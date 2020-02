Las empresas de Granada se activan pero siguen en bajos niveles en excelencia

¿Cómo se encuentra la economía granadina? Es una pregunta que no tiene una única respuesta. Pero, de alguna manera, se puede contestar desde las páginas diarias en las que se va informando periódicamente que el desempleo va bajando pero no al ritmo deseado, que medio centenar de empresas granadinas se declararon insolventes en 2019, que la construcción da síntomas de agotamiento tras haberse levantado con brío tras la crisis y el cemento pierde competitividad o que las instituciones públicas no pasan por su mejor momento y la inversión se hace de rogar. Por no hablar de que la palabra ralentización se ha vuelto a colar en la actualidad y su eco retumba en los ciudadanos.

Y en todo esto, las empresas son las que mejor reflejan el estado económico de un territorio y los datos del Análisis Económico-Financiero de la Empresa Andaluza 2019 realizado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco señalan que en Granada ha crecido en el número de empresas y ha incrementado notablemente la cifras de ventas, por encima incluso de la media regional. Sin embargo, en su debe vuelve a aparecer el dato de que su tejido soporta un nivel de excelencia escaso en el conjunto de la región.

No llega al 9% el volumen de empresas granadinas de excelencias en el total andaluz, quedándose en el 8,9% de empresas que ofrecen una facturación considerable con el consiguiente valor añadido de la creación de empleo.

En concreto, Granada aglutina 631 de referencia que se reparten entre las 214 que se enmarcan en la clasificación de líderes (aquellas cuyo volumen de recursos fue superior a 500.000 euros), las 230 gacelas que en los últimos cuatro ejercicios han duplicado sus ventas y las 187 de alta rentabilidad que promediaron en los tres últimos años analizados un nivel de rentabilidad económica superior al 25%.

En ninguno de estos tres ranking destaca Granada que, a nivel de excelencia, solamente tiene mejores datos que Huelva y que Jaén. Además, se queda muy por debajo de Málaga y Sevilla, las provincias que aglutinan las sociedades referentes en el tejido empresarial andaluz.

El dato que mejor habla de las empresas granadinas en el documento de Analistas Económicos de Andalucía es que las cifras de negocio (ventas) se han disparado un 20,8%, la tasa más alta de la comunidad muy por encima del resto de las provincias lo que demuestra una actividad generalizada.

En Granada se localizaban un total de 59.115 empresas a cierre de 2018 según el periodo analizado por el informe, lo que representa el 11,6% del total de las empresas andaluzas. Además, otro dato positivo del análisis es que la economía granadina ha presentado dinamismo, con una evolución del 1,2% en el número de firmas aunque sin llegar a los incrementos de otras provincias.

Por otro lado, Granada sigue siendo la segunda provincia andaluza en términos de densidad empresarial. La ratio de Andalucía (60,7 empresas por cada mil habitantes), por lo que el dato de la provincia es más alto que el de la media regional con 64,8 empresas por cada mil habitantes, un dato que en el contexto regional solamente supera Málaga (75,0).

Por último, hay un dato particularmente relevante que pone de manifiesto las desigualdades del tejido empresarial granadino como es el hecho de que sea la provincia con un mayor porcentaje de empresas sin asalariados, alcanzando el tope andaluz con un 55,6%.