El Gobierno de España responderá al caso Juana Rivas con una ley para que se escuche a los niños

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha asegurado este martes que el Gobierno va a "responder" ante el caso de Juana Rivas reformando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la Justicia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de que Rivas haya tenido que entregar hoy a su hijo Daniel, de 11 años, en el punto de encuentro familiar de Granada, y de que el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso de amparo, que pretendía frenar esta entrega a su padre, quien tiene pendiente un juicio en Italia acusado de maltrato continuado a sus hijos.

"Yo quiero decir que es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha lamentado Rego, para quien Daniel ha sido "claro" y "nítido" sobre su oposición a volver a Italia con su padre. Ha recordado que el niño se presentó ante la Fiscalía de Granada, donde el fiscal "consideró que no debía escucharlo", puso una denuncia para que le protegieran y estuvo nueve horas en la sala de espera de un juzgado de Guardia.

"No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación", ha denunciado.

Rego ha explicado que a ella Daniel le trasladó -primero por carta y luego en persona, cuando fue a visitarlo este lunes a Granada- que tenía miedo y que había sufrido malos tratos, un relato que la ministra ha dejado claro que se cree porque, además, coincide con el del otro hijo, mayor de edad.

"Solamente bastaba con dedicarle un tiempo de escucha a esos niños y escuchar lo que tienen que decir, es lo único que han pedido, es lo único que han pedido y no han conseguido que nadie les escuche", ha expresado la ministra.

Ha asegurado que el Ejecutivo va a "responder" ante este caso "inadmisible" modificando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia: "Llevamos meses trabajando en ello pero, desde luego, este caso nos pone frente al espejo de una sociedad que tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia", ha aclarado.

Con esta norma, que saldrá a audiencia pública a partir del próximo mes de septiembre, el Gobierno va a garantizar que los niños sean escuchados, que la Justicia tenga perspectiva de infancia y que todos los niños y todas las niñas del país, en caso de requerirlo, tengan derecho y acceso a la defensa, ha explicado.

La ministra ha precisado que ya hay leyes que habilitan a la Justicia para escuchar a la infancia, pero el Gobierno ampliará esta ley "para dejar claro absolutamente todo el itinerario" con el objetivo de que esto se cumpla.

Bolaños, ministro de Justicia: "Me ha dejado muy mal cuerpo"

Por su parte, su compañero en el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que las imágenes de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, llorando al llegar al punto de encuentro donde ha sido entregado a su padre, le ha dejado "muy mal cuerpo".

"Confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo y entiendo la angustia y entiendo la preocupación de la madre, de la familia y de gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En todo caso, ha mostrado el "máximo respeto" del Gobierno a las resoluciones judiciales, y ha recordado que el asunto sigue judicializado. "Por tanto, no solo respeto sino también precaución porque sigue judicializado tanto en España, donde hay recursos pendientes, como también en Italia donde hay procedimientos judiciales que están pendientes también de juicio en el mes de septiembre", ha precisado, en referencia al juicio que tiene pendiente el padre del menor por presuntos malos tratos.

Desde el Ministerio de Justicia, según ha precisado, han estado en contacto con la Autoridad Central Italiana, que también es el Ministerio de Justicia italiano, y se ha comprometido a seguir trabajando para "garantizar la seguridad y el interés superior del menor".

Redondo, ministra de Igualdad: "La legislación debe dar un paso adelante"

Sobre este mismo asunto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su "empatía" con la familia del menor y ha propuesto que la legislación española dé "un paso adelante" para proteger en estos casos el interés superior del menor.

"Ayer mismo la ministra Sira Rego hacía hincapié en la necesidad de modificar la Ley de protección a la infancia frente a la violencia. También hemos presentado a Justicia una ley integral de violencia vicaria, porque aquí hay también un tema de violencia vicaria", ha apuntado. "Creo que la legislación española tiene que dar un paso adelante pero la complejidad es máxima", ha añadido.

Según ha explicado Redondo, el caso de Daniel es un asunto que les "duele especialmente", sobre el que están actuando desde distintos ministerios y en el que, a su juicio, se ha producido una "disfunción" que "tendrá que ser resuelta en la Comisión Europea" porque "hay dos jurisdicciones que no van acompasadas en Italia, la jurisdicción civil y la jurisdicción penal".

"El sentido común nos invita a pensar que se debería resolver en primer lugar la cuestión penal, porque de lo que trata es de si ha habido o no maltrato, maltrato a la madre y al niño", ha explicado la ministra de Igualdad.

Si bien, ha apuntado que en España el sistema judicial español tiene que ejecutar las decisiones judiciales. "No tiene otra, por lo tanto en esa disyuntiva, en ese dilema nos movemos, complejísimo y desde luego la empatía absoluta hacia esa familia", ha afirmado