Fotos: Pedro Sánchez visita Huétor Tájar para comprobar los daños de la borrasca Leonardo

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha prometido la pronta puesta en marcha de "todos los mecanismos para afrontar la reconstrucción" en las zonas afectadas por el tren de borrascas que ha afectado a España, pero sobre todo a Andalucía, durante una visita este lunes a la localidad granadina de Huétor Tájar. "Cuenten con esa ayuda de la Administración General del Estado, no solamente con la ayuda, sino también con la prontitud en la recepción", ha declarado el presidente del Ejecutivo en una visita donde ha comprobado in situ los daños provocados por la riada del Genil y el Arroyo del Vilano en los cultivos y en el pueblo.
