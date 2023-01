El PP roza la mayoría absoluta en Granada según la primera encuesta oficial antes de las elecciones

Granada, y los políticos, ya tienen la primera encuesta oficial de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el conocido como CIS andaluz, ha publicado este lunes el Estudio Opinión Pública 2023 con la estimación de voto para las próximas elecciones municipales en cada capital andaluza.

En Granada, donde están en juego 27 concejales, esta primera encuesta sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta, subiendo hasta 13 o 14 concejales (la mayoría absoluta serían los 14), el doble de los 7 conseguidos en las elecciones de 2019 al lograr un 18% más de votos para la candidatura que liderará la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que según la encuesta se haría con el 41,7% de los votos.

El PSOE, en la actualidad en la Alcaldía, se mantendría en los 10 concejales o podría hasta perder uno, bajando a los 9. La lista que liderará el alcalde, Paco Cuenca, conseguiría el 32,5% de los votos.

El resto de fuerzas ya perdería. La confluencia de izquierdas podría mantener los 3 concejales que se presentaron en 2019 como Adelante Granada y que dio pie al grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes. En el peor de los casos le da uno menos, bajando a dos, ya que perderían el 0,7% de votos y se quedaría con un 9,3% de apoyos.

Vox sería el que más votos pierde de los que ahora tienen representación, al pasar de 3 concejales a 1 o 2, con un 3,4% menos de votos. La candidatura que liderará Beatriz Sánchez, actual portavoz, conseguiría apenas un 6,1% de votos.

Ciudadanos, que sacó en 2019 cuatro concejales, no sacará ya representación con su nuevo proyecto político perdiendo hasta el 12% de los votos. Sólo lograría un 2,3% de votos.

Política de bloques y la llave de los minoritarios

Con esta primera encuesta se puede analizar que el PP volvería a su resultados tradicionales tras la debacle de 2019, cuando perdió la mitad de sus concejales tras la época de Torres Hurtado, y volvería a rozar la mayoría absoluta o a conseguirla. Su mejor resultado lo situó en unos históricos 15 concejales también en tiempos de Torres Hurtado.

Mirando por bloques, en el de la derecha la subida del PP estaría apoyada por la nueva época en el partido y el efecto 'moderación' de Juanma Moreno y sus resultados en Andalucía, además de con la pérdida de votos de Vox, que volverían al PP, que se refleja también en Granada, pudiendo incluso perder el grupo al bajar a uno o dos concejales de los tres actuales. Uno o dos que de todas formas que le podrían servir al PP para, en caso de quedarse en los 13 ediles, pueda obtener la Alcaldía con su apoyo.

En el bloque de la izquierda se mantendría también su techo de 12 o 13 concejales, sumando los diez que podría mantener el PSOE y los 3 de máxima que mantendría UP. De mantenerse el 10-3, no les llegaría para con un bloque de izquierda mantener la Alcaldía si el PP logra los 14 o si se queda en 13 y puede sumar el apoyo de Vox.

En esos dos partidos que pueden ser la llave de la Alcaldía, UP y Vox, el que mejor resultado obtiene es UP a pesar de que todavía no tiene candidato ni proyecto definitivo en la negociación de suma de partidos en la que se encuentra. Podría mantener el grupo con sus tres concejales o perder uno, pero les beneficia su labor estos cuatro años y las medidas conseguidas con su apoyo al PSOE como los presupuestos o las 55 medidas pactadas para mejorar la ciudad. Vox no saldría tan bien parado y podría perder uno o dos, llegando a perder también grupo si solo su actual portavoz consigue el acta.

Las preguntas: de la situación de la ciudad y los barrios a la gestión del gobierno de Cuenca o los retos de Granada

Para la encuesta se han realizado 1.000 entrevistas (45% hombres y 54% mujeres) del 28 al 30 de noviembre de 2022, que tuvieron que responder a 11 preguntas.

La primera pregunta es: En general, ¿cómo calificaría la situación actual de la ciudad de Granada? Y para el 63% de los encuestados es "buena". "Muy buena" solo la consideran el 4,7% y el 14,7% considera que "ni buena ni mala". Para el 12% la situación de la ciudad es "mala" y para el 4,5%, "muy mala".

Sobre si la situación es ahora mejor, peor o igual que hace dos años, en la etapa del bipartito PP-Cs que terminó dinamitado y dando la Alcaldía de nuevo al PSOE, el 29,1% considera que es mejor, el 38% que es igual y el 29,5% que es peor.

También se pregunta bajando al nivel de barrios o zona de residencia, donde el 66% considera que la situación actual es buena o muy buena, el 10% ni buena ni mala y el 22% la califican de mala o muy mala.

Para respuesta espontánea se preguntaba sobre el principal problema que tiene Granada, y la falta de empleo (19%), el tráfico (15%) y la limpieza (13%) son los principales, según los encuestados. Le sigue la contaminación según el 7,5% de los encuestados, el transporte público (5,4%), los aparcamientos (3,9) y la delincuencia (2,7). Le siguen, en este orden, la falta de industria, la seguridad ciudadana, la masificación turística, la falta de transporte público con áreas metropolitanas, la falta de mantenimiento, la gestión del Ayuntamiento o los cortes de luz (solo lo ven como el principal problema el 1,4% de los encuestados). También preocupa el ruido, la falta de proyectos potentes para la ciudad, el asfaltado y mantenimiento de calles, la falta de infraestructuras de comunicación y transporte (0,7%), la vivienda, la falta de zonas verdes o el exceso de obras que dificultan los accesos.

Señalan también como problema la gestión del alcalde, las obras pendientes, la calidad del agua potable, la falta de agua, los okupas, las actividades culturales o los impuestos, en último lugar.

¿Y cuál es el principal reto de la ciudad en los próximos años? Pues si el principal problema era la falta de empleo, el principal reto es la generación de puestos de trabajo para un 41% de los encuestados. También se ve como reto la atracción de inversiones (19,7%), la ciudad ecológica, digital y moderna (14%), la limpieza (10), la mejora del turismo (9%) y la mejora de infraestructuras de comunicación y transporte (1%).

Sobre cómo está gestionando la ciudad el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, con el PSOE y Paco Cuenca a la cabeza, el 48,8% considera que "bien o muy bien", el 18% que regular y el 28,7% que "mal o muy mal".

Y si mañana se celebrasen elecciones municipales, ¿a qué partido votaría? El 23,5% al PP, el 23,4% al PSOE, el 6,8% a Podemos más Izquierda Unida, el 3% a Vox y el 1,3% a Ciudadanos. El 0,9% votará a otros partidos, el 3,7% votaría en blanco y el 1,4%, nulo. Destaca que el 3,5% ya asegura que no irá a votar. Con todo, la mayoría (27,8%), dice que no lo sabe y un 4,7% no contesta.

Un resultado que indica la subida o bajada de votos si se compara con el partido al que votaron en las últimas elecciones de 2019: el 26,6% al PSOE, el 20,7% al PP, el 10,1% a Adelante Granada (la confluencia de izquierdas), el 8,5% a Ciudadanos y el 4,5% a Vox.

Se pregunta también sobre los medios por los que se informa el encuestado de las noticias relacionadas con la ciudad de Granada, siendo la principal la prensa online (30%), seguida de la prensa escrita (18%), la televisión (18%) y la radio (12%).

La mayoría de los encuestados tienen una licenciatura o Grado, seguido de los diplomados, y cuatro de cada diez son asalariados del sector privado, seguidos de los jubilados o pensionistas.