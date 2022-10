Así se despiden familiares y amigos de Jesús Candel 'Spiriman'

El fallecimiento del médico Jesús Candel 'Spiriman' este viernes a los 46 años a causa de un cáncer de pulmón ha provocado un aluvión de reacciones tristes a través de las redes sociales. Numerosos ciudadanos le han despedido y han agradecido su lucha en defensa de una sanidad digna.

Sus familiares y amigos han decidido también realizarle un pequeño homenaje en el lugar en el que relataba su lucha contra la enfermedad: las redes sociales. A través de un vídeo subido este mismo viernes a su canal de Youtube, se hace un repaso con fotografías y videos de sus momentos públicos y privados que el doctor vivió en estos seis años.

El director de la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAPO) y amigo personal de 'Spiriman', Javier Cánovas, ha escrito unas palabras en despedida del doctor en la descripción del propio vídeo.

"Joder Jesus, qué putada me has gastado. Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti. ¿Cómo quieres que este a tu altura?", se pregunta y lamenta Cánovas.

El director de UAPO también ha asegurado que "todo lo que hemos pasado juntos no se puede describir en unas líneas, tu fuerza, tu coraje, tus ganas de vivir, tu amistad, tus ganas por ayudar, y por qué no, los cojones que le has echado a la vida. Me queda tanto por aprender que a veces dudo de poder solo. Pero estate tranquilo, aquí tu calvito del alma te prometió que el legado que has dejado, trabajará con más fuerza que nunca, teniéndote siempre entre nosotros, y como siempre decíamos: "Nada de proyectos, realidades".

"Jesús, estés donde estés, te quiero tela y lo sabes, ayúdame a seguir en la lucha contra este puto cáncer que se lleva lo mejor. Sé que me vas a ayudar, ya te estoy echando de menos cabronazo. Un abrazo enorme de tu calvito del alma", concluye el mensaje.