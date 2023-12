"He perdido mi trabajo por venir al colegio a atender a mi hija": La huelga de las PTIS en Granada continúa

Lo aseguraban las trabajadoras denominadas PTIS, personal técnico de integración social. Hay escolares que han dejado de ir a clase y otros son atendidos por sus propias familias. Las PTIS son las encargadas de atender al alumnado con necesidades educativas especiales en cuestiones de su día a día en el aula, desde moverse con el centro a darles apoyo en la realización de tareas escolares. Desde cambiar pañales a darles el almuerzo. Ahora, ellas están en huelga y esas tareas están sin cubrir en los centros que se han quedado sin técnicas de integración social.

Antonia Vargas es una de las madres afectadas por este paro laboral, que secundan la mayoría de las 200 PTIS que dependen de dos empresas adjudicatarias del servicio por parte de la Junta de Andalucía. Vargas relata que "he perdido mi trabajo. No tengo nada" ya que debe pasar las mañanas a las puertas del colegio, el CEIP Tierno Galván de Armilla, donde está su hija, una niña con autismo. "Me siento aquí hasta las tres de la tarde", cuenta por teléfono mientas comprueba el pañal de su hija.

Asegura que está aquejada de distintas dolencias que se han agravado desde que debe cubrir la ausencia de PTIS en el colegio. "Mi hija no hace nada", revela sobre el nivel de dependencia de la pequeña. Vargas tiene palabras de agradecimiento con el director, la jefa de estudios y la tutora de la pequeña, que "se vuelca con mi hija".

Sobre la necesidad de ir al colegio, esta madre asegura que "si ella falta, todo lo que ha adelantado hace un retroceso". Ha tocado a todas las puertas. "Me han dicho que espere sentada" sobre la posible solución a este conflicto entre trabajadoras y empresas que se hicieron con la adjudicación del servicio. La situación difiere en función del centro, ya que hay PTIS que dependen de la Junta y otras, las que están en huelga, que dependen de las dos empresas.

La Delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional indicó que el modelo actual de funcionamiento de las PTSI en los centros educativos andaluces -con 1.087 trabajadoras que dependen de la Junta y 1.885 que están en empresas externalizadas- "fue creado en 2006 por la anterior administración socialista".

"La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), por tanto, firma contratos con empresas, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales está sujetas a los correspondientes convenios colectivos. Los conflictos laborales entre estos trabajadores y sus empresas deben resolverse por tanto en ese marco", señala la Delegación, que puntualiza que "es el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral y en el marco de sus competencias, quien debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos".Sobre el conflicto, en su respuesta la Junta señala que ha "impulsado una serie de medidas encaminadas a paliar déficits de este sistema, en primer lugar, estableciendo por primera vez una cobertura jurídica a la prestación de estos servicios a través de un Decreto, facilitando así el mantenimiento de los puestos de trabajo. Igualmente, la Consejería aumentó el precio de las licitaciones (un 17%) y modificó algunas condiciones con el objetivo de elevar el rigor en el cumplimiento de los pliegos, incluyendo subsanaciones en la prestación del servicio, la solicitud de la intervención de la Inspección de Trabajo en caso de irregularidades y la aplicación de las penalizaciones estipuladas en caso de incumplimiento".

Desde 2017, la Consejería ha ejecutado penalizaciones a un total de siete empresas de estos servicios, indican las mismas fuentes.

"Seguimos en huelga", explica la portavoz del comité empresa Osventos por CCOO, Elena Gutiérez, que señala que desde el colectivo de las PTIS "queremos hablar con la consejera", Patricia del Pozo. Estima que secundan el paro un 75% de las trabajadoras de Osventos y Al Alba, colectivo que está formado por unas 200 persona. "Nos llaman todos los días desde los centros educativos y nos apoyan", afirma sobre cómo se desarrolla el paro.

El martes día 5 CCOO Granada ha convocado una concentración 16:30 horas Fuente de las Batallas en el participarán familias y PTIS. La huelga también es secundada por CGT.