sí queremos hablar de esto y darle prioridad a la resolución de estos problemas fundamentales sobre todo cuando vemos que una crisis o recesión se avecina.

Macarena Olona. Vox

Nuestra querida Granada no es ni puede ser ajena a la grave crisis institucional y social que estamos viviendo en Cataluña. Nos negamos a que la parte puede decidir por el todo y a que la esencial unidad de nuestra nación española pueda ser decidida por unos pocos. Hemos vivido en nuestras propias calles la violencia de los radicales que a la postre son siempre los mismos aunque cambiando de pancarta después de hacerse público el fallo del procés salieron a las calles de nuestra querida Granada para manifestarse bajo ese eufemístico derecho a decidir que no hace sino esconder la pretensión de independencia, estamos hablando de Cataluña, pero después llegarían otros territorios de nuestra querida nación como País Vasco y Navarra. Ante la grave crisis económica que todo apunta que está a la vuelta de la esquina la solución no puede ser la del PSOE de subir los impuestos a las clases medias, tampoco la gestión del PP cuando heredó una España en quiebra del Gobierno de Zapatero. Hay que recordar que en 2012 se rescató a los bancos con más de 64.000 millones no recuperados mientras se producía una media de 514 desahucios al día, buena parte de españoles de clase medida que provocaron no pocos suicidios de personas que no pudieron afrontar la vergüenza de verse despojados de su bien material más preciado, de su hogar. La solución es no subir los impuestos, no subir el gasto público y administrar con el corazón, pensando en los españoles, no en las poltronas.

Ana Terrón. Más País

Lo que es seguro es que los granadinos y granadinas tienen que estar muy cabreados y decepcionados por lo que ha pasado y por traernos a unas nuevas elecciones en un momento tan complejo para España. Lo importante es que a partir del 11 de noviembre avancemos y desbloqueemos la situación y tengamos un gobierno progresista que ponga los intereses y los cuidados de la ciudadanía en el centro.