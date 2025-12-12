Los casos de gripe se disparan en Granada y los hospitales obligan a sus usuarios a acceder con mascarilla

Granada está sumida de lleno en la epidemia de gripe. La enfermedad este año se está adelantando entre cuatro y siete semanas respecto a temporadas anteriores, y ante la fuerte incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), causadas este año por la gripe principalmente, el Covid y el virus respiratorio sincitial, los hospitales están teniendo que tomar las primeras medidas para tratar de poner coto a estas enfermedades.

En la provincia de Granada, el crecimiento de la incidencia de la gripe ha sido exponencial, pasando de 6,7 a 35,3 casos por cada 100.000 habitantes, y rompiendo el umbral epidémico en esta enfermedad en concreto, según los datos ofrecidos este viernes por el consejero de Salud, Antonio Sanz. Pese a la alta vacunación en la provincia, donde 214.211 personas se han inoculado la solución inmunológica, se están tomando más medidas para tratar de frenar la expansión.

A partir de este viernes, es obligatorio el uso de la mascarilla en los dos hospitales de Granada capital, el Virgen de las Nieves y el Clínico San Cecilio. Así lo ha decretado la dirección de ambos centros ante el repunte en la provincia de las enfermedades. El primero en decretarlo fue el Virgen de las Nieves, al que desde este jueves no se podía acceder sin hacer uso del cubrebocas, y este mismo viernes el San Cecilio ha optado por la misma medida, para así tratar de frenar la expansión de las enfermedades víricas de invierno. Además, el centro ubicado en el PTS ha pedido evitar o reduzcan al mínimo las visitas a pacientes hospitalizados para que no se propaguen las enfermedades.

A día de hoy, Granada y toda Andalucía ya han superado el umbral epidémico, tras la subida de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) iniciada hace tres semanas. Los últimos datos disponibles, correspondientes a la primera semana de diciembre (semana 49) señalan que la tasa de incidencia de IRAs por 100.000 habitantes se sitúa en Granada en 364,9, una subida de más de 80 puntos respecto a los datos anteriores (283,8 en la semana 48) y que reflejan la expansión de los virus de forma clara. Los próximos días serán determinantes para saber si la incidencia de los casos continúa su ascenso, como todo parece indicar tras el puente de la Constitución.

Donde más se está dejando notar la incidencia es en el distrito sanitario de la capital, con una incidencia de 429,9 casos en la primera semana de diciembre. Esto supone una subida de más de 130 puntos respecto a los datos de la semana anterior, cuando se registraban 293,6 y la zona controlaba la expansión de los virus. Ha ocurrido lo mismo en el distrito Metropolitano, con 377,6 casos por cada 100.000 habitantes, y un incremento también de 100 puntos (274,3 en la semana 48).

Por su parte, el distrito Granada Nordeste registra 360,2 casos por cada 100.000 habitantes, y también ve incrementada su incidencia respecto a la semana pasada, aunque menos que los anteriores. En la semana 48 recogió 328,5 casos. En el distrito Sur la incidencia no es tan destacada, con 240,9 casos por 100.000 habitantes, e incluso en esta zona se han reducido los casos, ya que la semana pasada se recogieron 279,0.

La prevención de las enfermedades IRA se basa fundamentalmente en la combinación de diferentes medidas individuales y colectivas para frenar la transmisión de los virus. Es fundamental la vacunación frente a los diferentes patógenos según las recomendaciones establecidas, sobre todo en niños, personas mayores, enfermos y grupos de riesgo; así como el uso de mascarillas si hay síntomas, el mantenimiento de una correcta higiene de manos y la ventilación adecuada de los espacios interiores.

Vacunación sin cita este sábado

Cabe destacar que este sábado la Junta de Andalucía habilitará cinco puntos de vacunación sin cita en algunos de los lugares más concurridos de toda la provincia granadina. Una jornada de vacunación “exprés” que podrá realizarse en el Centro Comercial Nevada Shopping de Armilla, de 11:30 a 19:30 horas; en el Centro Comercial Granaita de Pulianas, de 11:30 a 19:30 horas, en la Plaza de la Aurora en Motril, de 11:30 a 19:30 horas; en el Mercado Municipal semanal en Guadix, de 10:00 a 14:00 horas, y en el Cine Ideal en Baza, de 10:00 a 14:00 horas.

Según destacó esta semana el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la epidemia gripal de este año se está adelantando debido a la fuerte presencia del virus H3N2, que no había sido dominante en años recientes, lo que podría provocar una disminución de la inmunidad en la población. En periodos de elevada transmisión viral como el que se vive ahora mismo en Granada, estas IRAs pueden comprometer la capacidad del sistema sanitario, al aumentar la demanda asistencial en Atención Primaria, urgencias y hospitales, afectando a la atención de la población. Por ello, los hospitales de Granada han optado por esta medida, que hasta ahora era una recomendación.

Fuentes de la Consejería de Salud han asegurado a este periódico que tanto los centros de Atención Primaria como los hospitales de Granada están listos para afrontar una posible gran venida de enfermos por la gripe. De momento, aseguran que las atenciones a pacientes en los servicios de urgencias se mantienen estables y que por el momento no ha sido necesario un refuerzo. Destacan que a principios de noviembre se comenzó a aplicar el Plan de Alta Frecuenciación (PAF) 2025-2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una estrategia que estará activa hasta el 15 de marzo y que busca "minimizar el impacto de las infecciones respiratorias durante la temporada".

Además, la Junta de Andalucía activaba a principios de diciembre un Plan de Acción propio frente a la temporada de gripe que contempla la mejora de la vigilancia virológica con más médicos centinela, el refuerzo de los indicadores para medir la presión asistencial en urgencias y el incremento de la cobertura vacunal en grupos de riesgo, para lo que se está movilizando a profesionales sanitarios, colegios profesionales y asociaciones.

Granada y Andalucía se mantienen, en cualquier caso, sensiblemente por debajo de la media nacional de incidencia de IRAs en todas las semanas analizadas, lo que las sitúa entre los territorios con niveles más bajos en Atención Primaria y atención hospitalaria del país. En el conjunto de España, la tasa nacional de infecciones respiratorias agudas se sitúa en una franja más alta y muestra también un cambio de fase. En la semana 49, la tasa de IRAs a nivel nacional es de 836,5 casos/100.000 habitantes, tras registrar 643 casos la semana anterior, un incremento de casi 200 puntos.