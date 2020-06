200 euros por un examen de ingeniería: el fraude en las evaluaciones online de la UGR

Desde chuletas en bolígrafos tipo Bic a los famosos pinganillos, las notas del móvil o los cambiazos de toda la vida. La creatividad de algunos estudiantes a la hora de copiar no tiene límites. La pandemia ha obligado a cambiar el sistema de evaluación en un tiempo récord. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, aprobó una resolución a principios de mayo para que los profesores pudieran requerir que la cámara y el micrófono funcionasen durante el desarrollo de los exámenes a distancia. La respuesta de los alumnos fue unánime: se negaban al uso de técnicas de proctoring porque vulneraban su derecho a la intimidad o la intromisión domiciliaria.

La UGR entonces, a través de un comunicado, defendió su postura porque tenía conocimiento de "anuncios" de personas que se examinaban a cambio de dinero para justificar el control con cámaras. Varios estudiantes de la universidad granadina ofrecen en la famosa plataforma Milanuncios hasta 200 euros por la realización de un examen online. Uno de los usuarios ofrece tal cantidad a cambio de hacerle una prueba de ingeniería. "Busco persona que realice examen online de electrónica de potencia conmigo. Pago bien por examen aprobado", escribe el alumno de la UGR en el anuncio puesto el pasado 24 de mayo.

"Pago bien; urgente"

Otra estudiante pregunta por una chica que haga su examen de dirección financiera en la misma web de anuncios. Esta vez, paga 100 euros a la persona que se preste. "Busco a una chica que se haga pasar por mí para hacer un examen oral online de dirección financiera, precio a negociar", reza en la oferta subida el 30 mayo. Tres días antes, un internauta busca "profesor de bioestadística para primero de Enfermería que me haga el examen urgente, pago bien". En el último anuncio visto, subido a la plataforma el siete de junio, un alumno trata de encontrar a alguien que le haga "un examen online de Bioquímica del grado de Medicina". "Precio a convenir, pago bien. Urgente", precisa.

Para la UGR, esto es "algo absolutamente fraudulento". "Se luchará contra ello con las herramientas que estén a nuestro alcance. No conocemos como de serias son esas ofertas. Oficialmente no se tiene constancia de nada", reconocen desde la universidad. ¿Es posible que se suplante la identidad de un alumno en un examen online? "Si es oral la cámara es obligatoria. Sería complicado. Debería ser muy parecida a la persona que aparece en el DNI. La suplantación de la identidad en los exámenes es algo que ha ocurrido. También en cualquier otro ámbito. Forma parte del fraude en los exámenes", afirman.

En un examen oral al uso la presencia del alumno se sustituye por una videoconferencia. "Debe quedar grabada la videoconferencia para la revisión posterior de la prueba. Se establece la grabación como una garantía para que el estudiantado pueda revisar su examen o presentar cualquier alegación a la calificación que obtenga", explican. ¿Cómo saben los profesores que hablan con el alumno correcto? "Tiene la imagen del DNI, mostrada en el momento de revisar la prueba. Es una reproducción absolutamente fiel. Es el caso menos conflictivo de todos. Al contrario ocurre con el examen escrito. Ahí es más complejo verificar la identidad de todos ellos. El examen es masivo. El de los exámenes orales es uno a uno", aclaran.

Examen escrito online

A la hora de hacer el examen escrito online, depende mucho del profesorado y de las circunstancias de la asignatura. "Cuando son muchos, hacer un control exhaustivo de 200 personas se puede hacer más complicado. El profesor establece cuándo se les identifica. Si antes, durante o después del examen. Algunos profesores consideran que el acceso a la plataforma en la que tiene que identificarse para entrar es suficiente elemento de identificación. Está expresamente prohibido la transmisión de las claves de acceso", advierten desde la UGR.

¿Es delito?

Según el abogado penalista y presidente del despacho Lemat Abogados, Antonio José García Cabrera, "son conductas claramente reprochables pero sólo en el ámbito disciplinario universitario, imponiendo una sanción al alumno, pero no son delito, pues no pueden constituir el delito usurpación de estado civil, ya que el supuesto usurpador se presenta al examen por encargo del otro y, por lo tanto, con su consentimiento y en su beneficio por lo que no se usurpa lo que voluntariamente se cede de forma temporal". "Tampoco puede constituir un delito de falsedad en documento oficial porque no existe tal documento al ser un examen oral por videollamada; si el examen fuera escrito entonces sí constituiría un delito de falsedad en documento oficial", aclara García Cabrera.

"Muchos profesores han modificado la guía docente de la asignatura y han eliminado la prueba final y la han sustituido por la evaluación continua. El propio modelo de examen se ha modificado. Son menos memorísticos, en los que la reflexión prima por encima de conocimientos concretos. Se hace más difícil esta suplantación", defienden desde la UGR. Si el fraude se descubre supondría la expulsión inmediata para el alumno. "Se considera una falta muy grave y se expulsaría de la universidad a la persona que comete el fraude", zanjan desde la UGR.