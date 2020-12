¿Estamos todavía en la segunda ola del coronavirus o ya ha comenzado la tercera en Granada?

Se oye hablar cada día de olas, la primera que nos cogió con el paso cambiado, la segunda en la que estamos inmersos y la tercera de la que advierten profesionales y políticos a partes iguales en su afán por conseguir que la población sea responsable. Pero las olas, en esta pandemia sólo pueden analizarse poniendo sobre la mesa un dato básico, elemental, con el que cada día trabajan en la primera línea, los laboratorios, los departamentos de Microbiología de los hospitales y de los centros autorizados. Del resultado de las PCR que se practican dependerán esas estadísticas con las que se ha aprendido a convivir y esas curvas que han sustituido a la conversación sobre el tiempo en los ascensores. También, de esa información se derivan las decisiones que los gobernantes toman luego en forma de medidas y restricciones con la intención de contener la pandemia.

Este otoño comenzaba con la temida la segunda embestida del SARS-CoV-2 y hoy, 21 de diciembre, se inaugura el invierno sin saber si se ha superado o si estamos ya en la tercera o si en realidad el coronavirus se ha convertido en un compañero de viaje que dará muchas olas que contar.

Nadie mejor que un microbiólogo para aclarar lo que está ocurriendo. Federico García, jefe de este servicio en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, trata de tú cada día al virus desde su laboratorio, uno de los muchos en los que se analizan cada jornada los datos que luego nos cuentan en el parte oficial. En su opinión no se ha conseguido doblegar a este coronavirus en su segunda sacudida como se hizo en la primera, por lo que habla de “transición” y afirma que “la segunda ola no se ha acabado, aquí en Granada ha tenido una magnitud tan elevada que es cierto que hemos pasado a estar mucho mejor de lo que estábamos pero no se ha acabado, tenemos todavía muchos ingresados en el hospital aunque sean bastantes menos de los que teníamos y todavía registramos un porcentaje de PCRs positivas muy importante, que está entre el seis y el nueve por ciento del total de pruebas analizadas”

Diariamente llegan a su laboratorio entre 1.000 y 1.300 PCR, una cifra que el mes pasado ascendía a casi 4.000. “Noviembre ha sido un tramo muy duro, el 30 % de la pruebas analizadas eran positivas, un dato muy alto, altísimo”, señala. Esto supone, sólo en el Clínico 1.200 personas contagiadas en una sola jornada; ahora son diez veces menos, unos 100 positivos en total. “Si comparamos este dato con los de unas semanas atrás da la sensación de que estamos hablando de muy pocos contagios diarios pero no es así, vemos que la cifra sigue siendo muy alta si la ponemos junto a la que se da en otras zona de Andalucía o en otras zonas de España”.

Pero las cifras son sólo cifras, que hay que poner en un contexto y en una evolución y sobre esto García tiene la impresión de que “vamos subiendo un peldañito día a día y eso no es bueno, no vamos a menos, yo particularmente creo que vamos subiendo poco a poco, por eso digo que la segunda ola no ha llegado a terminarse, una ola se acaba cuando se aplana la curva completamente y esta curva lo que ha hecho ha sido bajar pero no hemos llegado a ver lo que sí ocurrió con la primera ola cuando nos quedamos en julio a cero de positivos, ahora no hemos tenido ni un día en el que no hayamos tenido ni un positivo, eso sí significaría se acaba la segunda ola”.

Una curva que no acaba de tumbarse, un argumento muy gráfico que acaba con toda especulación y que lleva a la siguiente pregunta, ¿se juntará este final de la segunda ola con el principio de la tercera sin que antes se haya llegado a ese punto cero de contagios? “La respuesta es sí, sin duda, yo creo que se acabarán uniendo las dos olas porque si no ya hubiéramos visto como nos acercábamos al cero y no es así, no estamos bajando”

La curva empieza a incorporarse de nuevo, lejos de doblegarse inicia sin embargo la escalada hacia esa tercera ola mientras el foco se pone en las vacunas como vía de solución.