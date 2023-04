"La crema solar es solo un apoyo": los expertos advierten de los errores a la hora de combatir el cáncer de piel

El cáncer de piel normalmente se asocia a una prolongada exposición al sol en la época de verano, pero lo cierto es que este tipo de cáncer se puede producir con cualquier tipo de exposición, por lo que es fundamental extremar las precauciones, tal y como afirma el doctor Francisco Almazán, director de la Unidad de Dermatología Oncológica del Hospital Clínico San Cecilio, quien precisamente advierte del error que supone jugarse toda la protección a la crema solar, que es solo "un apoyo", y es también necesario recurrir a "protección física", es decir, gorras, gafas, sombras,... y por supuesto evitar el ejercicio en horas centrales del día.

Este médico distingue dos tipos de exposición solar, la crónica, de aquellos que reciben los rayos ultravioleta diariamente por motivos, por ejemplo, de trabajo, y los que se exponen de forma aguda, que es lo que tradicionalmente se conoce como "quemaduras", explica Almazán. Pese a estas diferencias, no existe mayor distinción entre una y otra, y el profesional insiste en que en ambos casos se debe extremar la precaución.

En un sentido similar se pronuncia Leandro Martínez, jefe de Dermatología del Hospital Regional de Málaga, cuando afirma que “cada vez la gente está más concienciada y se protege cuando va a la playa o a la piscina, pero muchas veces no cuando da un paseo de cuatro horas bajo el sol. Y nos exponemos al sol no sólo en la playa o en la piscina. También en cualquier actividad al aire libre, sea laboral o recreativa. Por eso, siempre que estamos al aire libre debemos protegernos del sol”.

Granada es, junto a otras zonas como Málaga o Almería, una de las provincias españolas con mayor tasa de mortalidad a causa del melanoma. Almazán destaca el factor de las playas, y el ocio asociado a ellas, como uno de los elementos que más influyen, aunque también, como en el resto del territorio, se produce un aumento de la probabilidad de melanoma en zonas más elevadas, como en la Alpujarra.

Llegado a este punto, el doctor insiste en que en la actualidad la supervivencia a cinco años es superior al 90%, al tiempo que destaca la diferencia entre el cáncer de piel melanoma, que es el más agresivo y letal, pero también el menos frecuente, y el no melanoma, que es "el cáncer mas común en humano pero tiene una agresividad local", además no genera metástasis, por lo que normalmente no suele tenerse en cuenta cuando se habla de cáncer de piel.

Tanto Almazán como Martínez insisten en la importancia de los autocuidados y de conocer el propio cuerpo para identificar cualquier signo de alerta. En este sentido, el director de la Unidad de Dermatología Oncológica del Clínico San Cecilio remite al proyecto Euromelanoma, una campaña europea gratuita para realizar una exploración a los pacientes para detectar, durante una semana, posibles indicios de este tipo de tumores.

Por su parte, Martínez cuenta un pequeño truco para la protección: “el a, b, c, d, e”. Ante un lunar son los cambios en la asimetría (a), los bordes irregulares (b), variaciones en el color (c), aumento del diámetro (d) o evolución (e). En resumen, advierte que hay que estar alerta ante “un lunar que cambia de forma, tamaño y color” o una lesión que no cicatriza.