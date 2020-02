Fecha, precio y horario definitivo de los AVE entre Granada y Sevilla

Renfe pondrá en servicio los nuevos trenes Avant entre Granada y Sevilla el próximo 16 de febrero. A partir del domingo, la oferta para viajar entre ambas capitales será de cuatro servicios Avant directos y diarios por sentido, con paradas intermedias en Loja, Antequera Santa Ana, Puente Genil y Córdoba.

Los nuevos Avant, servicios de Media Distancia por vías de alta velocidad, emplearán un tiempo de viaje de las 2 horas 30 minutos, en función del servicio, mejorando en hora y media el actual realizado a través de la vía convencional entre Granada y Sevilla, y eliminando los actuales transbordos por carretera. Los nuevos Avant sustituyen a los actuales trenes Media Distancia Convencional entre Granada y Sevilla.

Un precio de 37,75 el billete con tarifa Ida y Vuelta

Renfe pone a la venta el día 10 de febrero los billetes de los nuevos Avant entre Granada y Sevilla con un precio de 47,20€ el billete sencillo y de 37,75 euros con descuento de Ida y Vuelta, además de descuentos propios de estos servicios Avant para viajeros recurrentes.

Este sistema de bonos incluye el Abono Tarjeta Plus, para realizar entre 30 y 50 viajes, con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.

A partir del lunes 10 de febrero, los viajeros pueden consultar toda la información y adquirir los billetes para viajar a partir del 16 de febrero en todos los canales de venta de Renfe: taquillas, teléfono 912 320 320 320 o la web www.renfe.com