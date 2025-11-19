Granada, en la historia: la Vuelta Ciclista a España terminará en la capital en 2026

Granada sustituirá a Madrid como final de la Vuelta Ciclista a España para el año 2026. Lo que era un rumor en las últimas horas se ha confirmado en la mañana de este miércoles: la capital será el escenario de la etapa final de una de las carreras ciclistas más importantes del mundo, que además tendrá como protagonista a la provincia en la penúltima etapa que, según ha podido saber este periódico, será de montaña y unirá las localidades de Almuñécar y Loja. Todo después de que las negociaciones para llevar el final de la Vuelta a las Islas Canarias, que era lo previsto, no se hayan cerrado a tiempo y la organización tenga que buscar un nuevo final, que ha encontrado en Andalucía y Granada su mayor protagonismo. El anuncio se produce justo un día después de que la Diputación de Granada presentara sus presupuestos para 2026, que contemplaba una partida de 1,4 millones de euros para grandes eventos. El acuerdo aún no está cerrado del todo, pero está muy próximo, según fuentes cercanas a la negociación consultadas por este diario.

El recorrido final de la Vuelta a España se dará a conocer el próximo 17 de diciembre, pero desde hace meses se conoce que saldrá desde las calles del Principado de Mónaco con una contrarreloj en el circuito de la Fórmula 1, que es donde se hará la presentación dentro de un mes. De esta manera, el cartel de la ronda española de 2026 será Mónaco-Granada. La organización había anunciado desde hacía tiempo su intención de finalizar la Vuelta 2026 en las Islas Canarias para aprovechar sus montañas, y regresar al archipiélago casi cuatro décadas después de la últimas vez. Sin embargo, las negociaciones con las instituciones insulares se han enquistado y el acuerdo no ha llegado a tiempo.

Ahí es donde han entrado Andalucía y Granada, ya que como ha avanzado el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, la Vuelta no podía acabar en Madrid en el fin de semana del 11 y 13 de septiembre al coincidir con la celebración del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Todo ello ha urgido a Unipublic a buscar un final distinto a la capital de España. Por primera en su historia, la Vuelta a España finalizará en Andalucía. Granada, por otro lado, ya había sido sede de salidas de la carrera, las dos últimas en 2005 y 2007.

El recorrido de las dos etapas está por cerrarse, pero se espera que la penúltima sea una etapa de montaña o media montaña que, en principio, está previsto que una Almuñécar y Loja, aún sin saber en qué sentido, de tal manera que pueda combinar grandes puertos de la zona de la Costa y la Alpujarra con subidas cortas pero duras en ambos entornos. De lo que no hay detalles es del recorrido de la última etapa, que suele ser un trazado corto y llano que sirve como colofón y fiesta de los ganadores. La idea que quiere la organización es poder acabar en la Alhambra, aunque se está pendiente de obtener permisos tanto de Patrimonio como de Medio Ambiente, según ha podido saber este diario. Fuentes próximas a la organización, aun así, admiten que "es difícil" que se pueda acabar en el monumento.