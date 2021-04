Tres distritos sanitarios de Granada, al borde de entrar de nuevo en emergencia por coronavirus

Después de un día de apagón informativo, que se sumó a los dos del Jueves y el Viernes Santo, y el error informático del martes, la Junta de Andalucía ha vuelto a ofrecer las cifras del coronavirus en la provincia de Granada con unos registros muy marcados tanto por la acumulación de cifras de dos días, como por el puente de esta Semana Santa recién concluida. Se han registrado en estos dos días 194 casos de Covid-19, solo 5 hospitalizaciones, cerca de un millar de curaciones y once fallecimientos. Las tasas de incidencia están, salvo en la zona Sur, rozando el umbral de emergencia de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas (221,3 en el compendio de la provincia). Y eso que todavía no ha estallado la cuarta ola. Además, la situación en los hospitales de Granada es preocupante, con casi 300 ingresados ya y sin contar con que aún no se notan los efectos de la cuarta ola.

De entrada, es momento de ver los estragos causados por los reiterados silenzio stampa de estos casi seis días sin datos precisos del coronavirus en la provincia. La notificación de casos a Sanidad ha sido de 194, curiosamente los mismos que salían haciendo la media de acumulado del parte anterior, emitido el sábado, y que sumaba los datos del miércoles al viernes. La casualidad. Esta cifra refleja un promedio en este fin de semana de 97 casos entre sábado y domingo.

Sí se puede coger ya y con estos datos hacer una comparativa semanal. En cierta medida, encaja con lo que estaba aconteciendo en las anteriores. Los últimos siete días se han registrado 1.048 casos de Covid-19 en Granada, menos que en la anterior pero con una diferencia mínima (1.070). En las dos anteriores la fluctuación fue similar, cayendo a los 959 cuando en la otra fueron 979. Lo que parece es como esas fases de aterrizaje de un avión, de forma escalonada, pero en sentido contrario. Eso en caso notificados. En datos reales la resta es mayor, con 949 casos esta semana por 1.085 de la anterior cuando la tendencia era la contraria.

Donde mejor se ve la evolución de la pandemia con casos reales de coronavirus es en el desglosado por fecha de diagnóstico, que después de cinco días por fin se ha actualizado. Y el resultado es que desde el día 31 hasta hoy la cifra de contagios confirmados por prueba de infección activa fue, en este orden de 249, 74, 102, 92 y 6 positivos. Hay retardo en la asignación estadística de números y ojalá que durante la semana se armonicen como hasta ahora, cuando los desfases no superaban el día.

Confirma este hecho la diferencia en muy pocos días que dibuja la evolución de la curva de las tasas de incidencia, que incluso, en vez de pintar una tendencia ascendente como se espera por la gran cantidad de casos, se mantienen estables dentro de una ligerísima subida. La incidencia acumulada (IA) provincial se sitúa tras muchos días 'a ciegas' en 221,3 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. El pasado 31 de marzo se marcaron 242,1. Esta línea es muy estable, por lo que no suele oscilar tanto en tan poco.

También resulta extraño que la tasa de incidencia haya bajado, curiosamente, en la zona Sur, la de la Costa y la Alpujarra, que es donde, incluso desde antes de que se empezaran a liberar los horarios, crecía más rápido, a el lugar a donde muchos granadinos empezaron a 'huir' antes además de que empezara la Semana Santa. Esta es la única área sanitaria de la provincia por debajo de los 200 casos acumulados (115,4), y la cifra que hace que la de la provincia no está ya por encima del umbral 250. Es más, sin ese distrito, sería de 244,4, más de 20 puntos por encima de la actual. Los números cantan así hoy: 251,3 casos en el área Nordeste, 243,4 en la capital (244,8 exactamente en el municipio de Granada) y 237,9 en el Metropolitano. También la IA a siete días tiene menor margen con respecto a la de catorce. Está en 'solo' 103,2 casos. Y todo sin los casos que se habrán producido durante la Pascua.

Datos de hospitalización. Y sorpresa. En el acumulado de los dos últimos días solo 5 personas han sido admitidas en los centros asistenciales granadinos por coronavirus, de ellas solo una en UCI. ¿Efecto puente en la recopilación de datos? Puede ser, pero ese promedio casa, un poco con el dato del sábado, cuando se dieron aproximadamente 16 casos en los tres días grandes de la Semana Santa en Granada. Lo que sí parece cierto es que se confirma cierta estabilidad en los nuevos ingresos. Sumando estos cinco con el acumulado que llevaba la semana, son solo dos menos que la anterior (fueron 117).

La situación real es muy preocupante en los hospitales. Desde el miércoles hay 40 ingresados más y el total está en 292, una cifra que retrotrae a principios del mes de marzo. Pero es que es peor. Esta evolución no se ve desde los albores de la tercera ola, y aquí se están dibujando muchas similitudes. Por entonces, el 13 de enero de dieron 255 ingresados, al día siguiente 292, y al tercero 311. En tres días. Aquí, en seis, la evolución es parecidísima: 252, 268 y 292. Dividido por situación clínica, 225 están en planta Covid (+18) y 67 en agudos (+6).

El número de muertes sí se ha notado y seguramente se hayan dado acumulados no solo de estos dos últimos días, si no de algunos más. Son 11 fallecidos más a la lista que suman en total 1.612 cuando en días anteriores no se superaba la decena y salvo en contadas ocasiones. Por fecha de diagnóstico, el más reciente data del lunes 29. De la misma forma parece que también los curados abarcan más días que solo los últimos dos, con un total 878 (439 de media), que acercan a Granada a la barrera de los 60.000 recuperados (59.572). Los casos activos menguan se forma importante hasta los 12.449).