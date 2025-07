Juana Rivas entrega a su hijo menor y se marcha en ambulancia tras rechazar el Constitucional el recurso

Juana Rivas, Francesco Arcuri, su hijo menor y el Tribunal Constitucional (TC), centran la actualidad de este martes, día en el que estaba prevista la entrega del niño, de 11 años, a su padre para residir en Italia, después de que la Audiencia de Granada decidiera rechazar la petición de suspender este acto cautelarmente. También el TC ha dado un revés a la madre de Maracena. Los magistrados de la Sección Segunda, que se reunían de urgencia a primera hora de este martes para estudiar el caso, han decidido no admitir el recurso presentado, por lo que el niño debe ser entregado después de muchos meses de estancia en España, a donde vino para pasar las vacaciones de Navidad. Su madre ha tratado por todos los medios judiciales evitar el regreso a Italia, alegando que su hijo es víctima de maltrato por parte de su padre, que tiene que afrontar un juicio en breve.

La expectación en el punto de encuentro familiar elegido para la entrega en Granada capital ha sido total. Ciudadanos y múltiples medios de comunicación se arremolinaban desde primera hora en torno a la zona para ser testigos de lo que sucede, y tras la llegada tanto de Arcuri como de Rivas siguen en la zona. El lugar establecido para la entrega, que ha sido fijada entre las 10:00 y las 11:00 horas, permanece abierto desde poco después de las 09:00 horas. A él ha llegado Arcuri antes de las 09:30 horas, y Rivas antes de las 10:50 horas.

Después de producirse la entrega, Juana Rivas ha tenido que ser atendida por servicios sanitarios a consecuencia de un ataque de ansiedad. De hecho, la madre de Maracena ha abandonado el lugar trasladada a un centro hospitalario por una ambulancia debido a su estado de nerviosismo.

Lágrimas a la llegada de Rivas y su hijo

Poco antes de las 10:50 horas, dentro del plazo establecido por la Audiencia de Granada, Juana Rivas y su hijo menor, Daniel, de 11 años, han llegado entre una gran expectación al punto de encuentro establecido en Granada capital para proceder a la entrega de su hijo a Francesco Arcuri. Ambos llegaban entre lágrimas, e incluso el niño pedía entre sollozos que esta entrega no se produjera.

La asesora de Juana Rivas y de miembro del Centro de Información a la Mujer de Maracena, Paqui Granados, quien los ha acompañado a este punto de entrega junto a sus abogados, del bufete Aránguez Abogados, ha pedido "respeto" a los medios de comunicación y ha asegurado que no harían declaraciones "ahora", y que "posteriormente" atenderían todas las preguntas.

El niño ha llegado, en una calle cortada al tráfico por la expectación entre medios de comunicación y curiosos, de la mano de su madre, familiares y miembros de su equipo jurídico, abrazada de Paqui Granados. Llorando, a las puertas del punto de encuentro, antes de encontrarse con su padre, ha manifestado, también en presencia de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, el miedo que le producía la vuelta por que le pudieran "matar".

Una ambulancia atiende a la madre

Unos minutos después, una ambulancia ha llegado al punto de encuentro y un grupo de tres médicos y enfermeros han entrado al local en el que se producía la entrega. Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultadas por este periódico, se ha recibido el aviso de que una mujer estaba sufriendo un ataque de ansiedad.

/ JOSE VELASCO / GPMEDIA

Sobre las 11:25 horas, los sanitarios han sacado a Juana Rivas y la han introducido en la ambulancia para trasladarla a un centro hospitalario después de ser atendida en el punto de encuentro por ese ataque de ansiedad. Ha habido momentos de tensión ya que los acompañantes de la mujer y miembros de la Plataforma 8M/25N no querían que las cámaras de televisión y los fotógrafos inmortalizaran el momento.

Tras la salida de Rivas del punto de encuentro, miembros de su equipo de apoyo han comparecido ante los medios de comunicación. Paqui Granados ha asegurado que la Justicia de Granada ha obligado a la madre de Maracena a entregar a su hijo al padre, y ha asegurado que se ha producido un claro caso de "violencia institucional en estado puro".

Granados ha asegurado que se han oido los chillidos del niño cuando este ha sido entregado al padre, y nuevamente ha criticado al sistema judicial. "El niño ha recibico amenazas de muerte de su padre, y la justicia lo está empujando a su agresor. ¿Es esto lo que queremos para nuestros menores?", se ha preguntado.

Paqui Granados atendiendo a los medios de comunicación a la salida del punto de encuentro / JOSE VELASCO / GPMEDIA

Por su parte, uno de los miembros de su equipo jurídico, Juan de Dios Ramírez ha declarado que la decisión es "injusta, incomprensible e ilógica". "Es ilógico que se le obligue a irse con un presunto maltratador que va a ser juzgado", y ha relatado que para la familia y la propia Juana Rivas todo lo sucedido "es un dolor incalculable el separar al menor de su hermano y su madre".

Además, ha confirmado que acudiran a todos los tribunales "nacionales e internacionales", y no descartan acudir a la Corte europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo para tratar de revocar la decisión.

