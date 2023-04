Granada, uno de los puntos negros para el cáncer de piel en España

El cáncer tiene una dimensión sanitaria, pero también económica, social y geográfica. Es decir, vivir en una u otra provincia, tener un mayor o menor nivel de renta o la forma de vida pueden influir notablemente en el riesgo de mortalidad de esta enfermedad. Un estudio pionero en España, firmado por un grupo de dermatólogos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, permite dibujar un mapa del melanoma (cáncer de piel) en España, una situación que coloca a Granada como una de las zonas con mayor riesgo. La provincia es la segunda a nivel andaluz y la cuarta en todo el territorio nacional con una tasa más alta en este cáncer; en cuanto cáncer de piel no melanoma, la provincia también se encuentra dentro del top10, aunque hay varias regiones con la misma tasa de mortalidad.

Según se aprecia claramente en el mapa, Granada registra una tasa de mortalidad por melanoma de 2,45 por 100.000 habitantes, por detrás de Málaga, que ocupa el primer puesto andaluz con 2,47; y a no mucha distancia de los 2,42 de la vecina Almería. A nivel nacional, Murcia es la provincia con una mayor tasa (2,61), seguida por Santa Cruz de Tenerife (2,5) y finalmente por la capital de la Costa del Sol.

En términos absolutos, este tipo de cáncer costó la vida a cinco en los primeros seis meses del pasado año, la mayoría hombres, en la provincia de Granada, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es bastante inferior a la de 2021, cuando en el mismo periodo fallecieron 12 personas, en este caso más mujeres, por melanoma; casi las mismas que en 2020 (14). Tanto en 2019 como 2018, último dato ofrecido por el INE, el número vuelve a bajar, hasta situarse en ambos casos en nueve, siendo también en ambos casos mayoría los hombres.

En cuanto al cáncer de piel no melanoma, que es el más común, pero con una menor tasa de mortalidad, relacionado, fundamentalmente, con el carcinoma de células escamosas, Granada registra una tasa de mortalidad de 1,52 por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en la tercera provincia andaluza con mayor muerte, por detrás de Almería (2) y Málaga (1,72).

A nivel nacional, Granada se encuentra en décima posición, aunque son varias las provincias con una tasa de mortalidad idéntica. Por ejemplo, tanto Toledo como Ávila tienen una tasa de 2,16 por 100.000 habitantes, mientras que Almería y Castellón tienen ambas una tasa de 2. La ciudad autónoma de Ceuta, con 2,57 es la región con mayor mortalidad, de acuerdo a los datos extraídos del estudio, mientras que Barcelona es la que menos (0,82).

Los autores del estudio, titulado Mortalidad por cáncer de piel en España: tasas de mortalidad ajustadas por provincia y factores de riesgo relacionado, destacan que es una investigación ecológica, es decir, un análisis epidemiológico basado en dotas, tomando a la población como unidad de estudio y que, por primera vez, se provincializan los resultados.

En el mismo se analiza la influencia que tienen variables como la renta per cápita, las actividades recreativas, el desarrollo agrícola, el acceso a la sanidad o la venta de tabaco en la mayor o menor tasa de mortalidad por melanoma. De la investigación se desprende que, como es de sobra conocido, la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo ambiental responsable del desarrollo del melanoma múltiple, el subtipo de cáncer de piel más común.

De hecho, el mapa del cáncer muestra gráficamente cómo las playas del Mediterráneo son una zona 'roja' (negra en los colores del mapa) para el melanoma, especialmente en la parte sur. Así, con la única salvedad de Cádiz (provincia también bañada por el Atlántico) el resto de la zona costera del sur de España presentan tasas de mortalidad que rozan, e incluso superan en Murcia, el 2,5, una situación en la que también se encuentra Tenerife, otro punto tradicionalmente turístico.

Por su parte, en el norte, con tasas un poco más bajas que las anteriores destacan las provincias de la cornisa cantábrica y parte del Atlántico, como Vizcaya, Cantabria, Asturias y Lugo. Por otro lado, en el resto de la península, aunque se dan zonas con picos elevados de mortalidad, nunca por encima de las costas del sur, destacando Ávila como la provincia con menor mortalidad.

También se desprende una mayor mortalidad en las provincias orientales del país. Esto se confirma "por la correlación positiva estadísticamente significativa entre las tasas de mortalidad estandarizadas y longitud geográfica".

Sin embargo, y aquí lo más llamativo y lejos de lo que cabría pensar, también que si tienes mayor renta per cápita tienes más riesgo de sufrir un melanoma. "A priori puede parecer contradictorio porque puede pensarse que son personas que cuentan con más recursos o más acceso a información sobre riesgos, pero el melanoma está asociado a una exposición aguda al sol y eso está muy relacionado con ciertas actividades recreativas que suelen desarrollar personas con mayores rentas como son el pasar largas temporadas en la playa, ir a esquiar o hacer surf todos los años", explica José Juan Pereyra, principal autor del estudio y jefe del servicio de Dermatología del Virgen del Rocío.

El dermatólogo apunta, en esta línea, que, ocurre al contrario con el cáncer de piel no melanoma, que es resultado de una exposición solar crónica lo que significa que el daño aparece por una exposición al sol prolongada y constante, más propia de unos estilos de vida asociados a una menor renta. Lo explica el doctor Pereyra: "Justo al contrario que en el melanoma, en el cáncer de piel no melanoma, la correlación renta y mortalidad es inversamente proporcional. Es decir, a menor renta per cápita, mayor mortalidad. Esto se ve en provincias con una economía más rural, donde tiene predominancia la agricultura o ganadería, y sus habitantes tienen mucha exposición crónica al sol y menos exposición recreativa", apostilla.

Melanoma y cáncer de piel no melanoma

El melanoma es el cáncer de piel más agresivo, ya que es es más propenso a crecer y propagarse si no se trata. De hecho, siendo el menos frecuente en la piel, es el que mayor mortalidad presenta. Por su parte, el cáncer de piel no melanoma, que engloba al carcinoma de células basales y al carcinoma de células escamosas, es el tipo más común de cáncer de piel, aunque su letalidad resulta mucho menor que el melanoma.

El dermatólogo resume brevemente las diferencias entre ambos. "El melanoma se asocia a una exposición aguda, como podría ser una quemadura en la playa. En cambio, el cáncer no melanoma se vincula con una exposición crónica y prolongada", aclara. Asimismo, el clima y la meteorología también juegan un papel clave en el desarrollo de este tipo de cáncer.

Pereyra destaca que este trabajo es "un paso más" de otras investigaciones sobre epidemiología de la mortalidad en general, realizados a nivel nacional, y reconoce que se trata de una "primera base para investigaciones futuras que puedan ofrecer resultados más pormenorizados".