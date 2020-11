"Desde el punto de vista sanitario soy partidaria del confinamiento domiciliario"

-El número de ingresados en los hospitales de Granada supera al pico de hospitalizados de la primera ola. ¿Qué diferencias y similitudes hay respecto a la situación vivida hace apenas seis meses en su centro hospitalario?

-Hay una diferencia fundamental. En la ola anterior, la población estaba confinada, la población desconocía en mayor medida los efectos del coronavirus y se quedó en casa, por lo que aquellos que tenían un problema de salud no relacionado con el Covid, apenas acudían al hospital por lo que la atención sanitaria se centró en el diagnóstico y tratamiento del virus. Ahora, la patología convencional no covid sigue acudiendo al hospital, como debe ser, y necesita que le dediquemos también recursos, como así se está haciendo. La ciudadanía debe saber que quien necesita una atención hospitalaria, la va a tener, ya que existen circuitos para pacientes Covid y no Covid, bien definidos.

En estos momentos, el número de ingresos registra un incremento del 32.6% respecto al máximo alcanzado en el mes de abril. Los pacientes ingresados en UCI superan en un 53,4% a los de abril. La presión de UCI es mayor en la actualidad. La proporción en pacientes en UCI es actualmente de un 17,6% mientras el porcentaje máximo de abril fue del 15,2%.

Estos datos reflejan, el aumento de la actividad asistencial, a la que estamos dando respuesta con un plan de contingencia, con medidas planificadas que se van poniendo en marcha de forma ágil, en función a la evolución de la pandemia.

La similitud con respecto a la anterior es que seguimos trabajando arduamente para dar la mejor respuesta sanitaria en este contexto, con profesionales totalmente entregados.

-¿Están ya desbordados?

-Creo que hemos adoptado medidas suficientes para no estar desbordados, aunque sí estamos al límite, por ello pedimos a la ciudadanía que colabore con responsabilidad, cumpliendo las normas, para poder contener entre todos la expansión de este virus que está cambiando la vida de todos.

"Creo que hemos adoptado medidas suficientes para no estar desbordados, aunque sí estamos al límite"

-¿Qué se ha hecho durante la desescalada a nivel sanitario en previsión de la segunda ola?

-Desde junio hasta ahora no hemos dejado de trabajar, con rigor y sensatez, para preparar el Hospital para una segunda oleada. Gracias a todo el equipo directivo, con la colaboración y consenso de los profesionales, hemos planificado infraestructuras, equipamientos y circuitos.

Son muchas, pero las principales han sido, dotación de equipos en UCI para ampliación de puestos, creación de una unidad de Cuidados Intermedios, avance de la obra de una unidad de cuidados respiratorios intensivos y de la de Urgencias para reordenación de circuitos, control de accesos más estrictos, Organización de dobles circuitos durante todo el periodo y la preparación de plantas en el antiguo clínico San Cecilio, donde actualmente atendemos a 26 pacientes con Covid, También hemos colaborado en la apertura de la Unidad de Residencias, un trabajo muy útil y gratificante,

Hemos tenido en cuenta otros centros pertenecientes al Virgen de las Nieves, por lo que hemos adecuado el hospital de día médico y quirúrgico del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación, que se está convirtiendo en un recurso más fundamental, por lo que agradecemos la colaboración de sus profesionales y a los del Materno Infantil.

En este tiempo, hemos hecho acopio de material fungible, en especial de equipos de protección individual (EPIs) y traslado del almacén centralizado desde Polígono Juncaril a Atarfe con depósito de seguridad para Andalucía Oriental con previsión de 6 meses de estocaje.

Especialmente orgullosa estoy de la Elaboración de planes de contingencias, generales y por servicios clínicos contemplando distintos escenarios, creación y organización del Grupo COVID con reuniones continuas con profesionales que están en primera línea, creación de consultas post-COVID en salud mental y neumología, organización de cribados antígenos para personal y de protocolo de PCRs para personal, pacientes y familiares.

Durante todo este tiempo, de trabajo exhaustivo, no hemos dejado atrás nuestra apuesta por la investigación e innovación, por lo que hemos puesto en marcha el Pilotaje de Clean Air (DuctFit) en habitaciones de la planta de neumología. Actualmente, estamos instalando estos sistemas en UCI y Observación de urgencias.

-El propio consejero ha reconocido problemas a la hora de poder contratar médicos y enfermeros. ¿Cuáles son las carencias que hay actualmente en su hospital y en qué especialidades?

