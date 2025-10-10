La familia del granadino retenido en Guinea Ecuatorial confía en su liberación tras la resolución de Europa: "Ojalá los indulten el 12 de octubre"

La resolución del Parlamento Europeo sobre la detención "arbitraria" de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, dos ciudadanos españoles, uno de Granada y otro de Córdoba respectivamente, que se encuentran arrestados en la prisión de Black Beach de Guinea Ecuatorial, ha sido un rayo de esperanza para las familias de ambos, que esperan que con este toque de atención de la Unión Europea se consiga el levantamiento de la prisión preventiva para ambos.

El hermano de Rodríguez Ballesta, Javier Rodríguez, ha asegurado a Granada Hoy que, tras la notificación de Europa, cobra especial relevancia el próximo 12 de octubre, día en el que se celebra la independencia de Guinea Ecuatorial, y jornada en la que el presidente del país centroafricano, Teodoro Obiang Nguema, ofrece indultos a gran cantidad de presos. "Ojalá les liberen, eso es lo que buscamos con esta resolución. Pero que llegue a ocurrir o no queda en manos de Guinea, no podemos hacer más. El listado con indultos suele ser grande, y confiamos en que sus nombres estén en él", ha valorado.

La familia destaca que hay mucha diferencia entre que España y el Ministerio de Exteriores soliciten la liberación a que lo haga la propia Unión Europea. "La presión ahora está sobre Guinea. No es lo mismo presionar desde un país con el que no se tiene una buena relación diplomática, como es este caso, que hacerlo desde Europa, de la que reciben ayudas y beneficios que no quieren perder", ha valorado Javier.

Pese a ello, la familia del granadino ha confirmado que, junto con la familia del cordobés van a seguir luchando "y llegando a donde haga falta" por tratar de liberar a Rodríguez Ballesta y a Marañón Montero. "En estos últimos nueve meses hemos movido cielo y tierra y ahora empezamos a ver resultados, por lo que no vamos a parar ahora".

Este viernes 10 de octubre los trabajadores de TG7, la televisión municipal de Granada, han realizado una concentración en solidaridad con Rodríguez, quien fue trabajador de este medio, y con Marañón, manifestándose a las puertas de sus instalaciones. "La defensa de los derechos humanos no entiende de fronteras. La presunción de inocencia, el acceso a la defensa y la protección frente a tratos inhumanos son principios irrenunciables", han indicado sus antiguos compañeros, quienes han exigido un "respeto íntegro de los derechos fundamentales de David y Javier" y han solicitado a las instituciones españolas y europeas que "intensifiquen todas las gestiones diplomáticas".

Una vida hecha en Guinea

Javier Rodríguez ha detallado la historia sobre como empezó este calvario para su hermano y el otro andaluz retenido, los cuales se encuentran ahora mismo en arrestados en la prisión de Black Beach, conocida por sus condiciones inhumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desde el pasado mes de abril. David se marchó hace 10 años al país centroafricano junto a varios técnicos de televisiones de toda España para desarrollar un proyecto en la cadena nacional, modernizarla, y enseñar a habitantes locales.

"Él se marcha y vive muy bien allí, se lleva a su mujer y su hijo, e incluso se asienta allí, hace amistades nuevas y se adapta al país. En cierto momento cambian los ministros, y dejan de contar con ellos. Puesto que ya tenía una vida allí hecha, se queda y empieza sus propios proyectos", ha relatado Javier. Es aquí cuando se le ofrece trabajar como instalador de antenas de la TDT, sin ningún tipo de cargo directivo en la empresa sino como simple trabajador. Realizan una primera fase de un proyecto, y a la espera de continuar la segunda fase regresa a España para pasar las vacaciones de Navidad con su familia.

El padre de David, Antonio Rodríguez, y la directora de TG7, Raquel Romero, leen un manifiesto pidiendo su libertad / ANTONIO L. JUÁREZ / PICWILD

"En enero, mientras estaba en Granada, los convocan a una reunión para informar de los proyectos técnicos, y a esta no acude ningún directivo, sólo ellos dos, y se quedan como supuestos responsables sin tener ellos ningún cargo directivo. Y al final de la reunión la policía les retira el pasaporte. Avisan en la embajada española esa tarde y al día siguiente van a por un papel a la comisaría que explique el porqué no tienen pasaporte, y ahí los detienen", ha detallado el hermano del granadino.

Es ahí donde empieza el calvario para los dos andaluces, y sus familias. "Nos enteramos porque un compañero de David que está en España nos informa, y entramos en shock porque no sabemos por qué ni cómo reaccionar. De enero a abril están detenidos en la gendarmería, privados de libertad, pero reciben visitas y están en buenas condiciones. Sin embargo, cuando los trasladan a mediados de abril a Black Beach nos asustamos porque es un sitio peligroso, insalubre y donde encarcelan a quienes cometen delitos importantes", ha relatado.

Aquí empieza un periplo de las familias para tratar de que sean liberados. Autoridades guineanas, ONGs, políticos españoles, reuniones con el Ministerio de Exteriores y con la Junta de Andalucía, y en última instancia la petición al Parlamento Europeo que ha derivado en la resolución publicada este miércoles.

"Estaremos toda la vida agradecida a la mujer de Javier, que es guineana, y es quien se encarga de coordinar las acciones que se están llevando allí. Por nuestra parte desde España lo hemos intentado todo, incluso reuniones con nuestro Ministerio de Exteriores que no prosperaron. El hermano de Javier, Aarón, consigue contactos y llegamos a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, y es cuando todo se comienza a acelerar. Se consigue el apoyo de la Junta de Andalucía, del PP y de Podemos, y la propuesta en el Parlamento tiene lugar con el apoyo de todos los grupos políticos. Es muy triste haber tardado nueve meses, pero se ha conseguido", ha detallado.

En esta resolución, Europa solicita a las autoridades del país centroafricano que "adopten medidas inmediatas e incondicionales" para garantizar como el levantamiento de la prisión preventiva para ambos, garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, garantizarles un juicio justo y el acceso a atención médica y asesoramiento jurídico. El Parlamento ha solicitado esta libertad "considerando que ambos hombres fueron puestos en aislamiento como represalia y se les negó el acceso a sus abogados y familiares tras la interceptación ilegal de sus conversaciones privadas con diplomáticos españoles, y considerando que, según se informa, su salud se está deteriorando gravemente, en particular la del cordobés".

Además, desde la Unión Europea han pedido a las autoridades ecuatoguineanas que garanticen que ciudadano cordobés reciba tratamiento médico urgente, y exige que se le proceda a una evacuación médica urgente para ambos.