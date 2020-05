La hoja de ruta de Granada y los parámetros para entrar en la fase 1 de la desescalada

La vida en las calles vuelve a abrir el telón. Desde mañana, de 06:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00 podrán quienes lo deseen salir a hacer deporte de forma individual, sin contacto físico con otras personas. Eso será en toda España, también en Granada, pero todavía existe la incertidumbre de si la provincia cumplirá con los parámetros fijados por el Gobierno en el Panel de Indicadores Integral Único que marcará qué territorios podrán entrar en las distintas fases 1, 2 y 3 de la desescalada.

Son de cuatro tipos, sólo dos son de carácter epidemiológico y sanitario, los que dibujan el grado de contagio y de recuperación de cada provincia, así como la capacidad de respuesta del sistema sanitario para controlar nuevos brotes de modo temprano. El Gobierno, por ejemplo, monitorizará el material en stock, quiere saber cuántos respiradores de reserva cuenta cada provincia, qué capacidad de camas UCI libres hay o cuál es la producción de diagnósticos PCR. En el caso de Granada, la situación de las UCI se ha aliviado de forma considerable y, de hecho, ya han quedado atrás los proyectos pergueñados en lo más crudo de la pandemia de medicalizar espacios como el hotel Abades Nevada.

La presión sobre las UCI sigue contenida y en la actualidad hay 28 personas ingresadas, mientras que el entramado sanitario de Granada dispone de más de 130 camas, uno de los parámetros más importantes para que la provincia pueda entrar dentro de diez días en el nuevo escenario de la desescalada.

También permanecen 149 hospitalizados , de los 1.144 que han tenido que ser ingresados desde el comienzo de la crisis, lo que también da margen al sistema sanitario que en Granada dispone de 1.868 camas sólo en el ámbito del SAS.

En todo caso, el dato más alentador es hay 882 casos activos y menos de diez personas infectadas por cada 10.000 habitantes (9,57), la cantidad más baja desde el 30 de marzo, y precisamente uno de los parámetros que estudiará el Gobierno en la desescalada.

Según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía publicado el 8 de abril, la provincia dispone de 171 Dispositivos de Respiración Asistida entre los recursos públicos y los privados, mientras que en capitales como Huelva son 63 los respiradores a disposición, aunque la incidencia del Covid-19 es muy leve en la provincia onubense respecto a Granada. En el caso de Málaga que es junto a Granada la capital que podría tener más problemas para entrar en la fase 1, cuenta con 281 aparatos de respiración asistida. Aunque su población es mayor, tiene actualmente 25 personas en la UCI por 28 en la provincia granadina.

A nivel andaluz el punto negro es la producción de diagnósticos PCR, porque es la comunidad autónoma que menos ha hecho. El Gobierno andaluz quiere compensar este déficit con los test rápidos, pero éstos no valen para saber si la infección está en curso o si ha pasado ya y, lo que es más importante, no indican el momento de la infección. Este dato es básico para la transición, porque no se permitirán retrasos en el diagnóstico. Los test rápidos sólo valen para cribados, y así lo viene recomendando el Ministerio desde hace tres semanas.

Además de los criterios epidemiológicos y sanitarios, hay de otros dos tipos: de movilidad y socioeconómicos. Los de movilidad los controla el Ministerio de Transportes a través de un tratamiento de Big Data, y cuenta tanto la reducción del tráfico de la provincia respecto al pasado 20 de febrero como la movilidad global en sus grandes municipios. En provincias, como Madrid y Barcelona, con grandes áreas metropolitanas en torno a la capital, hay mayor riesgo de propagación, con independencia de cuál sea la tasa de incidencia del virus. Granada cuenta, en menor medida, con un gran Área Metropolitana. La capital tiene 232.462 habitantes y el Cinturón cuenta con más de medio millón de personas con una gran permeabilidad entre todas las poblaciones.

En cuanto a los datos económicos uno de los indicadores del impacto económico del COVID-19 que se tendrán en cuenta es el número de ERTEs presentados, que en Granada están incidiendo de forma notable en el tejido laboral.

La Delegación de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta en Granada ha resuelto desde que estalló la crisis del Covid-19 y se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo un total de 10.077 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los que 9.768 son favorables y afectan a un total de 47.863 trabajadores.

La hostelería, el comercio y el turismo son las actividades más perjudicadas por la crisis del Covid-19, al registrar el mayor número de solicitudes de suspensión de actividad y empleos por el cierre de los negocios, según la delegada del ramo, Virginia Fernández.

Por volumen de expedientes, las actividades más afectadas son los establecimientos de bebidas (bares) con 1.683 ERTE; restaurantes (974); otros servicios personales (tintorerías, peluquerías, etc.) con 760; comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados (zapaterías, tiendas de ropa y artículos de moda, floristerías, perfumerías, etc.) con 626; y las actividades médicas y odontológicas, con 528.

En cuando al índice de incidencia de la crisis en el sector hotelero granadino, éste ocupa el octavo lugar por número de expedientes registrados en la provincia (240 ERTE), si bien asciende al tercer lugar si se tiene en cuenta el número de trabajadores afectados por esos expedientes aprobados (más de 1.200 empleados), sólo precedido por los empleos afectados por el cierre de bares, restaurantes y comercios de la provincia.

Las empresas de otras actividades "cuyo parón también ha obligado a recurrir a este salvavidas" son las academias, autoescuelas, talleres, ferreterías, establecimiento de ventas de electrodomésticos y de muebles, transportes o gimnasios. Cada actividad citada supera, como mínimo, el centenar de ERTE en la provincia de Granada.