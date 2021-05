El exdelegado de Educación en Granada Antonio Jesús Castillo presenta en la Fiscalía una denuncia contra la actual delegada y el consejero

El exdelegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Jesús Castillo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía provincial de Granada para que se investigue un supuesto delito de prevaricación y de discriminación laboral contra la actual delegada de Educación y Deporte, Ana Berrocal, y el consejero del ramo, Javier Imbroda.

A las puertas de la Fiscalía, Castillo señaló que Berrocal "ordenó la vacunación irregular" de funcionarios que no estaban en centros educativos. Uno de esos funcionarios, que trabajaba en la Delegación provincial, fue "relegado a su anterior destino docente precisamente por haber sido vacunado", señala el exdelegado.

Según Castillo, se "ha producido una persecución encaminada únicamente a destituir a las personas de Ciudadanos que estaban en puestos de responsabilidad por un cambio de estrategia por intereses personales del consejero". Siempre según la versión de Castillo -que duró un año en el cargo y es recordado por el polémico intento de crear centros en los que se impartiera Infantil, Primaria y primer ciclo de ESO, y al mismo tiempo intentar suprimir los dos primeros cursos de ESO en los colegios rurales en los que se imparte- se han producido "ceses" de manera "arbitraria y discriminatoria contra militantes de Ciudadanos". Siempre en palabras de Castillo, estos "ceses" se basan en "argumentos insostenibles".

Ante los medios convocados, el exdelegado de Ciudadanos aseguró que tiene abierto un expediente en el partido político, que éste suma más de 2.000 quejas de afiliados y que para él era un día "triste" por haber tenido que llegar hasta la Fiscalía.

Según su versión, "para terminar con el último que quedaba prestando sus servicios en la Delegación", la delegada citó a vacunar a un docente adscrito a la misma (es decir, que no estaba dando clase, sino que trabajaba en la sede de Educación en Gran Vía). "Le citó al igual que a otros muchos", unos cien, según Castillo, que "no estaban prestado sus servicios en centros educativos en este curso escolar".

Después de recibir la primera dosis, el trabajador (que no ha estado presente en el acto convocado en la Fiscalía) fue enviado a su centro educativo "sin apertura de expediente disciplinario previo", algo que no ocurrió con el resto de personal docente pero que no está en las aulas que también fue vacunado. Castillo indicó que en la Delegación ha habido "cinco o seis" casos de cese por pertenecer a Ciudadanos.

Por último, Castillo indicó que "si esta denuncia ha llegado hasta aquí, es porque Juan Marín [vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía] ha mirado hacia otra parte".