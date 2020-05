La Universidad de Granada, otra vez tendencia en Twitter por el 'proctoring'

Estudiantes de la Universidad de Granada han lanzado el hashtag #Pilarnosmiente para criticar la resolución hecha pública hoy por la que se niega el uso de técnicas de proctoring por un lado pero se permite a los docentes pedir que sus alumnos tengan encendido el micrófono y la cámara durante los exámenes no presenciales. La etiqueta se ha colocado entre las tendencias en España para la red social Twitter.

Es la segunda vez en pocas semanas que la UGR se coloca entre los temas más comentados en esta red social. Los pasados 20 y 21 de abril la caída de la plataforma Prado provocó que afloraran críticas sobre cómo gestionaba la UGR la docencia virtual. Pese al elevado número de tuits y las denuncias que se vertieron en esta red órganos como el Defensor Universitario confirmaron que no habían llegado más que peticiones de información.

En esta última semana, tras la publicación del plan de contingencia y el desarrollo de las adendas a las guías docentes donde se fijan los criterios para evaluar al alumnado, la UGR lanzó en Twitter una intensa campaña de información sobre los aspectos relacionados con la docencia virtual, los derechos del alumnado y la resolución de dudas.

🔴 La #UGR descarta el uso de herramientas de proctoring en las pruebas de evaluación no presencial que lesionen el derecho a la intimidad del interesado o la intromisión domiciliaria.ℹ️ https://t.co/Boou3XFqQx pic.twitter.com/pjz08BV2qh — Universidad Granada (@CanalUGR) May 4, 2020

Con la publicación de la resolución sobre Tratamiento y protección de los datos personales en desarrollo de evaluación no presencial, los estudiantes de nuevo han cargado contra la UGR, al entender que avalar que se use la cámara y el micrófono para controlar los exámenes equivale a hacer proctoring, pese a que la propia Universidad había dicho que no permitiría esa práctica.