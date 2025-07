Granada repite con la tasa de parados más alta de España pese a reducir en 8.500 sus desempleados en tres meses

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2025 vuelve a dejar en una mala posición a Granada, que vuelve a ser la provincia española a la cola de paro a nivel nacional, con prácticamente una quinta parte de los granadinos en disposición de trabajar desempleados. Así se desprende de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que sitúan la tasa de desempleo en un 18,05%, convirtiendo a la provincia granadina en la que más desempleados porcentuales registra.

La situación recogida es muy similar a la de la anterior EPA, referente al primer trimestre del año, que otorgó a Granada una tasa del 19,6%, de nuevo. Sin embargo, en ese momento Granada se quedaba por detrás de Cádiz (21,4%). Ahora, en los meses de abril, mayo y junio, Cádiz registra un 17,95%, por lo que Granada la adelanta para ponerse como el 'farolillo rojo' del empleo español.

La situación de Granada contrasta mucho con la del resto de Andalucía y de España. Este 18,05% es muy superior a la media andaluza, que apenas llega al 15% (concretamente un 14,85%) y con la media nacional, establecida en el 10,29%.

Estas cifras porcentuales, sin embargo, no reflejan los buenos datos globales recogidos. Según el INE, en estos tres últimos meses, el desempleo se redujo en 8.500 personas en Granada, hasta dejar una cifra de personas en paro de 79.300. Este dato es histórico, ya que es la cifra de personas paradas en la provincia más baja desde 2008, año en el que, debido a la crisis económica, los datos empezaron a crecer sin medida.

Además, si se comparan los datos de este segundo trimestre de 2025 con los del segundo trimestre de 2024, la mejora es muy relevante, ya que ahora hay 16.100 parados menos que hace exactamente un año. Unas cifras muy buenas, pero no lo suficientes para salir del vagón de cola nacional del desempleo, debido principalmente a la estacionalidad del empleo recogido.

De esta manera, el número de ocupados en el último trimestre en la provincia de Granada es de un total de 360.100 ocupados. Cabe recordar que en marzo de este año eran marzo 359.100 ocupados, y que diciembre del año pasado se cerró con 357.500. Se puede comprobar una vez más como el crecimiento, aunque es sostenido y mantenido en el tiempo, es insuficiente para sacar a Granada de los puestos de cola.

Por sectores, nuevamente destaca el sector servicios como el principal motor de creación de empleo, en un segundo trimestre que ha tenido a la Semana Santa, el Corpus y el inicio de las vacaciones estivales como momentos de trabajo estacional referentes. Sin embargo, en total hay 266.500 personas trabajando en ella, 5.100 personas menos que hace un trimestre. Aunque esta bajada puede deberse a la potente campaña de rebajas que se vivió en la provincia. También baja el número de empleados en la agricultura (32.800, 2.900 empleados menos)

Por contra, en este segundo trimestre destaca el crecimiento en el número de empleados en el sector de la construcción, con 33.500 empleados entre abril y junio (5.700 más que en el anterior trimestre) y en el sector de la industria, con 27.300 personas con empleo (son 3.300 más que en el primer trimestre).

Reacciones

Después de analizar los datos, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Granada, Daniel Mesa, ha señalado que el descenso del paro "no debe ocultar la realidad estructural de nuestro mercado laboral, caracterizado por alta temporalidad, brechas de género y pérdida de población activa".

Sobre el descenso en la población activa en el sector servicios, considera que mucha población está desmotivada por las condiciones de trabajo que ofrece, y ya no está interesada en trabajar en él. Mesa denuncia que “los empresarios no dejan de quejarse de que no encuentran personal, pero los datos son claros: las personas trabajadoras no quieren seguir en condiciones de precariedad. Prefieren cambiar de sector o incluso marcharse de la provincia en busca de mejores condiciones”.

“No faltan trabajadores, lo que faltan son condiciones laborales dignas”, ha remarcado el responsable sindical. Jornadas excesivas, sueldos bajos, alquileres inasumibles cerca de los centros turísticos y temporalidad extrema expulsan a los profesionales del sector, según el sindicato.

Teniendo en cuenta que la construcción se ha revelado como el motor del empleo en la provincia en el último trimestre, CCOO ha vuelto a reivindicar el cumplimiento de la normativa laboral en este sector, particularmente en prevención de riesgos laborales. Asimismo, el sindicato ha advertido de la necesidad de generar mercados de trabajo estables en la industria que eviten "peligrosas burbujas como las del pasado".

Por su parte, para la Confederación Granadina de Empresarios, resulta difícil hacer una lectura positiva de unos datos que “vuelven a situar a Granada en el furgón de cola del empleo”. Y, más aún, cuando la evolución a la baja del paro y de la tasa de desempleo “tiene más que ver con la pérdida de población activa que con la creación de oportunidades laborales”, han asegurado. Además, ha alertado de que Granada lleva dos años sufriendo esta pérdida. "En el tercer trimestre de 2023 alcanzamos el récord de granadinos en edad y disposición de trabajar, con 472.500 personas. Desde entonces, esa cifra no ha dejado de reducirse"

Esa pérdida, además, se ha producido en mayor medida en dos grupos de edad claves en el mercado de trabajo: en la población activa de entre 20-24 años (del 9,1%) y en el colectivo de entre 25 y 54 años, el más numeroso, que ha perdido un 3,1% de activos.

“Nos preocupa el desajuste entre las necesidades de las empresas, que están esforzándose por mantener y reforzar sus plantillas pese a una situación política que no ayuda a la contratación, y la realidad de nuestro mercado de trabajo. Hay muchos sectores en los que no encuentran personal para cubrir sus vacantes y, frente a eso, tenemos una población activa menguante”, ha señalado la CGE, que cree necesario estudiar en profundidad las causas de una pérdida que lastra el dinamismo laboral y empresarial de Granada.