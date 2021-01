Los hospitalizados por coronavirus en Granada rozan los 200

La tercera ola de coronavirus, o el repunte de la segunda como otros expertos creen, ya no solo se nota en los contagios en Granada (cuyo dato de hoy es ciertamente extraño con solo 16 casos notificados), si no que lo hace ya en los hospitales. Ya se rozan los 200 ingresados y desde que empezó este 2021 no ha hecho más que crecer. Son 199 personas encamadas, de las que 51 están en UCI, diez en total más que ayer. Las muertes se redujeron a una y los curados siguen goteando con lentitud (8).

El coronavirus ya impacta con severidad en los hospitales granadinos, que no han sido capaces de 'evacuar' los pacientes suficientes para tener una base baja que permita capear con cierta holgura el embate de la tercera ola. Los hospitales de la provincia superarán en el día de hoy los 200 ingresados después de que el dato de ayer y publicado esta mañana sitúe esa cifra en los 199 encamados, con 51 de ellos en UCI (en este caso, los mismos que en parte anterior).

Los datos de hospitalización ofrecidos hoy son los que mejor muestra dan de la situación de la pandemia en la provincia, ya que el 'apagón' de cifras reales de contagios se resiente con el el fin de semana. Los nuevos ingresos son solo 6, por ninguno en UCI, lo que viene a demostrar que el dato de nuevas hospitalizaciones no tiene efecto en la estadística de hospitalización real hasta el día siguiente, donde este parámetro era mucho mayor al de hoy.

Los 199 ingresados en Granada actuales suponen 55 más desde que empezó el año hace diez días y colocan a la provincia en el umbral de volver a estar por encima de los 200, algo que sucedió por última vez no hace mucho, en concreto el 24 de diciembre. El día de Nochebuena había 212 personas ingresadas por coronavirus en Granada (54 en UCI), cantidad que bajó a los 182 el día 26 (el Día de Navidad no hubo parte, aunque se puede suponer que ya se bajó de los 200 aquella jornada).

Sin embargo, en esos días la tendencia de hospitalización estaba claramente a la baja desde hacía semanas por efecto de los cierres que sufrió la provincia de Granada en noviembre. Habría que remontare al comienzo, o a los albores de la segunda ola para comparar situaciones. De entrada, la hospitalización en la provincia de Granada empezó a subir en la segunda quincena de agosto, cuando se marcó el mínimo de 8 personas ingresadas por Covid-19. Desde instante la ocupación de forma sostenida y un mes después ya estaba por encima de 100.

Es decir, que el repunte en Granada comenzó con una base de una decena de ingresados mientras que ahora lo hace sobre una base de 144, el mínimo de la segunda ola. Las próximas semanas pueden ser muy virulentas en los hospitales. Ya a mediados de octubre, justo después del polémico puente del Día de la Hispanidad, Granada superó los 200 hospitalizados después incluso de un salto mayor que el de hoy, cuando se pasó de los 178 a los 202. Se tardó dos meses y diez días en vaciar los hospitales por debajo de los 200 ingresos.

Aun así, de momento, el crecimiento de hospitalizados, aunque al alza, parece sostenido y no desbordado. Ya entre los día 4 y 5 de este mes los ingresos de un día para otro subieron en 12 personas, y y entre 6 y el 7 lo hizo en 9. El comportamiento del ritmo de hospitalizaciones será el gran pulso para comprobar la contundencia de la tercera ola y medir si el comportamiento de los granadinos en Navidad fue más o menos responsable. Pero quedan todavía semanas para comprobarlo.

Y eso porque los datos de contagios son tan extraños hoy que no pueden muy tomados en cuenta. Granada suma a su estadística solo 16 casos nuevos cuando se viene de una tendencia al alza con dos días por encima de los 300. También son anómalos en tanto en cuanto en el resto de provincias los números están más acordes a la ola, con Cádiz como la que menos casos ha notificado con 66, 50 más que Granada, y Sevilla con 241 la que más.

La Junta de Andalucía descarta que haya fallo en el conteo y no da más explicación que una mera "oscilación" de cifras, aunque esta no responda a ningún tipo de lógica con respecto a los datos ofrecidos durante las últimas jornadas, y tengan mucha diferencia con el resto de provincias. Tampoco hay explicación a si se debe a que se han hecho menos pruebas diagnósticas durante el sábado.

El número de muertes en la última jornada asciende a solo una, igual que anteayer, y el de curados sube a 8. Mañana habrá actualización del IECA para desglosar los datos por fecha de diagnóstico.