-En el hospital estamos llevando a cabo un alto número de contrataciones, acorde al número de actividad asistencial, si bien es cierto que hay una dificultad para disponer de profesionales de Enfermería y médicos de Urgencias. Las especialidades relacionadas directamente con la atención al Covid como son Medicina interna, Neumología y UCI, cuentan, por ahora, con plantillas suficientes, están al límite, pero de momento no faltan profesionales. Se han contratado más de 500 efectivos del verano a ahora y se ha reforzado UCI, Interna, Neumo y Urgencias.

"Hay una dificultad para disponer de profesionales de Enfermería y médicos de Urgencias2

-¿Cuántos PCR y test de antígenos están realizando cada día? ¿Cuál es el límite de test diarios que tienen en la actualidad?

-Se realizan unos 575 PCR y un centenar de Test de antígenos de media al día. Tenemos capacidad para hacer más de mil PCRs, pero la organización sanitaria deriva la mayoría de las pruebas al laboratorio provincial de Granada que en esta coyuntura está a plena actividad por el aumento de número de pruebas para la detección precoz de los contagios.

-¿Cómo están funcionando las Urgencias para los enfermos no Covid?

-Las Urgencias están funcionando bien, a pesar del aumento de la afluencia, tanto para pacientes que acuden con síntomas respiratorios, como aquellos que llegan sin este tipo de síntoma. Estamos organizando circuitos, y recientemente hemos ampliado el área de Observación con 18 puestos más en el circuito específico para consultas por problemas respiratorios y sospecha de Covid.

En esta reorganización, está siendo muy importante el apoyo que están prestando profesionales de otras áreas y especialidades en este servicio de Urgencias.

-¿Cómo es actualmente la situación de las UCI después de tener que adaptar la capilla del hospital para enfermos Covid?

-En Hospital General se ha doblado el número de puestos para Cuidados Intensivos, se ha pasado de 46 camas a 92, y estamos adaptando una nueva UCI con 14 camas más. Así, ante el aumento de casos, este hospital granadino dispone, por el momento, de suficientes puestos para atender a pacientes en estado grave por coronavirus. A la ciudadanía, le pedimos que por favor, colaboremos entre todos, para que no se lleguen a ocupar todas.

-¿Cómo valora el plan para 4.500 ingresos de la Junta?

Es un plan necesario, si algo estamos demostrando es que estamos preparados y trabajamos para adelantarnos a escenarios en los que nadie se quiere ver, pero que si suceden, tenemos capacidad para atender a la población. Este plan contempla 1.868 camas convencionales y 259 en la UCI. ¿Cómo se aplicaría en su hospital? Y lo más importante, ¿habría personal sanitario suficiente teniendo en cuenta que en la actualidad todo el personal de la bolsa ya está trabajando?

En Granada, este plan se basa en la disponibilidad de camas adicionales ubicadas en el Antiguo Hospital San Cecilio. Nuestro equipo está trabajando en acondicionar plantas de este centro, ya estamos utilizando una planta con espacio para 30 pacientes que son atendidos por profesionales del Virgen de las Nieves.

-A este ritmo de ingresos, ¿en cuánto tiempo podrían colapsar los hospitales?

-Al haber tomado las medidas sociales oportunas, esperamos que esa situación no llegue, aunque también nuestro plan de contingencia posibilita derivar pacientes a otras provincias y por tanto confío en que todos vamos a poner de nuestra parte para que eso no ocurra.

"Nuestro plan de contingencia posibilita derivar pacientes a otras provincias

-¿Es partidario de un confinamiento domiciliario?

-Desde el punto de vista sanitario, sí.

-Tras la catarsis del marzo y abril y los aplausos de las 8 de la tarde, ¿el personal sanitario está desanimado en la situación actual tras la heroicidad de hace 6 meses?

-Los profesionales están más cansados en esta ola, pero trabajan con la misma profesionalidad y con mayor conocimiento de los efectos de la infección por Covid, lo cual es muy positivo, al igual que ahora contamos con más equipos de protección.

-El caso del niño fallecido por peritonitis en Alicante ha causado estupor en la sociedad. Las operaciones no esenciales ya se han pospuesto pero, ¿el ciudadano puede tener la seguridad de que será atendido sin problemas ante un problema eventual?

-En nuestro Hospital la patología no Covid Urgente, oncológica y no demorable, se sigue atendiendo con normalidad. La población puede estar tranquila