Un granadino consigue que le anulen una factura de agua de 1.320 euros

Es fácil imaginar el síncope que sufriría cualquier persona al recibir una factura de agua de 1.320 euros. Con 64 céntimos, para ser del todo exactos. El susto inicial se convirtió en un intenso peregrinaje por la Administración para un vecino de un municipio de Granada, que llevó su caso incluso al Defensor del Pueblo Andaluz, que da cuenta de lo ocurrido y del final de la historia. Este ciudadano consiguió que se anulara la desproporcionada factura e incluso que se le reconociera la devolución de los intereses de demora del dinero que tuvo que abonar.

Los hechos datan del mes de julio de 2024. El día 1 del mes se le cargó en cuenta el recibo del agua y alcantarillado girado por parte del servicio municipal de distribución de agua para su vivienda, situada en un municipio de Granada. Este importe suponía multiplicar por treinta el cargo habitual de la factura.

El motivo de la importante cuantía de esta factura era, según la queja del vecino, que la válvula de la instalación de agua se había averiado. La causa de este fallo estaba en la excesiva presión en el punto del suministro, "presión que superaba la máxima legal permitida", indica el Defensor del Pueblo Andaluz en su resolución sobre este asunto. La situación había derivado en una "significativa pérdida de agua y la consiguiente facturación".

Este vecino se puso en contacto con el Ayuntamiento. En ese mismo mes, julio de 2024, presentó un escrito de alegaciones en el Consistorio "sin recibir contestación", señala la resolución de la oficina de la Defensoría,

Ante esta situación y sin respuesta municipal, en septiembre se puso de nuevo en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento, "escritos de los que tampoco habría obtenido respuesta alguna", señala la resolución de Jesús Maeztu.

El vecino recurrió a la Defensoría. Alegó que si la presión en el suministro de agua era mayor a la permitida, el Ayuntamiento "debió haberle informado previamente de esa circunstancia" para poder tomar medidas y no tener que hacer frente a las consecuencias que, en forma de factura, conllevó esa situación.

En febrero de este año el Ayuntamiento respondió a la oficina de Maeztu. El Consistorio indicaba que se había resuelto el recurso de reposición que el vecino había presentado por la factura. La resolución declaraba nula la liquidación. Esto es, la factura de 1.320,64 euros por el consumo de agua del primer trimestre de 2024 quedaba anulada. Además se ordenaba la devolución del dinero, lo que incluye los intereses de demora. Sí se deducía un importe de 53,88 euros, calculado a partir del gasto de los trimestres anteriores y el posterior al recurrido, que correspondería al consumo estimado de este vecino.