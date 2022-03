El hotel San Antón de Granada sale a subasta con un valor estimado de 29,2 millones de euros

El hotel San Antón de Granada, que cumple 30 años en la planta hotelera de Granada, ha salido a subasta judicial. Lo está desde el pasado 15 de marzo por un valor de 29.244.000 euros, para lo que la puja está abierta hasta el 4 de abril.

Según se publica en el Portal de Subastas del Ministerio de la Presidencia, se trata de una subasta judicial en vía de apremio por reclamación de la cantidad de 2 millones de euros que la compañía Traveller Issuer (con sede en Dublín) realiza contra Hotel SML (con sede en Lisboa y que en los últimos años ha aparecido en el listado de los principales morosos con la Hacienda Pública española), que a su vez lo tiene arrendado a otra empresa, Lake Eire, que tendría que haber dejado ya el edificio. De hecho, señala la documentación judicial que la situación posesoria actual es de "ocupantes sin derecho de permanencia". En la actualidad es la cadena Ohtels la que gestiona este establecimiento de 4 estrellas.

La subasta no exige puja mínima, por lo que aunque ha sido fijado en 29 millones el precio base antes de sacar la subasta, para lo que no ha existido tasación, una vez que se abre el procedimiento se puede pujar por debajo de ese precio. Según la información pública, todavía no se han recibido ofertas. Los tramos entre pujas serán de 584.880 euros y el importe del depósito requerido es de 1.462.200 euros, la cantidad que hay que depositar para pujar en la subasta.

La autoridad gestora de la subasta es el Juzgado de Primera Instancia 15 de Granada, que es el que sigue la reclamación de los 2 millones de euros. Según la ficha, es una finca de clase urbana con uso de ocio y hostelería con una superficie de 10.429 metros cuadrados. Dispone de una catalogación de cuatro estrellas y 189 habitaciones, destacando también su terraza superior con vistas panorámicas a la ciudad.

En este proceso está solo afectado el espacio del hotel, no así el resto de espacios y locales del complejo Real Center donde se ubica.

Si las ofertas que se presentan no superan el 50% del valor, el acreedor, quien pide la ejecución, se la puede adjudicar incluso por la mitad del precio fijado para la subasta. Si no hay ofertas, también puede pedir la adjudicación del bien.

Un hotel que nació con el boom del Palacio de Congresos

La historia de este hotel ha estado siempre muy vinculada a Granada porque impactó en su apertura en 1993 con el ascensor exterior del edificio. Además, nació en la revolución turística que supuso para Granada la apertura solo un año antes del Palacio de Congresos de Granada. Su situación lo ha hecho uno de los principales hoteles de la ciudad durante muchos años. Pero en los últimos tiempos ha pasado por diferentes estados por la crisis económica y luego la pandemia.

Desde su apertura en 1993 estuvo funcionando de forma ininterrumpida hasta 2014, cuando cerró después de 21 años de actividad. Lo construyó Ávila Rojas y lo gestionó con su cadena hotelera Etursa Hoteles hasta que en 2006 lo vendió a la cadena Hoteles Citymar, que en 2013 se unió a Marvel para crear la compañía Vita Hoteliers, que lo gestionó hasta final de 2014. Con la cadena Citymar se firmó un arrendamiento de 25 años a contar desde 2008, por lo que todavía estaría vigente.

Desde entonces y hasta 2017 estuvo cerrado. En ese año la cadena catalana Ohtels Hotels & Resorts se hizo cargo del establecimiento para darle una nueva identidad de hotel urbano en el desembarco de esta cadena en Granada. Al poco tiempo llegó la pandemia y tuvo que volver a cerrar durante el confinamiento. Después pudo reabrir con la reactivación de los viajes y la movilidad.

La página web del hotel está activa ya que está en funcionamiento y permite las reservas. Este periódico se ha puesto en contacto con la cadena, sin recibir respuesta.

Trayectoria de hipotecas, cargas y reclamaciones

La subasta se realiza, según escrito del juzgado, por ejecución hipotecaria a instancia de Traveller Issuer Holdings Designated Activity Company contra Hotel SML actividades hoteleras LDA en reclamación de 2 millones de euros (1,3 de principal y el resto en intereses ordinarios y de demora) más otros 300.000 euros en intereses y costas.

La finca está poseída por Lake Eire S.L., actual arrendataria, pero por auto judicial de noviembre de 2021 se declaró que no tiene derecho a permanencia en el inmueble, sin que conste desalojo voluntario ni se haya instado la entrega de la posesión.

Entre las cargas figura una hipoteca de 20 millones de euros, que se eleva a 34 por los intereses ordinarios, los de demora y las costas, que arrastra deudas además con Traveller Issuer Holdings, con el Ayuntamiento de Granada por más de 210.000 euros acumulados, con la Hacienda Pública, la Tesorería General de la Seguridad Social y con Lake Eire, titular del derecho de arrendamiento financiero.