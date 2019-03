María Francés y Juan Antonio Fuentes: fin del trayecto en el Ayuntamiento

Juan Antonio Fuentes es parte del paisaje del Ayuntamiento de Granada desde 2003, cuando se hizo cargo del área de Juventud con el triunfo en las urnas de José Torres Hurtado. María Francés llegó en 2007 y cogió el testigo de Fuentes en la Concejalía de Juventud. Ahora se van de la mano tras 16 y 12 años respectivamente en la plaza del Carmen, un periplo que toca a su fin.

Los concejales del PP anunciaron ayer que han renunciado a figurar en las listas de los populares para las municipales del 26 de mayo que estarán encabezadas por Sebastián Pérez como candidato a la Alcaldía.

“Creo en la Gran Granada de Sebastián Pérez, siempre le voy a apoyar, siempre voy a llevar a mi partido en el corazón, pero ahora tengo que dar un paso al lado y hacer un punto y aparte”, señaló Francés, que hizo memoria de sus mejores momentos en el Consistorio como la tremolación del pendón en el Día de la Toma.

Francés insistió en su inocencia, “porque en otro caso me hubiese ido antes, pero estamos en el ojo del huracán y no quiero perjudicar a mi partido, que me apoya, pero yo he sido la que he solicitado que no me incluyan en la lista”, continuó Francés.

Juan Antonio Fuentes también quiso dar un paso al lado y denunció la “persecución política de la izquierda” del Ayuntamiento y del propio “alcalde de Granada”, Francisco Cuenca.

“Le pediría a Cuenca que hiciera lo mismo porque está imputado por tres delitos en un juzgado de Sevilla”, concluyó.

Tanto Juan Antonio Fuentes como María Francés han formado parte durante los últimos años de la guardia pretoriana de Sebastián Pérez, quien ha sido preguntado insistentemente por la continuidad de los concejales procesados en el caso Serrallo y siempre ha salido en su defensa de manera vehemente, al igual que el PP-A pese a que, en principio, la apertura de juicio oral implicaba la expulsión del partido, aunque el hecho de que ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento acusaran a los ediles hizo que el partido los siguiera respaldando.

Pero, además del caso Serrallo, los concejales tienen otros frentes abiertos como el caso de los contratos fantasma de Emucesa en el caso de Francés y el caso de la televisión municipal TG7 en el caso de Fuentes.

Estas bajas se unen a las de Juan García Montero y Telesfora Ruiz, que están también procesados por el caso Serrallo y que, además, tienen un enfrentamiento frontal con el candidato a la Alcaldía que se plasmó en el Congreso Provincial en el que resultó reelegido Sebastián Pérez como presidente de los populares.

García Montero impugnó el proceso y el Juzgado de Primera Instancia 7 de Granada acabó dando la razón al exconcejal de Cultura, que en su momento renunció a pedir la ejecución de la sentencia.

De los actuales concejales, tras las salidas de Rafael Caracuel al Parlamento de Andalucía y de Antonio Granados a la Delegación de la Junta en Granada, Francisco Ledesma parece destinado a no figurar en las listas de las municipales, al igual que Fernando Egea, mientras que Inmaculada Puche y Raquel Fernández tienen el camino despejado para integrar la candidatura de los populares.

Un caso aparte es el de Rocío Díaz, al que el propio Pérez aupó como número 2 en su presentación como candidato a la Alcaldía, aunque podría también poner punto y aparte a su periplo en el Ayuntamiento si finalmente se confirma como nueva directora de la Alhambra, tal y como se viene rumoreando.

Juan Antonio Fuentes se aleja de los focos después de haber escalado en el escalafón de concejales y llegar a ser el responsable de Personal y Servicios Generales, además de gestionar la televisión municipal TG7. María Francés también se convirtió en una de las caras más reconocibles del gobierno de Torres Hurtado llegando a ocupar las concejalías de Patrimonio y Relaciones Institucionales o la de Ocupación de Vía Pública y Comercio. Ahora apuran sus últimos días en la plaza del Carmen.