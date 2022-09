La eurodiputada socialista Clara Aguilera asegura que la nueva PAC dará más apoyo a las mujeres del campo granadino

La europarlamentaria socialista Clara Aguilera ha asegurado este viernes que la nueva Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, fomentará la igualdad en el campo granadino y dará "mayor apoyo" a las mujeres, "invisibilizadas hasta ahora".

"La nueva PAC no será neutra en igualdad de género, un destacado avance después de sesenta años de vigencia de esta política europea. Necesitábamos una acción en la que se viera que la mujer ha trabajado toda la vida en la agricultura y en la ganadería ya que no ha cobrado un sueldo o no ha generado derecho a pensión", ha expuesto Aguilera, junto a la diputada socialista en el Congreso Inmaculada Oria, y la secretaria general del PSOE de Guadix, Belén Porcel, tras su participación en Guadix en la jornada 'Emprender en femenino: de la granja a la mesa", organizada por el Grupo de Desarrollo Rural de la comarca accitana.

Aguilera ha subrayado que las mujeres de la comarca de Guadix y del resto de la provincia de Granada "van a tener sin duda un mayor apoyo" y se ha congratulado de que España esté entre los cinco países de los 27 que forman la Unión Europea, que han apostado por programas para promover la igualdad de género", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

"Esta va a ser una nueva oportunidad porque no podemos obviar que existe una mayor tasa de desempleo y precariedad en cuanto al salario medio entre las mujeres de zonas rurales respecto a las que habitan el medio urbano", ha dicho para añadir que "si a eso unimos que, en algunos casos, las primeras no tienen las mismas posibilidades de contar con equipamientos o servicios básicos adecuados, hace muy difícil que puedan permanecer. Y si la mujer abandona las zonas rurales, los pueblos se quedarán vacíos".

Tras confiar en que con el paso del tiempo la nueva PAC redunde positivamente en esta cuestión, Aguilera también ha aludido a la Estrategia 'De la granja a la mesa', enmarcada dentro del Pacto Verde Europeo, que "va a cambiar los modos de cultivar o alimentarnos, y evitar el desperdicio de productos".

"En todo ello esta nueva política juega un papel muy importante cara a alcanzar una política alimentaria medioambiental más sostenible y más justa", ha apuntado para indicar que "también ayudará a evitar la despoblación en las zonas rurales".

Por último, ha destacado la labor que realizan los Grupos de Desarrollo Rural como el de Guadix y todos los demás que hay en la provincia, "por su contribución a los territorios, la generación de oportunidades en los mismos y, por supuesto, para ayudar, a partir de ahora, a visibilizar el papel de la mujer rural y el fomento de las nuevas políticas alimentarias".

Por su parte, la diputada en el Congreso Inmaculada Oria ha comentado que el Gobierno de España "continúa en la senda de lo realizado por los anteriores gobiernos socialistas".

Muestra de ello, ha proseguido, es la ley de cotitularidad compartida en las explotaciones agrarias de 2011 y que "ha permitido que en Andalucía hayamos alcanzado el 29% actualmente en explotaciones cotitularizadas y al frente de ellas haya mujeres".

Es, según Aguilera, "un paso importante, pero insuficiente". "Esta política viene visibilizar el papel de la mujer en un trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de toda su vida", ha concluido.