Un año de la 'espantá' del PP del Ayuntamiento de Granada en la mayor crisis política de la capital

También destaca que se "ha devuelto la sensatez económica al Ayuntamiento con un PMP en 80 días y sacando a la ciudad del estado crítico que dejó el PP. También hemos garantizado 20 millones para servicios públicos esenciales y con UP seguimos avanzando en la negociación de los presupuestos", ha dicho la edil, que ha informado también sobre la recuperación de inversiones, de empleo, de cultura y de alianzas con todas las administraciones.

Calvo ha dicho que el PSOE ha querido "contar siempre con todas las formaciones políticas para llegar a acuerdos" y que Granada "necesitaría una oposición fuerte y responsable para seguir avanzando pero que ni si quiera tiene una oposición a la altura", ante lo que siguen con "la mano tendida", resaltando el portavoz el acuerdo por la ciudad con UP y otras medidas dentro del marco de la ciencia y la innovación para conseguir buenos resultados para la ciudad.

"¿Y qué está haciendo el PP en este año? Está absolutamente desaparecido. No está ante las necesidades de los granadinos, no lo vemos en la toma de decisiones importantes. Están ausentes y con un objetivo de hacer el menor ruido posible de cara a beneficiar a Juanma Moreno y sin llevar la contraria a la ultraderecha para que le salga su aspiración de la Junta de Andalucía".

"Este gobierno tenía claro lo que quería dentro de un Ayuntamiento con un plan de ajuste en el que nos metió el PP en la anterior etapa por su mala gestión, con tener que reducir deuda y reducir el PMP para conseguir salir de ese plan de ajuste. Y una vez en el gobierno conseguimos recuperar la estabilidad necesaria en lo económico", ha detallado Calvo, que ha criticado cómo el PP se doblegó a "los intereses del partido en Madrid, lo que derivó en el pacto de los trapos sucios, uno de los periodos más tristes en la ciudad". "Demostró el PP que rechazó a Granada y no solo con eso lo sigue haciendo cuando abandona el gobierno y cuando intentamos contar con el PP tendiéndoles la mano incluso para que formara parte del equipo de gobierno o con acuerdos programáticos y en ningún momento aceptó formar parte de ninguna manera", ha desvelado Calvo un año después. "Nosotros contribuimos a unos presupuestos que no era fácil porque era pactar con el PP y Cs pero antepusimos a Granada. Ahora que Granada necesita presupuestos el PP ni está ni se le espera y cuando se le pide estar vota en contra en muchos asuntos que además ellos habían modificado a la baja en la pandemia".

"Hace un año el PP abandonó el Gobierno y a la ciudadanía y a los granadinos en un momento que todo el mundo sabe que fue especialmente complicado. Sufríamos los azotes de la pandemia, todas las derivadas sociales y económicas que estaban afectando a los ciudadanos en medio de una gran crisis. Y no sabemos si fue el miedo, la cobardía, el desinterés o todo junto, pero se tradujo en un hecho de absoluta irresponsabilidad que tuvo consecuencias en la ciudad. A partir de ahí se creó un equipo de gobierno con dos personas y finalmente nosotros ocupamos el lugar que nos correspondía por ganar las elecciones de 2019", ha resumido el portavoz del equipo de Gobierno, Jacobo Calvo.

Una cronología fácil de recordar ahora pero que supuso meses y semanas de tensión política , de crisis internas, de negociaciones y de abandonos (hay por primera vez concejales no adscritos y ha desaparecido un grupo municipal en medio del mandato) que situaron a Granada en las noticias nacionales por los 'líos' políticos.

Avance en presupuestos y pliego de limpieza

Los grandes asuntos que tiene pendientes el gobierno del PSOE es sacar adelante los presupuestos de 2022, que negocia con UP, y los grandes contratos de limpieza y de transporte. En cuanto a los presupuestos, Jacobo Calvo ha dicho que han avanzado los dos hitos de modificaciones presupuestarias con el apoyo de UP y que están trabajando en el documento de acuerdo de 55 puntos con la confluencia y con reuniones para tener unas cuentas para 2022 y 2023. Respecto a los grandes contratos, el de limpieza ha dicho que espera que antes de las vacaciones de verano se pueda tener el pliego para su salida a licitación. El de transporte, que vence este año, también están trabajando en ello "ya que no había nada hecho".