"La Justicia podía haber tomado medidas para proteger a un niño que no se puede defender. ¿Qué pasará en septiembre si el padre es condenado? Daniel se va contra su voluntad y no se le ha escuchado desde enero. Se están cercenando sus derechos fundamentales", ha destacado Ramírez.

Después ha comparecido ante los medios la Directora General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Gobierno de España, Sandra de Garmendia, que ha acudido en representación del Ejecutivo central al momento de la entrega. Ha asegurado que su asistencia se ha realizado para acompañar al menor, y que este le ha asegurado que no quería volver con su padre, que tenía miedo. No ha querido entrar a valorar la resolución del Constiticional sobre el recurso y ha asegurado estar en contra de la entrega. "Daniel debería haber sido escuchado", ha lamentado.

El Constitucional no admite el recurso de Juana Rivas

Los magistrados de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional (TC) han decidido no admitir a trámite la petición de medidas cautelares presentada por el abogado de Juana Rivas para que se suspenda la entrega de su hijo menor a su padre, Francesco Arcuri, para residir en Carloforte (Italia). Lo han desestimado "por falta de agotamiento de la vía ordinaria", al entender que la madre de Maracena no ha agotado todos los recursos "y por carecer de especial trascendencia constitucional".

Los magistrados José María Macías (ponente), Ricardo Enríquez y Juan Carlos Campos, que se reunían de urgencia a primera hora de este martes para estudiar el caso, han decidido no aceptar ese último recurso utilizado por los abogados de Rivas. Los representantes de la madre de Maracena basaron su solicitud en se debería defender los derechos de su hijo y suspender su entrega hasta que no se resuelva antes la denuncia que hay contra Arcuri por malos tratos, que se juzgará en Italia el próximo 18 de septiembre.

Los letradoss han considerado, por un lado, que se trata de una demanda prematura porque la resolución judicial que puso fin al incidente de ejecución impugnado no es firme, puesto que ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada y el recurso no se ha resuelto. En este sentido, explican que el lunes la Audiencia Provincial se limitó a denegar la medida cautelar que buscaba suspender la orden de entrega del menor que dictó el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dar cumplimiento a la decisión de los jueces de Italia.

La corte de garantías expone, en una nota informativa, que el requisito de que se haya agotado la vía ordinaria es indispensable para que el Constitucional pueda asumir el asunto, "con independencia de las concretas circunstancias del caso".

No obstante, el TC también aprecia una "falta de especial trascendencia constitucional" en el recurso planteado, otro "requisito objetivo que debe distinguirse de las presuntas vulneraciones alegadas". En este sentido, la corte de garantías indica que "la demanda plantea cuestiones de legalidad ordinaria" y, respecto a las otras cuestiones planteadas, "existe ya doctrina constitucional que la propia parte invoca".

Por último, aprecia una "falta de requisitos formales" porque "no se ha acreditado el poder de representación del procurador". El TC explica que, "aunque el defecto es subsanable, no se ha considerado oportuno reclamar la subsanación por concurrir los otros dos impedimentos señalados, que no pueden ser subsanados".

Francesco Arcuri: "Tengo ganas de abrazar a mi hijo y volver a casa"

El italiano Francesco Arcuri ha manifestado a su llegada a Granada que confía en regresar a Italia con él: "Tengo ganas de abrazarle, volver a casa y a nuestra vida", ha declarado minutos antes de las 09:30 horas a su llegada al punto de encuentro familiar.

En el sitio fijado para la recogida, al que ha llegado acompañado de su abogado español, Enrique Zambrano, ha dicho a los periodistas que no ve a su hijo Daniel, de 11 años, desde las pasadas Navidades, y que lleva "siete meses sin escuchar su voz".

Sobre la posibilidad de que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional le obligue a regresar a Italia sin el niño, ha apuntado que puede "pasar de todo. Hay estrellas en el cielo, la luna, el sol...". Respecto al juicio por presunto maltrato hacia sus hijos que está previsto celebrarse el próximo mes de septiembre en Italia, ha dicho que lo afronta como "una oportunidad para aclararlo todo".

Francesco Arcuri, a su llegada al punto de encuentro familiar en Granada / JOSE VELASCO / GPMEDIA

La ministra de Infancia, "esperanzada" de que se resuelva en favor de Rivas

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, se mostraba "esperanzada" de que se suspenda la orden de entrega en una entrevista radiofónica. "Tengo mis esperanzas puestas en que haya un fallo positivo para el niño", declaraba.

Preguntada por si tiene algún indicio al respecto, Rego ha respondido que no, si bien, "hay que esperar" para "ver qué sucede hasta el último momento". "Creo que ha habido un trabajo hecho con mucha dedicación para intentar que Daniel se quede y, en cualquier caso, toca esperar. Es lo que toca en este momento", ha señalado.

La ministra ha indicado que le sorprende "bastante" que "el niño no haya sido escuchado en ninguna instancia", y ha remarcado "la necesidad" de que "los niños y niñas de nuestro país sean escuchados", alegando que eso es "lo que han pedido tanto Gabriel, que es mayor de edad, como Daniel".