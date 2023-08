La escuela pública pierde en Granada 11.000 alumnos en ocho años

La educación pública en Granada pierde alumnado. En ocho años, desde el curso 2015/2016 al 2022/2023, se han registrado 11.000 matrículas menos según los datos del Sistema Educativo Andaluz publicados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta. Por contra, la educación privada ha crecido en estos años.

En centros públicos de la provincia de Granada se contabilizaban en el curso 2015/2016 un total de 158.487 alumnos. Ese dato marca el tope de estos últimos años. El descenso en el número de matrículas en centros gestionados por la Administración ha sido progresivo hasta del curso 20119/2020, cuando el número de inscritos repuntó. Sin embargo, y siempre según los datos estadísticos de la Consejería, el año siguiente -el primero marcado por la pandemia- se produjo un batacazo posiblemente por cómo afectó el coronavirus al proceso de matrícula en las etapas no obligatorias. Desde entonces los datos han mejorado, aunque sin llegar a las cifras anteriores a 2020. El último curso del que se ofrece información, el 2022/2023, eran 147.471 los matriculados en la pública. Son 11.016 alumnos menos que al inicio de la serie.

Esta contracción de matrículas se ha explicado como consecuencia de la bajada de la natalidad en la provincia. Si en 2015 el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba 8.606 nacimientos en Granada en 2022 el dato era de apenas 7.129 bebés, guarismo que mejora, con todo, el registro de 2020, cuando apenas hubo 7.039 recién nacidos.

Sin embargo, la estadística de la Consejería apunta a que la demografía no afecta por igual a todos los modelos educativos. Si en la pública cae el número de alumnos en la privada crece de forma clara. En el primer año de la serie se apunta a que había 8.699 inscritos en centros privados no concertados y otros 41.042 en privados concertados. El pasado curso en los privados sin concierto estudiaban 15.075 granadinos (6.376 más que en 2015/2016) mientras que en los concertados el dato era de 42.297 matriculados (1.255 más). Con la subida de unos y el descenso de otros, el número total de matriculados en centros educativos no universitarios en Granada se ha modulado en un 1,7% menos. De 208.228 alumnos se ha pasado a 204.843.

Los datos por etapas ofrecen una explicación a la tendencia desigual que han registrado las dos redes de centros, la pública y la privada. Y la FP es la clave. Un dato, el alumnado de ciclos superiores en centros privados se ha quintuplicado en apenas ocho años. Si en 2015 comenzaron las clases de ciclo superior de FP en centros particulares sin concierto 1.417 alumnos en septiembre de 2022 ese número creció hasta 5.892. en los concertados los datos que permiten comparar cómo era el escenario educativo a mediados de la pasada década. Han proliferado centros y también la oferta de títulos al calor de la demanda de formación y de el desajuste en la oferta que se registra en algunas titulaciones, las más solicitadas por tener una amplia empleabilidad, como es el caso de los ciclos relacionados con la tecnología o la informática. Donde no ha llegado el momento de expansión de la privada es a la FP Básica. En 2015 había, según los datos de la Consejería, ocho matriculados en esta modalidad en la privada. En 2022 el dato se redujo a cuatro.

En la pública la FP Básica -como en las otras etapas de grado medio y grado superior- sí ha crecido en estos últimos años de 1.053 matrículas a 1.414. De hecho, hace años que la Formación Profesional tiene más alumnado en Granada que el Bachillerato, que hasta hace unos años era la opción preferida por quienes querían continuar con su formación tras finalizar la etapa obligatoria. Ahora en centros públicos hay 12.120 alumnos matriculados en grados medios y superiores de FP, mientras que en 2015 se contabilizaban 9.456.

Otro dato por etapa que explica los altibajos es la situación económica. En 2015/2016 estaban en Primaria los nacidos justo antes del estallido de la crisis de 2010. Entonces había 61.270 alumnos en esta etapa que ahora cuenta con 55.366 escolares. Por otro lado ahora hay más alumnos en Secundaria que ocho años antes. Si en 2015 comenzaron las clases de la ESO 40.529 el pasado año académico el número creció hasta los 42.309.

En breve se darán a conocer los primeros datos del próximo curso escolar, que comienza el 1 de septiembre para el primer ciclo de Infantil y tiene su momento clave el día 11, con el primer día de clase en segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. El 15 será el momento de ESO, Bachillerato y FP.