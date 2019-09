La mañana del 15 de junio, Fran Hervías, secretario de Organización de Cs y diputado por Granada, colgó en su perfil de Instagram una fotografía de DiCaprio en El lobo de Wall Street. Acababa de cerrar acuerdos en 200 ayuntamientos en toda España supervisando hasta el pacto en el pueblo más perdido de la geografía española. La imagen tenía también una broma interna: es conocido en su partido como el ‘Lobo’.

–¿Cómo funciona el pacto en Andalucía?

–Pues la verdad es que muy bien por lo que hemos visto en estos seis meses de gobierno.

–¿Pero cree que se está visibilizando el trabajo o el PP está acaparando el foco mediático?

–Es que para nosotros lo importante no es que se visibilice o no, para nosotros lo importante es conseguir mejorar la vida de los ciudadanos y de los andaluces, y lo estamos consiguiendo. El PSOE no ha estado gobernando para los andaluces, ha estado gobernando para el Partido Socialista y eso, cuando lo ves, duele. También duele cuando ves en el cajón subvenciones millonarias que no se han utilizado y que han quedado ahí aparcadas para mejorar, por ejemplo, la vida de las mujeres maltratadas. Por no hablar de las colas en la sanidad, que no eran lo que nos decían, sino que se triplicaba el número de lo reconocían. Había una red paralela creada y hemos cerrado más de cien chiringuitos del PSOE que sólo servían para colocar a gente que tenía el carnet del partido. Ahí se está viendo el cambio. Desde la Consejería de Educación hemos ampliado con 750 profesores nuevos la dotación pública andaluza y hemos destinado más de 200 millones. Hay que tener en cuenta que la educación en Andalucía no es que esté a la cola en España, es que estamos a la cola en Europa. Ciudadanos está apostando decididamente desde la Consejería de Educación, con Javier Imbroda, para que Andalucía se suba al carro y acabar con el fracaso escolar. Tenemos el récord a día de hoy de ayudas y de atención a personas dependientes. El PSOE tenia en un cajón las ayudas a la Ley de Dependencia que tanta falta hacían en Andalucía.

–Entre los periodistas es común referirse al verano como un desierto informativo. Sin embargo, estos meses no ha habido día en el que la Junta no lanzara un comunicado sobre el trabajo respecto a la violencia de género o la dependencia. ¿Es una manera calculada de demostrar que no han cedido a Vox?

–Es que había en un cajón entre 140 y 180 millones, dinero que venía de España y Europa orientado a políticas sociales. Y el PSOE, que tanto habla de feminismo, cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Rocio Ruiz está haciendo un trabajo excelente desde su Consejería a pesar de que a Vox no se le sientan bien algunas cosas.

–¿Qué les traslada Vox respecto a estas políticas?

–Vox no lleva bien nuestras políticas de igualdad y defensa de los derechos de la mujer, pero cada uno tiene su ideología y tiene su forma de ser y nosotros no vamos a renunciar a algo tan importante como es la igualdad entre hombres y mujeres. Eso para nosotros es una línea roja, pero son ellos los que marcan la distancia en ese aspecto. El tema del cambio climático es también otro de los puntos en los que tenemos diferencias o el modelo territorial, ellos quieren suprimir las comunidades autónomas y nosotros queremos que lógicamente sean más eficientes.

–Sí, pero Vox les hace sudar acaparando titulares antes de dar su brazo a torcer...

–Es normal que ellos quieran aportar y nosotros somos un partido al que nos gusta dialogar y escuchar. No tenemos ningún problema en sentarnos con ellos como hemos demostrado al ponerles sobre la mesa nuestro proyecto y explicarles cuál es nuestra hoja de ruta. Llegamos a acuerdos con el PP y nosotros no tenemos ningún problema en explicarles el contenido. ¿Lo apoyáis? Pues bien. ¿Qué no? Pues ya le explicáis a vuestros votantes que habéis preferido un gobierno del PSOE y Podemos que un gobierno de Ciudadanos y el PP. Por suerte yo creo que pusieron encima de la mesa todo aquello que nos unía y no todo aquello que nos separa.

–Viendo el último caso de Javier Nart, que ha pedido la baja del partido, además de Manuel Valls o las polémicas declaraciones de Marcos de Quinto, ¿Cs se va a replantear la estrategia de fichajes estrella?

–No, yo creo que funciona y es positivo, los partidos políticos tienen que estar abiertos a la sociedad civil, si no se vuelven endémicos y cerrados. Javier Nart se presentó como independiente en las elecciones europeas del año 2014, después decidió unirse al partido y ahora ha decidido nuevamente dejar el partido y volver a ser una persona independiente, como lo fue, insisto, cuando se presentó con nosotros en el año 2014. El caso de Manuel Valls es diferente porque quería apoyar a una separatista como Ada Colau. Su primera decisión al frente del gobierno de Barcelona fue volver a colgar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. Blanco y en botella. Creo que es bueno y es positivo incorporar personas de la sociedad civil que se sumen al proyecto. ¿Que alguna te sale rana? Pues al igual que te salen rana a veces los afiliados, la condición humana es la que es y a veces alguien puede considerar que el partido sigue una línea con la que ellos no están conformes. Dentro de su coherencia deberían dejar el acta, porque si consideran que ese partido político ha dejado de representarles lo normal es que recojas y te vayas a tu casa.

–En los medios hay consenso en catalogar a Cs de partidos de derechas. ¿Le incomoda?

–Somos un partido de centro, constitucionalista, liberal, progresista y demócrata. Me hace gracia el señor Pedro Sánchez y su discurso de “todos los que no piensen como yo son fachas”. Parece que está obsesionado en volver a la España en blanco y negro. Y después tenemos a veces al PP y a Vox diciendo que somos de izquierdas. Es evidente, si dos extremos te sitúan en el extremo contrario, lo que es evidente es que Ciudadanos está en el centro, ahí están nuestras políticas. No hace falta poner etiquetas o escuchar lo que dicen los demás, sino que las políticas que hacemos están orientadas a esa política de centro, a ese liberalismo que consideramos que necesitaba España y que desde Cs estamos liderando.

–¿Habrá que ir a votar a de nuevo el 10 de noviembre?

– Si hay elecciones el culpable tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez. Lo vimos el otro día en la votación en el Congreso, cuando Podemos, los separatistas y los nacionalistas, sus socios, le tendieron la mano para formar el gobierno. Y en cambio él les mordió la mano. Lo que quiere es paralizar el país e ir a las cuartas elecciones en cuatro años, algo inadmisible.

–¿Qué ha cambiado para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura fallida de 2016 a ahora?

–Que le hemos conocido, no es una persona de fiar. Es cierto que en 2016 llegamos a un acuerdo sobre una serie de medidas, pero incumple lo que dice y lo que firma. Sánchez ha tenido la oportunidad de demostrar donde está, con los constitucionalistas que defendemos la unidad de España o con los que intenten dinamitar nuestra democracia.

–¿Hay alguna posibilidad de que PP y Cs concurran a las próximas elecciones bajo la marca de España Suma?

–Las coaliciones son buenas, sobre todo cuando puedes llegar a grandes acuerdos. Pero tenemos que dar oportunidad a la ciudadanía para votar modelos. No podemos ir a las elecciones bajo la marca España Suma con el lastre de todos los casos de corrupción del PP. Los españoles tienen derecho a elegir entre un partido liberal, progresista, sin mochilas, con las manos limpias, y otro partido salpicado con la corrupción. ¿Que después se puede sumar? Pues lo haremos, como en la Junta de Andalucía o en Granada.