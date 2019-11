Los granadinos ya pueden solicitar la bonificación 'Tasa Cero' de basuras

Las familias granadinas que no superen en dos veces el salario mínimo interprofesional anual ya pueden solicitar la 'Tasa Cero' de recogida de basuras, una bonificación que en algunos casos puede ser de hasta el 100%. Sin embargo, pese a que "el plazo para solicitarla comenzó en octubre, el equipo de gobierno no ha informado ni hecho ninguna campaña de difusión", según ha denunciado el concejal del PSOE Eduardo Castillo, quien además ha criticado que el bipartito "use los medios del Ayuntamiento para hacer propaganda y un uso partidista de las redes sociales municipales".

Para el edil socialista, es "muy grave" que desde el Ayuntamiento de Granada no informe de lo que "realmente le interesa a la ciudadanía, como en este caso, una bonificación de hasta el 100% a la que se pueden acoger especialmente las familias desfavorecidas". Y es que, según Castillo, "no hay ni rastro de información sobre esta Tasa Cero". "Con el gobierno socialista se informaba hasta en las ocho Juntas de Distrito de esta bonificación, pero ahora el gobierno no lo hace, por lo que nos vemos obligados a hacerlo nosotros", ha criticado el socialista.

La tasa de basuras, que se paga dentro del recibo del agua, tal y como ha indicado el concejal socialista, depende de la categoría de la calle donde se resida. "Si son calles de sexta categoría, va de los 7,37 euros al mes, 88 euros al año, hasta los 12,21 euros al mes, 146 euros al año para las calles de primera categoría", ha indicado Castillo, tras lo que ha insistido en la importancia de esta bonificación a la que las familias pueden acogerse durante cinco años.

"Este año era especialmente importante que se hiciese una campaña de difusión más potente porque durante este año se ha subido el salario mínimo interprofesional un 22%, la subida más importante desde 1977, por lo que haría que muchas más familias se pudieran acoger a esta bonificación", ha explicado el edil.

Ante ello, Castillo ha instado al equipo de gobierno municipal a "que informe a las miles de familias que se pueden acoger esta 'Tasa Cero', ya que la bonificación, lo que se ahorrarían las familias con menos recursos, es lo suficientemente importante como para que se diese información de esto".