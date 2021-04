La hospitalización por coronavirus se acentúa en Granada con la variante británica

La situación en los hospitales de Granada, la que marca de forma principal la toma de decisiones restrictivas duras a nivel general por parte de la Junta de Andalucía, empieza a parecerse a una situación de emergencia. Sin llegar a la saturación y al desborde, pero el ritmo de ingresos está siendo muy alto en la provincia, donde la variante británica del coronavirus es mayoritaria desde hace semanas, confirmando así su mayor transmisibilidad y, por ende, el incremento de pacientes que desarrollan formas graves derivadas por el Covid-19. Ayer ingresaron en los centros asistenciales granadinos 42 personas, de las que 18 fueron derivadas a UCI. Los datos, a pesar de que hay una pequeña buena noticia con el descenso de la incidencia acumulada a siete días, siguen dibujando un crecimiento de marea en casos acumulados. Las muertes sumaron 6 víctimas más.

Las cifras de contagios del coronavirus han dado hoy muestras de varias cosas. Primero, de que por quinta semana seguida siguen subiendo los casos totales sumados de positivos notificados al Ministerio de Sanidad; y segundo, que durante varios días no se van a 'normalizar' los recuentos por provincias por culpa de los atrasos en la contabilización y el diagnóstico derivados de los pasados días festivos. Granada le ha dicho al RENAVE que entre ayer y hoy ha detectado 139 casos cuando en semanas anteriores se remitieron solo 3 (día del fallo del volcado de datos de la Consejería de Salud), 65, 29, y dos veces 47.

La subida es bastante importante, muy parecida a la que se produce cuando estalla una ola. Se puede decir que se está en ese impasse hacia ese momento, pero debía venir hoy, si no un poco más adelante, por lo que parece indicarse que se siguen dando datos acumulados de jornadas anteriores. Yendo al listado de casos por fecha de diagnóstico, la evolución actualizada habla de 108 casos anteayer, 101 el anterior y progresivamente 119, 83 y 252. Estos mismo días ayer marcaban 6, 92, 102, 74 y 249. Los contagios reales de un día a otro se hunden casi cinco días atrás.

Los totales acumulados en la últimas dos semanas son 1.184 casos en desde el miércoles pasado mientras que en las anteriores fueron 1.008, 995, 961 y 842. Solo ceñido a los agregados por fecha de diagnóstico, los contagios son 907 la última semana por 1.131 de la anterior. Un descenso, sí, pero es un dato no del todo real por los retardos que hay.

Las tasas de incidencia lo notan también, con un extraño descenso también de la ratio a siete días por debajo de los 100 puntos en la provincia (98,7 cuando ayer era de 103,2). En las que se toman como referencia para ordenar cierres perimetrales y comerciales, ayer había tres distritos sanitarios de la provincia rozando la cifra de emergencia de los 250 casos relativos. Y no hay relajación alguna en este caso. Es más, en Granada capital la tasa es de 249,9 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, y esto no tiene en cuenta todavía, porque no se han manifestado, los contagios que se están incubando por la apertura de la Semana Santa. La situación es de emergencia, y a solo la mitad del camino para que se cierre la ciudad.

El distrito sanitario Granada Nordeste, el que ayer estaba peor, ya no lo es pero sigue estando mal, también al borde de empezar a sonar las alarmas con 243,6 casos de IA en 14 días. En el área Metropolitana y Poniente la ratio es de 235,8 y en la Costa-Alpujarra sube ligeramente con 120,8, pero en una situación mucho mejor que las zonas más de interior de la provincia.

La hospitalización es lo que sigue trayendo de cabeza a los profesionales. El número de casos no es tan grande como para estos niveles de ocupación y esto encuentra explicación en la consolidación de la variante británica del virus, que se transmite más y que con ello tiene más posibilidad de infectar y que se desarrollen formas más graves de Covid-19. Los nuevos ingresos del día de ayer subieron a 42 y en dos jornadas ya van por 47, cifra que no se ve desde la segunda semana del mes de febrero (58) y sin contar con la de hace cinco semanas tras un anómalo dato de 88 admisiones.

El problema está en la situación real. Porque Granada ha superado hoy el umbral de los 300 ingresados y se está a apenas 44 del primer corte para activar los planes de contingencia hospitalaria para aceptar pacientes con coronavirus. De mantenerse el ritmo de las últimas jornadas, y poniendo un factor corrector a la baja, seguramente se alcance a finales de esta semana. Son 309 personas encamadas en los centros asistenciales granadinos, cifra similar a la del 16 de enero en una fase de crecimiento de la hospitalización. De ellos, 239 están en planta Covid y 70 en UCI.

El número de muertes contabilizado en el parte de hoy es de 6, registrándose además la primera correspondiente a un diagnosticado en el mes de abril (el pasado día 1). El total sube a las 1.618 víctimas mortales directas por la pandemia en Granada. Los curados, tras la acumulación de ayer, se quedan en 106, con un global de 59.678. Los casos activos son 12.476 en la actualidad.