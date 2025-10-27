Fallece una joven en un piso de estudiantes de Granada tras un repentino empeoramiento de su salud

Una ambulancia del 061 y un coche de la Policía Nacional | Imagen de archivo

Una joven de unos veinte años ha fallecido este lunes en un piso de estudiantes de Granada después de sufrir un repentino empeoramiento de una dolencia aparentemente leve que padecía desde este pasado domingo.

Según ha indicado el servicio de emergencias 112 Andalucía a este diario, el aviso se ha recibido a las 09:45 horas de esta mañana, cuando una llamada alertó de que una chica se encontraba mal en un domicilio de la ciudad. Se solicitó la presencia de las fuerzas del orden público, por lo que se movilizó a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de los servicios sanitarios de urgencias.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han informado a Granada Hoy sobre que una patrulla encontró a la joven sin respiración. Los agentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante diez minutos aproximadamente, hasta la llegada del equipo sanitario del 061, que únicamente pudo confirmar su fallecimiento.

En el piso se encontraban también las dos compañeras de vivienda de la joven, una de las cuales salió a la calle para pedir ayuda en el momento del suceso.

Se ha activado el protocolo judicial y se espera que la autopsia esclarezca la causa del trágico suceso.