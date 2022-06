“Creemos que hay una mayoría social que todavía no se ha pronunciado”

–¿Cuántas izquierdas hay en Andalucía?

–Por Andalucía es un espacio donde hemos confluido seis organizaciones de izquierda, progresistas, andalucistas, feministas y sin duda es la verdadera novedad en estas elecciones autonómicas.

–Antes también había confluencias, pero no tan numerosas, y eso lo está aprovechando la oposición para decir que eso es una alternativa ‘Frankenstein’.

–Más que Frankenstein, que se ve que el símil que pretenden hacer, lo que es un ejercicio de responsabilidad que seis organizaciones políticas en el contexto tan complicado, ante un avance de la ultraderecha y donde hemos visto que en estos últimos años no estamos mejor que hace tres años y medio. Urgía hacer un ejercicio de responsabilidad donde las fuerzas progresistas nos pusiésemos de acuerdo y lo hemos conseguido para dar respuesta, sobre todo a la crisis social y económica que estamos padeciendo actualmente.

–¿Tienen la intención de recuperar el tiempo perdido cuando se formó la coalición?

–Sí, no creemos que se trate de una pérdida de tiempo ni de una pérdida de espacio, ni que nos haya pillado a contrapié. Es verdad que el señor Juan Manuel Moreno Bonilla lleva prácticamente dos años con la calculadora electoral esperando cuál era el momento más idóneo para convocar elecciones, y lo hace casi un año antes de cuando. Esto significa que bueno que el Partido Popular andaluz y sus socios de Gobierno no tienen un proyecto para Andalucía. En el caso de Por Andalucía, las seis organizaciones de las que formamos parte es llevamos un largo recorrido en trabajo político, en la agenda política y en aquellos sitios donde tenemos margen de incidencia, como puede ser el Gobierno estatal, estamos aplicando políticas de un claro marcado sello social. Y desde luego, esas políticas las estamos poniendo en valor a lo largo de la campaña porque son las políticas que vamos a aplicar a partir del 20 de junio en Andalucía, políticas que cuidan, que protegen frente a otro tipo de Gobierno que se quedó sin proyectos para Andalucía casi un año antes de cuando tocaba.

–¿En su caso personal, cómo fue para ser la cabeza de lista en Granada?

–Dentro de esas seis fuerzas políticas que componemos por Andalucía, yo formo parte de Podemos. Ha habido un proceso de primarias en el que han participado casi 6.000 personas que me pusieron en cuarto lugar. A partir de ahí, se inicia un proceso de negociaciones con el resto de organizaciones políticas buscando cuáles pueden ser los perfiles más idóneos por consenso para las distintas provincias andaluzas.

–¿Teme un cordón sanitario que sea contraproducente para la izquierda?

–Bueno, nosotros tenemos claro que a partir del 20 de junio va a haber un Gobierno progresista. Creemos que hay una mayoría social que no se resigna, que no se conforma, que todavía no se ha pronunciado y desde luego no damos nada por perdido. Lo que sí tenemos claro es que el Gobierno que configure la Junta de Andalucía tiene que ser un Gobierno que defienda los servicios públicos, que cuide nuestro medio ambiente y que nos niegue la violencia de género, entre otras muchas cuestiones que creemos que son importantes para los andaluces.

–¿Cuáles son los principales problemas en Granada?

–Desde Por Andalucía hemos visto que hay una merma muy importante en infraestructuras que hemos padecido con quizás de una manera más hiriente. El desmantelamiento de los servicios públicos en nuestros centros de atención primaria y en nuestros colegios, sobre todo en las zonas rurales, la tasa de paro en la provincia: estamos en torno a un 20%, pero cuando hablamos de jóvenes, uno de cada dos desempleados son jóvenes. Lo mismo ocurre cuando hablamos del paro en la mujer o el mayores de 45 años. En los cien primeros días de Gobierno vamos a crear un plan de choque, sacando los 1.300 millones de euros que el señor Juan Manuel Moreno Bonilla se dejó en un cajón, para poner en marcha políticas de empleo. Del mismo modo, vamos a sacar otros y rescatar otros 400 millones que se quedaron sin ejecutar para planes de empleo en nuestros ayuntamientos. Creemos que es una en los principales problemas e igual que lo es la pobreza severa que se vive en algunas zonas de nuestra provincia, para lo que también urge un plan de choque y llevamos propuestas al respecto que sobre todo urge dar respuestas a esas familias que tienen que elegir entre pagar el recibo de la luz y llenar la nevera. Importante el tema no podemos obviar el tema de la cuestión medioambiental, respiramos uno de los peores aires a nivel estatal y para eso desde por Andalucía vamos a crear una Consejería específica de transición ecológica y cambio climático en la que tendremos que priorizar. También hemos solicitado que sea sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

–Se nota que la confluencia tiene un carácter mucho más social, pero se habla mucho de infraestructuras, ¿llevan alguna propuesta el Metro?

–Somos totalmente partidarias de finalizar y completar la ampliación del Metro porque entendemos que debe de ser el medio de transporte que se implante en nuestra provincia, con ello conseguiremos que se disminuyese el 60% de los vehículos privados y con ello, el efecto que venimos solicitando a nivel medioambiental, que mejoremos la calidad de nuestro aire.