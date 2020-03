“La financiación del acelerador ahora mismo no nos preocupa”

–¿Qué avances se han hecho en el proyecto del acelerador de partículas al que opta Granada? ¿En qué punto está el proyecto?

–Se está estudiando la posibilidad de construir varios laboratorios que, saliera o no el proyecto, podrían contribuir a la parte científica y tecnológica e industrial española y europea. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La idea y lo que se planteó es hacer un consorcio entre el Estado y la Junta. Tiene que ser obviamente de titularidad estatal, es el Ministerio quien lo va a liderar en las negociaciones con Europa, pero los dos gobiernos tienen que actuar de manera conjunta para hacerlo viable también desde el punto de vista económico. España es evidente que también tiene que aportar económicamente. Hace más de un año comenzamos las negociaciones con la Junta de Andalucía, con un borrador del consorcio. Las negociaciones se interrumpieron porque hubo cambios en el Gobierno y nosotros también estábamos en funciones. Una vez que ya tenemos un Gobierno en España y el Gobierno andaluz son estable hemos reanudado las conversaciones. Hace unas semanas enviamos un nuevo borrador de consorcio.Tuve la oportunidad de hablar con la secretaria y su equipo y mi intención es en un futuro inmediato reunirnos en un nivel más técnico para ver detalles de ese convenio de colaboración y reunir el grupo de trabajo constituido por las ‘fuerzas vivas’ de Granada, ayuntamientos, Universidad, la parte industrial... con el Ciemat para abordar o rectificar la hoja de ruta que tenemos marcada. Estamos contentos. Todo va en sus plazos. A pesar de estar en funciones la ciencia ha seguido igual. El dinero está en su sitio y lo que tenemos que hacer es impulsarlo un poquito más.

–¿En qué proporción va a ser la participación del Estado y la Junta en el consorcio?

–La opción es que sea 60% Estado y 40% la Junta, pero no hay ningún problema si la Junta quiere participar a un nivel de 50%. Tenemos muchos consorcios con comunidades y la titularidad suele ser del Estado. La gobernanza sí la podemos compartir, eso no es problema. La presidencia será alternante y lo que proponemos es que haya una comisión ejecutiva que cuando la presidencia del consorcio esté en la Junta, la presidencia de la comisión esté en el Ministerio, y al revés. En plan de igualdad, pero las relaciones con Europa nos corresponden a nosotros y no las vamos a dejar.

–¿Sería mala noticia que la constitución del consorcio se retrase a 2021?

–No, no importa tanto. Uno cambia de año, pero son meses. Crear un consorcio conlleva crear por una ley. Lo que hacemos es introducir una propuesta normativa en la Ley General de Presupuestos para que se autorice la creación del consorcio. Si no, lo haremos en otra. Estamos seguros de que el consorcio se va a aprobar. Pese a ello, los trámites pueden ser largos, se necesitan distintos informes... Supongo que la Junta pasará por un, vamos a llamarlo, un ‘calvario similar’... Por mucho que corras los trámites van a durar ocho o nueve meses. Son trámites que hay que pasar.

–Ahora se negocia con el techo de gasto. ¿Hay previsión de cuánto aportará el Estado en los próximos presupuestos al proyecto?

–Sí, pero no me parece dar las cifras cuando no están negociadas con Hacienda. Tanto Andalucía, que podrá usar fondos Feder, como nosotros, aportaremos entre el 50 y el 60%. La financiación no nos preocupa, ahora mismo no nos preocupa.

–En estos días ha sido noticia también la negociación que se desarrolla para abordar el presupuesto europeo. Se ha tratado sobre todo lo relacionado con la política agraria y la repercusión del Brexit... ¿Puede tocarse la partida de ciencia o del acelerador?

–Podría, sin duda, si hubiera una rebaja muy sustancial de la financiación del Programa Marco de Investigación. También podría afectar si Euroatom e ITER sufrieran una merma económica muy grande. Lo que está haciendo ITER es lo contrario.No han puesto ninguna pega. Pesamos que el proyecto no tiene que sufrir en absoluto desde el punto de vista económico.

–La sucesión de elecciones, ¿ha perjudicado al proyecto?

–Desde el punto de vista científico y técnico, no. Hemos trabajado cuando estábamos en funciones como debíamos trabajar. Hemos sabido distinguir entre lo que es la política y lo que es la ciencia. En funciones se pueden hacer cierto tipo de cosas, y otras no. Y esta se ha podido hacer. Sí ha habido un parón en la creación del consorcio, pero la ciencia y la tecnología ha ido a su ritmo y goza de una perfecta salud. Ahora la idea es valorar y empezar uno o dos laboratorios que sean útiles al proyecto y que sean útiles para el resto de la comunidad científica y las empresas.

–Es un proyecto internacional, ¿teme que le llegue a afectar situaciones como el Brexit o el coronavirus?

–Si hubiera una crisis mundial económica, claro. El Brexit no nos va a afectar en absoluto. En el coronavirus y la crisis económica, estaremos afectados todos, pero confío en que no lleguemos a eso. El cierto que la economía se está ralentizando. Creo que tras negociar en varias ocasiones con Japón y varias visitas las perspectivas son buenas. No pensamos que ahora Japón intente relanzar la candidatura.

–Esa es una muy buena noticia...

–Sí, es una buena noticia.

–En Granada el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha conseguido el sello de excelencia Severo Ochoa, mientras que la Universidad de Granada sigue fuera de las unidades de excelencia. ¿Hay perspectivas de modificar los requisitos que se exigen para optar a estas unidades?

–La Universidad de Granada está trabajando muy bien y la Junta está apoyando. Es un proceso que no es inmediato y sus unidades son plenamente competitivas. Siempre he animado a la Universidad de Granada a que siga con ese camino. Somos muy rigurosos, hay unas comisiones y respetamos eso totalmente. En cuando a cambiar la normativa, tenemos informes de universidades y centros que nos solicitan una revisión. Entramos en una nueva época y está dentro de nuestras perspectivas. En esta convocatoria no va a haber cambios.

–Granada es referente en astrofísica gracias al IAA y ahora ha puesto mucho interés en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Aquí se presentó el proyecto de Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial. ¿Cómo se va a avanzar en estos años en esta rama del conocimiento?

–El hecho de que la estrategia nacional se presentara en Granada indica que tiene una potencialidad importante. Falta el desarrollo del Plan Nacional de I+D+i y la creación de una nueva secretaría de Estado dentro del Ministerio de Asuntos Económicos.No nos podemos quedar fuera. Europa nos exige que hagamos una estrategia nacional. Ahora está el borrador y no creo que tarde mucho en hacerse pública esa estrategia. Estoy seguro que los grupos de Granada van a ser tan competitivos que no van a tener ningún problema a la hora de conseguir financiación. Nos integraremos en la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial, lo que significa que tendremos que hacer apuestas decididas y cofinanciadas con la Comisión Europea. Dentro del Programa Horizonte Europeo hay una línea prioritaria en Inteligencia Artificial y existe la posibilidad de crear un centro de Inteligencia Artificial europeo, con diferentes sedes en distintos países y nosotros, desde luego, optaremos también a una de ellas.

–¿Podría ser Granada sede de uno de esos centros?

–¿Por qué no? No hay ahora un criterio de que tenga que ser en un lugar concreto. Lo normal es que estén donde haya mucho potencial científico. Si Granada presenta un buen proyecto, lo apoyaremos. Ya he dicho que Granada tiene un buen potencial, por lo tanto tendría muchas posibilidades si hubiera una sede en España. Por qué no.