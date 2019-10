Cs, partidario de una miniaditoría en la OCG mientras la oposición exige transparencia

La dimisión del gerente interino de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), Günther Vogl, por “el importante paso atrás” que en su opinión se ha producido en la resolución de su situación económica y ante la “falta de apoyo” y “desinterés institucional”, ha generado hoy un hilo de reacciones políticas en el Ayuntamiento de Granada por la incertidumbre sobre su futuro.

El portavoz de Cs, Manuel Olivares, ha dicho que está convencido de que ha valorado sus reacciones y le agradece su trabajo, asegurando que la OCG es más que un nombre propio, por lo que se está trabajando en un nuevo nombramiento. "No hay que tener miedo al respecto sino que la OCG va a seguir funcionando y trabajando y tiene el apoyo de las instituciones y del Ayuntamiento", ha dicho, asegurando que "llegará aire fresco" y que hay que mirar "el lado positivo".

Sobre las razones que argumenta Vogl, Olivares ha asegurado que es partidario de tener una "miniauditoría" o auditoría interna de lo que se ha hecho. "Desconozco si se ha pedido pero es lógico que si no se hace externa tendrá que haber reunión acorde para ver qué ha ocurrido y dónde ha habido esa disgregación entre lo presupuestado y agotado. Si se desborda el presupuesto hay que saber por qué. Esto no ha ocurrido hace 100 días y hay que ver si la actividad ha sido acorde al presupuesto, si la capacidad se ha llevado a los límites o se puede explotar más. Habrá que ponerse de acuerdo sobre el giro que necesita la OCG", ha indicado.

Olivares reconoce que ha habido quejas de los trabajadores, "que no pueden ser los grandes perjudicados". La situación, que ha explotado con esta dimisión, hay que aclararla ahora "y es bueno que se pongan las cartas boca arriba". "Tenemos que ver hacia dónde queremos ir y escuchar a los trabajadores, que es vital para saber lo que se hacía y mejorar. No se trata de mirar atrás sino detectar el problema y mejorarlo".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha dicho que nota "oscurantismo" y actitud "torticera" por parte de la Junta y Ayuntamiento al respecto, "como en otros asuntos". Cuenca ha explicado hoy que estuvo en la reunión del pasado jueves del Consorcio Granada Para la Música donde Vogl presentó su dimisión y ha recordado que cuando se convocó el concurso para nombrar nuevo gerente, el PSOE defendió el procedimiento mientras que la Junta quería poner a una persona directamente al frente de la orquesta.

"En ese impás se dijo que la mejor persona para dirigirla era Günther, que se puso al frente con una situación muy delicada en un año en el que hemos conseguido aumentar las dotaciones y trasladar la sensibilidad y el afecto a la OCG", ha señalado Cuenca, que ha defendido la gestión de Vogl asegurando que "el pasado jueves en la reunión fue denostado y despreciado su trabajo" y además "se puso en duda la aportación de la Junta y del Ayuntamiento, que desde hace meses no paga ni un euro", ha explicado el portavoz socialista, que se teme "que detrás de esto esté que quieran colocar a alguien en lugar de por concurso para tapar las vergüenzas de la Junta".

Según Cuenca, la consejera se comprometió a pagar "y no han pagado". "Hace tres reuniones del consejo rector la directora general dijo que no quería concurso y que traía a una persona. Ya está bien que desde este caso coloquen a gente a dedo. Defendemos la gestión de Günther magnífica, en las últimas semanas despreciado su trabajo, no permitir que sirva para colocar a alguien de su confianza en lugar de gente de la orquesta o por concurso público con transparencia", ha dicho el concejal, que califica de "penoso" que desde el equipo de gobierno se monten "grandes proyectos como el palacio de la Ópera y no pague medio millón de euros que le faltan a la orquesta".

Desde Podemos-IU, el concejal Paco Puentedura ha calificado de "triste" el abandono por "inacción" de la OCG por una situación que se lleva denunciando desde hace un año con "déficit presupuestario, graves recortes y compromisos incumplidos por parte de la Junta y del Ayuntamiento.

"Lo único que piden es que se llegue a las aportaciones que había. La reducción salarial que llevan padeciendo cerca de 10 años es de más de 15% y tardan más de un año y medio en pagar a proveedores, por lo que es difícil que la OCG pueda mantener su grado de excelencia artística porque los colaboradores casi vienen por voluntarismo", ha dicho Puentedura.

Para Podemos-IU se "pone en peligro" una de las "joyas" de la cultura de Granada. Ante esto, ha criticado y calificado como "obsceno" que "el alcalde diga que se va a trabajar por traer ingresos para un gran escenario y teatro de la ópera en la ciudad". "¿Para qué? ¿Quién va a tocar en ese gran escenario? Si dejamos morir a la OCG habrá un gran escenario vacío", por lo que pide que "los esfuerzos económicos se centren en proteger la orquesta, apoyarla y que tenga el mismo trato que otras orquestas en Andalucía", ha dicho el concejal, que recuerda que las de Sevilla y Málaga han tenido un incremento presupuestario de más del 30% mientras que la de Granada, "recortes".